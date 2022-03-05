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"У нас там, сука, нет стратегических объектов! Хера вы туда херячите?": Біженці з Харкова розповідають про російські обстріли. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія обстрілює і бомбить Україну, головною точкою ударів усі ці дні був Харків. Ті, хто втік із міста від обстрілів, проклинають Путіна і його рішення напасти на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
Топ коментарі
+8 alexandr shamov
показати весь коментар05.03.2022 23:28
+7 Freya Freya
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+6 Galand
показати весь коментар05.03.2022 23:26
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Будь ласка, зачекайте...
И в крестовом походе против бандеровцев именно их 1-ых бессмысленно и беспощадно снесли с лица земли. Логики ноль...
Это офигенный УРОК сраному харьковскому ватному быдлу.
ЖриТЕ.
Жестоко? Отнюдь.
Если Вы не умеете понять общий смысл текста, то будете расписывать нам тут всем воззвание про сёла Петровка и Залужное...
Для Вас персонально.
ВСЕ РАКЕТНЫЕ, БОМБОВЫЕ И АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УДАРЫ - УРОК ВАТНОМУ БЫДЛУ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ В УКРАИНЕ.
Они хотели братьев и парашу. Они пришли.
Пусть жрут, хавают, едят двумя руками, обмазываются русским дерьмом, целуются в засос с братьями.
Это трагедия.
Разговор, совсем о другом.
Да кацапы всю жизнь бомбили мирные города, что-бы отчистить их от населения и затем эти дома сравнивали с землей. Таким образом, они занимали территорию. В последний раз, это было несколько лет назад в сирии. Кстати, многие из тех кто бомбил сирию - сейчас бомбит Украину. У них, всех, руки по горло в крови.