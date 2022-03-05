"У нас там, сука, нет стратегических объектов! Хера вы туда херячите?": Біженці з Харкова розповідають про російські обстріли. ВIДЕО

Росія обстрілює і бомбить Україну, головною точкою ударів усі ці дні був Харків. Ті, хто втік із міста від обстрілів, проклинають Путіна і його рішення напасти на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

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