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"У нас там, сука, нет стратегических объектов! Хера вы туда херячите?": Біженці з Харкова розповідають про російські обстріли. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія обстрілює і бомбить Україну, головною точкою ударів усі ці дні був Харків. Ті, хто втік із міста від обстрілів, проклинають Путіна і його рішення напасти на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Не несите муйню. У Харькова судьба встречать орду первым.
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05.03.2022 23:28
+7
А може за відому всьому світові пісню Металліста " путін *****" Я б не здивувалася...***** їбануте
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05.03.2022 23:29
+6
Харьков терпит наверное за то, что не встретили с цветами, как пропагандисты рисовали годами... русский город, население, все за Россию и тд.
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05.03.2022 23:26
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Спитайте, ту вівцю за які партії вона голосувала !
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05.03.2022 23:23 Відповісти
а за кого ты считаешь (партию) нужно голосовать????
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05.03.2022 23:40 Відповісти
Точно не за опзж или мураева
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06.03.2022 01:28 Відповісти
Харьков терпит наверное за то, что не встретили с цветами, как пропагандисты рисовали годами... русский город, население, все за Россию и тд.
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05.03.2022 23:26 Відповісти
Не несите муйню. У Харькова судьба встречать орду первым.
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05.03.2022 23:28 Відповісти
А може за відому всьому світові пісню Металліста " путін *****" Я б не здивувалася...***** їбануте
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05.03.2022 23:29 Відповісти
я кстати тоже удивляюсь. Один из самых ватных городов. Там любителей русского мира ну как нигде.
И в крестовом походе против бандеровцев именно их 1-ых бессмысленно и беспощадно снесли с лица земли. Логики ноль...
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05.03.2022 23:33 Відповісти
Харьков не более ватный чем Одесса или Днепр. И уж точно намного более проукраинский чем донбасс.
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06.03.2022 01:31 Відповісти
с добрым утром. Сравнили Харьков с Днепром
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06.03.2022 01:33 Відповісти
Посмотрите результаты голосований: 2004 г Ющенко_ Янукович, 2010 г Тимошенко- Янукович, и т.д.. Все следующие выборы в РАДУ или президентские, пропорции пророссийских настроений Харькова, Днепра или Одессы одинаковы.
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06.03.2022 01:40 Відповісти
його просто вдобно бомбить, літак з росії взлетів поки пво розчехлилось він зробив свою справу і повернувся додому. Наші ж по підорашці не стріляють.
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06.03.2022 07:33 Відповісти
та просто по Харькову стрелять можно сидя дома на унитазе вот и всё
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05.03.2022 23:47 Відповісти
Каждый знает, где стратегические объекты
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05.03.2022 23:31 Відповісти
Конечно, они же расположены в жилых домах и центре города. Просто мстят что не встретили цветами и хлебом-солью
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06.03.2022 00:04 Відповісти
Нет слов. Просто нет слов.
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05.03.2022 23:33 Відповісти
С Харькова началась кричалка на ***** от ультрас потому и бомбит
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05.03.2022 23:51 Відповісти
Да нееее...
Это офигенный УРОК сраному харьковскому ватному быдлу.
ЖриТЕ.
Жестоко? Отнюдь.
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06.03.2022 00:08 Відповісти
Харьков не более ватный чем Одесса или Днепр. И уж точно намного более проукраинский чем донбасс. И в 2014 в Харькове не было огромных антиукраинских митинго как на донбассе.
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06.03.2022 01:33 Відповісти
БЛД.
Если Вы не умеете понять общий смысл текста, то будете расписывать нам тут всем воззвание про сёла Петровка и Залужное...

Для Вас персонально.
ВСЕ РАКЕТНЫЕ, БОМБОВЫЕ И АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УДАРЫ - УРОК ВАТНОМУ БЫДЛУ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ В УКРАИНЕ.
Они хотели братьев и парашу. Они пришли.
Пусть жрут, хавают, едят двумя руками, обмазываются русским дерьмом, целуются в засос с братьями.
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06.03.2022 09:17 Відповісти
Все вірно. І голосувати треба розумом, а не його відсутністю. І історию вивчати, а не слухати чиїхось братів. І да, менше дивитись відосіки, і вміти відсіюват зерна від плевел. Роздачею нагород не вернешь життя, але можна було цьому запобігти, по годинах же інформацію передавали! А тепер так щиро нагороджує ( я не проти), а Журавель? Як йому було? Тобто скоро 2024рік? Жаль безкінечний за нашими захісниками загиблими, за загиблими українцями! А можно було передбачити, а не бездарно відосить...
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06.03.2022 23:17 Відповісти
Ну неможна радіти коли гинуть діти, жінки. Харків тримайтесь!!!!
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06.03.2022 00:14 Відповісти
А гибели наших людей никто не радуется.
Это трагедия.
Разговор, совсем о другом.
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06.03.2022 00:34 Відповісти
Під час 2-ї світової війни Ілля Еренбург написав вірш "Убей немца", зараз його слід перекласти українською з заміною слова німця на москаля.
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06.03.2022 02:06 Відповісти
Полонених не брати!!! Байдена я б попередив - за ваше небажання надавати закрите небо ми відповімо тим, що брати в полон росіян не будемо!!!
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06.03.2022 02:51 Відповісти
У этой бабы в голове наверное опилки, если задает такие детские вопросы. И откуда она взяла, что кацапы должны бомбить только стратегические объекты? Это какой-то "врожденный" детский инфантилизм и синдром альцгеймера, одновременно.
Да кацапы всю жизнь бомбили мирные города, что-бы отчистить их от населения и затем эти дома сравнивали с землей. Таким образом, они занимали территорию. В последний раз, это было несколько лет назад в сирии. Кстати, многие из тех кто бомбил сирию - сейчас бомбит Украину. У них, всех, руки по горло в крови.
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06.03.2022 03:33 Відповісти
Воздержусь от комментариев насчет того, что в голове у вас
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06.03.2022 10:52 Відповісти
 
 