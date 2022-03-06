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"Насильно мобілізовані в РФ, приїжджайте до України та переходьте на наш бік", - музикант Сєрга. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український музикант та телеведучий Микола Сєрга закликав насильно мобілізованих росіян приїжджати в Україну та переходити на бік ЗСУ.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+10 Дамир Терентьев
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+5 Eugene Dneprovsky
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+3 Дамир Терентьев
показати весь коментар06.03.2022 00:37
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