Люди в усіх куточках землі вимагають припинити напад Росії на Україну,– Блінкен опублікував відео, як світ підтримує нашу державу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен опублікував зворушливе відео про те, як Україну підтримують в усьому світі та закликають Росію припинити напад.
Відповідне відео він опублікував у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"В усіх куточках земної кулі, в тому числі і в самій Росії, люди закликають припинити жорстокий напад Росії на Україну. Синьо-жовтий прапор України розвіюється по всьому світу, оскільки люди та уряди стверджують, що вони з Україною", - написав Блінкен.
In all corners of the globe, including in Russia itself, people are calling for the end of Russia’s brutal attack on Ukraine. The blue and yellow of the Ukrainian flag is being flown around the world as people and governments assert they are #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/QT8Wm04zja— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2022
Будь ласка, зачекайте...
..
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2759466694199742&id=100004093164042