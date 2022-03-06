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ССО (372) полонені (1938)

Сили ССО полонили майора-окупанта, який в 2014 році зрадив Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сили спеціальних операцій взяли в полон російського майора, який в 2014 році зрадив Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ССО.

"Це - Діма. Колишній військовослужбовець ЗСУ, зрадник присязі на вірність українському народові, убивця громадян України.

2014-го він служив у Криму в Перевальному, але став на бік російських окупантів і пішов до російської армії. Нещодавно майор російських ЗС Дмитро Шишканов пішов "звільняти", а по факту нищити українців у складі сил вторгнення. Але, не дійшов.

Тепер майор Діма кається і просить своїх "товаріщєй" не лізти в Україну. Бо їм тут - смерть. Або, у кращому випадку якщо повезе - полон. Діма...Діма...", - відзначається у повідомлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Майор йо#аний": Українські військові зірвали погони з російського окупанта. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+39
Карма, друзі, карма. Вічна ганьба та довічне ув'язення. Це як мінімум. А як максимум - це те, про ми всі мріємо.
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06.03.2022 02:26
+25
Російський окупант катапультувався зі збитого російського вертольота і потрапив до рук безпощадної полтавської тероборон
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06.03.2022 02:55
+20
ПАДЛО !!!!
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06.03.2022 02:28
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Карма, друзі, карма. Вічна ганьба та довічне ув'язення. Це як мінімум. А як максимум - це те, про ми всі мріємо.
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06.03.2022 02:26 Відповісти
Какое заключение? С таким бэкграундом и рожей- моментально, без разговоров в расход.
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06.03.2022 02:34 Відповісти
Зашморг. І тілько так.
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06.03.2022 03:27 Відповісти
Ага, засада конкретная: всем покушение на территориальную целостность, а ему "прицепом" измена родине
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06.03.2022 06:41 Відповісти
Друзі як ви думаєте - що мав на увазі Валерій Маркус, коли говорив - "Ви готуйтесь, бо є до чого!"???https://youtu.be/rLJycuRFEu4?t=268
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06.03.2022 02:27 Відповісти
Валерій хлоп позитивний. Думаю що скоро прийдеться всім дружно відбудовувати нову вже Країну як не другого чи третього сорту. А як країну з якою мріятимуть співпрацювати і дружити
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06.03.2022 03:14 Відповісти
ПАДЛО !!!!
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06.03.2022 02:28 Відповісти
вбийте його, тікати падло вздумало, і забудьте....
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06.03.2022 02:28 Відповісти
типичный урка, майор уркаганов
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06.03.2022 02:30 Відповісти
от чмо! втюхати йому по самі помідори і щоб жив решту життя у нашій тюрязі, віники би в'язав - хоч якась би була користь з того паршивого барана
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06.03.2022 02:34 Відповісти
Гидотне створіння без честі і совісті.
Пропоную таким ставити на лобі тавро, - "ЗРАДНИК".
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06.03.2022 02:34 Відповісти
Тільки не-буття для таких!!!
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06.03.2022 02:38 Відповісти
А ось таких відразу закатувати,
ні яких обмінів!
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06.03.2022 02:38 Відповісти
цей ******** скрепанутий досі думае шо він в плену у нацистів.
ну у нацистів так у нацистів - рий гидота...
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06.03.2022 02:38 Відповісти
і памьятаемо - курву прикопають не під його рідним мухосраньском, а в Україні, бо приперлося з ружжем на повбивати українців....
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06.03.2022 02:44 Відповісти
Дорослі ж особини і тут стають інфантильними синками - "мама і папа..."Тьфу... до чого алкоголізм довів тварюку...
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06.03.2022 02:53 Відповісти
Російський окупант катапультувався зі збитого російського вертольота і потрапив до рук безпощадної полтавської тероборон
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06.03.2022 02:55 Відповісти
Лапте-кацманавты - какие-то рахиты, а не летчики.
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06.03.2022 02:56 Відповісти
А це ж уже вертольотчик морської авіації З Джанкоя мабуть!
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06.03.2022 04:58 Відповісти
Просто закопати, це в кращому випадку, і "их там нет"
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06.03.2022 03:01 Відповісти
пленный кацап.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1499842034949144578?s=20&t=Z2R-UDH1CcIQkxzAO6JJaA
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06.03.2022 03:08 Відповісти
путинские летчики-террористы сбитые сегодня в небе Украины.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500070975731339266?s=20&t=Cr3aZg8dp9DWP02YfJG2mA

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500071397061799939?s=20&t=Cr3aZg8dp9DWP02YfJG2mA

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500071539517145089?s=20&t=Cr3aZg8dp9DWP02YfJG2mA

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06.03.2022 03:14 Відповісти
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06.03.2022 03:15 Відповісти
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06.03.2022 03:15 Відповісти
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500072365665005570?s=20&t=Cr3aZg8dp9DWP02YfJG2mA
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06.03.2022 03:16 Відповісти
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500112233279463432?s=20&t=slArxKbVeck8i86QnLhG0w
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06.03.2022 03:19 Відповісти
оккупант долетался тварь
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06.03.2022 03:21 Відповісти
Злий Карсон долітався.Як пишуть ,жінка цього ****** начстолової . Своє відро шоколаду мав завжди ,тепер тільки порожня 3 літрована банка в прохід .
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06.03.2022 10:37 Відповісти
Сбитый кацапский вертолет, Mi-24/35.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500080088737624070?s=20&t=q0SHvl6i8pYoTBZJMfYnqA
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06.03.2022 03:18 Відповісти
Дважды предатель, это должно быть пожизненное.,.
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06.03.2022 03:24 Відповісти
Два.
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06.03.2022 12:06 Відповісти
Там еще подобных предателей множество.Надо формировать штрафбаты из их плененных с заградотрядом.Пускай своими жизнями искупают свою вину.
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06.03.2022 12:39 Відповісти
і десь в срані лупоглазої хтось чекае 7,000.000 бумагою
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06.03.2022 03:28 Відповісти
Гидота, патологічний зрадник, пристрелити "при попитке к бегству".
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06.03.2022 03:49 Відповісти
Раньше предложил бы разобрать его на органы. Теперь за то чтобы передать на опыты.
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06.03.2022 03:54 Відповісти
Державна зрада - воєнний час - відосік зняли і свинець...
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06.03.2022 04:12 Відповісти
свинець для ворога,зрадника на смереку.
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06.03.2022 06:48 Відповісти
Не треба майору Шишканову" лестить! Він - не військовополонений! І не "майор ВС Росії!! Він - ЗРАДНИК УКРАЇНИ!!! Ось його справжній статус! Чітко у відповідності з міжнародним правом і Кримінальним Кодексом України!
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06.03.2022 04:54 Відповісти
Мама и папа совсем даже не уважаемые
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06.03.2022 05:10 Відповісти
Дорогі наші ССО !

Я розумію, що ви - добрі люди, але морду цій падлюці можна було краще підрихтувати.
Думаю, що після запису відео, ви йому кілька разів ще добряче врізали.
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06.03.2022 05:25 Відповісти
ССО-РЕСПЕКТ...
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06.03.2022 05:50 Відповісти
от з братушкамі в нього воювати мужності не було - здався без жодного вистрілу, а проти власного народу - та запросто. Четвертувати суку.
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06.03.2022 07:51 Відповісти
Этот не раскаялся и не осознал, что он предатель и убийца, говорит штампами, а думает, что будет рассказывать фсб, когда его обменяют...- врасход💨🤸
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06.03.2022 08:26 Відповісти
Командиры не говорили! А давали прикази! Все пленные ******. Твари козломордые
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06.03.2022 08:37 Відповісти
Розстріляти паскуду.
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06.03.2022 08:49 Відповісти
Атстал ты ат жизни, Дима. "А за политичеческую отсталость полагалась пуля в затылок"(с)
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06.03.2022 09:24 Відповісти
Это тело теперь плачет, а точнее плакает - производное от слова "какает" от страха. Предатель, шкура, выплакивает пощаду. А пощады предателям быть не должно. Только - казнь, желательно публичная, по законам военного времени.
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06.03.2022 09:31 Відповісти
Подобных экземпляров только на висельницу.Патроны нужно беречь.
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06.03.2022 12:43 Відповісти
брехло, оно знало и радовалось, что едет в Украину к убивать украинцев..
наверняка, накануне оно, ещё и в соцсетях угрожало и хвасталось, что едет убивать и резать "хохлов"..
врёт и бредит, что украинцы сердобольные его отпустят..
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06.03.2022 09:59 Відповісти
надо было еще выяснить относительно оккупендума в Крыму
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06.03.2022 10:25 Відповісти
СМЕРТЬ ПІДОРУ
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06.03.2022 10:27 Відповісти
Вот засада, там за поребриком свиноматка уже достала калькулятор и считала куда потратит бабки за своего ушлепка, а он **** живым нарисовался и ещё и в плен падла сдался, вот такой нежданчик. СЛАВА ВСУ, СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ТВАРЯМ!
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06.03.2022 10:29 Відповісти
С предателями в военное время разговор должен быть коротким, РАССТРЕЛ после недолгово военного трибунала, цель которого только определить сам ФАКТ ИЗМЕНЫ и ПРЕДАТЕЛЬСТВА!
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06.03.2022 10:37 Відповісти
По закону військового часу досить їм каву давати.
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06.03.2022 11:11 Відповісти
Нехер в плен брать. Узнали какую надо информацию и расстрелять. Убивал людей под нож суку.
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06.03.2022 17:10 Відповісти
Радует что у него фингал
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24.03.2022 15:01 Відповісти
Неужели есть ещё такие, которые могут поверить, что он никого не убивал в Украине?
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12.08.2022 22:10 Відповісти
 
 