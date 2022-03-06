Сили ССО полонили майора-окупанта, який в 2014 році зрадив Україну. ВIДЕО
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Сили спеціальних операцій взяли в полон російського майора, який в 2014 році зрадив Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ССО.
"Це - Діма. Колишній військовослужбовець ЗСУ, зрадник присязі на вірність українському народові, убивця громадян України.
2014-го він служив у Криму в Перевальному, але став на бік російських окупантів і пішов до російської армії. Нещодавно майор російських ЗС Дмитро Шишканов пішов "звільняти", а по факту нищити українців у складі сил вторгнення. Але, не дійшов.
Тепер майор Діма кається і просить своїх "товаріщєй" не лізти в Україну. Бо їм тут - смерть. Або, у кращому випадку якщо повезе - полон. Діма...Діма...", - відзначається у повідомлення.
Топ коментарі
+39 plotinus999
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+25 alexandr shamov
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+20 alexandr shamov
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Будь ласка, зачекайте...
Пропоную таким ставити на лобі тавро, - "ЗРАДНИК".
ні яких обмінів!
ну у нацистів так у нацистів - рий гидота...
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1499842034949144578?s=20&t=Z2R-UDH1CcIQkxzAO6JJaA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500070975731339266?s=20&t=Cr3aZg8dp9DWP02YfJG2mA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500071397061799939?s=20&t=Cr3aZg8dp9DWP02YfJG2mA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500071539517145089?s=20&t=Cr3aZg8dp9DWP02YfJG2mA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500080088737624070?s=20&t=q0SHvl6i8pYoTBZJMfYnqA
Я розумію, що ви - добрі люди, але морду цій падлюці можна було краще підрихтувати.
Думаю, що після запису відео, ви йому кілька разів ще добряче врізали.
наверняка, накануне оно, ещё и в соцсетях угрожало и хвасталось, что едет убивать и резать "хохлов"..
врёт и бредит, что украинцы сердобольные его отпустят..