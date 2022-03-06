УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11622 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
17 944 25
війна (56107) музика (386) артисти (207)

"Насильно мобілізовані в РФ, приїжджайте до України та переходьте на наш бік", - музикант Сєрга. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український музикант та телеведучий Микола Сєрга закликав насильно мобілізованих росіян приїжджати в Україну та переходити на бік ЗСУ.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Николай Серга (@thekolya)

Також дивіться: "Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - українці присвятили пісню ударному БПЛА. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Не хватало нам ещё и засланной мрази в наших рядах! совсем подурели?
показати весь коментар
06.03.2022 00:36
+5
Откуда у этих додиков оружие, а я здоровый не старый мужик немного за сорок, служивший в армии нигде не смог записаться в Днепре неделю назад. Оббегал также УПП и УМВС, все разводят руками. А эти все говорящие головы вооружены. Ведь он же не в составе какой-то войсковой части брошен на место ее дислокации, он дома находится.
показати весь коментар
06.03.2022 00:48
+3
Кретин, ты хоть понял к чем призвал?
показати весь коментар
06.03.2022 00:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не хватало нам ещё и засланной мрази в наших рядах! совсем подурели?
показати весь коментар
06.03.2022 00:36 Відповісти
Він "слово" мав на увазі, не зброю.
показати весь коментар
06.03.2022 00:45 Відповісти
этот серьга сам недавно перекрасился - а до этого этот мажор постоянно тусил на кацапских тв каналах - а так у него очень волосатая лапа
показати весь коментар
06.03.2022 10:34 Відповісти
Кретин, ты хоть понял к чем призвал?
показати весь коментар
06.03.2022 00:37 Відповісти
Они сдадуться, а мы их расстреяем. так что правильно сказал!!!
показати весь коментар
06.03.2022 00:57 Відповісти
И Серьга забыл сказать шоб насиння в карманы набрали
показати весь коментар
06.03.2022 00:57 Відповісти
..це буде в другій частині звернення
показати весь коментар
06.03.2022 15:23 Відповісти
...но жизни на свете чуть больше чем смерти
І света на свете чуть більше чем тьми..../ кац _/
Макаревич
показати весь коментар
06.03.2022 00:40 Відповісти
Згоден, але це не про лаптестан.
показати весь коментар
06.03.2022 00:42 Відповісти
Це звісно дебілізм. Вони можуть здатися в полон, до цього треба закликати.
показати весь коментар
06.03.2022 00:42 Відповісти
насильно мобилизованный - уже мобилизованный... и здесь он, пока не сдался, вражеский солдат...
показати весь коментар
06.03.2022 00:44 Відповісти
Головне насіння в кишенях, а там їх просто розхерачать коли вони будуть їхать в скотовозках
показати весь коментар
06.03.2022 00:59 Відповісти
Эта "орел и решка" еще та *****. Я представляю какие ****** его подпищики
показати весь коментар
06.03.2022 01:02 Відповісти
Откуда у этих додиков оружие, а я здоровый не старый мужик немного за сорок, служивший в армии нигде не смог записаться в Днепре неделю назад. Оббегал также УПП и УМВС, все разводят руками. А эти все говорящие головы вооружены. Ведь он же не в составе какой-то войсковой части брошен на место ее дислокации, он дома находится.
показати весь коментар
06.03.2022 00:48 Відповісти
Он обеспеченный чел: купил ствол, снаряга он с иголочки новая. Хайп ради лайков в инстаграмме, но если убьет пару москалей, в чем я сомневаюсь, то респект)
показати весь коментар
06.03.2022 01:04 Відповісти
Піар для них-то всьо! Не може допустити що про нього забудуть через війну. Попросив автоматик для зйомок, добре що хоч не з`****** в Кишенів і не гульбанить там. Молдавани вже скоро тих биків що втікли з України від мобілізації на дорогих тачках ******* будуть.
показати весь коментар
06.03.2022 02:58 Відповісти
он мажор везде пиарит свою харю
показати весь коментар
06.03.2022 10:36 Відповісти
Что за бред, кому они тут нужны, ещё этихнедомобилизованных содержать!
показати весь коментар
06.03.2022 00:49 Відповісти
..он не совсем здоров... (не отдупляется..) и никого не потерял
показати весь коментар
06.03.2022 00:50 Відповісти
Ох и Русская армия, вот что значит ориентир по звездам ))) ездил ездил и перешел на спец операцию "ся" - заблудился, обосрался, провалился, сдался )))
показати весь коментар
06.03.2022 00:51 Відповісти
Нахер эти орки тут всрались?
показати весь коментар
06.03.2022 00:52 Відповісти
Их можно за выкуп потом отдавать назад в ихние *****,
показати весь коментар
06.03.2022 01:05 Відповісти
Кацапским самкам насрать на своих слабоумных абортышей,судя по тому,что происходит. Пора просто принять это. Да и работники с кацапов рукожопых не получится. Орки пусть живут за зановесом в нищете.
показати весь коментар
06.03.2022 02:48 Відповісти
может еще и украинское гражданство дать лаптям обосранным ?
показати весь коментар
06.03.2022 00:56 Відповісти
Аби ж... вони як барани будуть йти на бійню...
показати весь коментар
06.03.2022 01:19 Відповісти
 
 