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Люди в усіх куточках землі вимагають припинити напад Росії на Україну,– Блінкен опублікував відео, як світ підтримує нашу державу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен опублікував зворушливе відео про те, як Україну підтримують в усьому світі та закликають Росію припинити напад.

Відповідне відео він опублікував у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"В усіх куточках земної кулі, в тому числі і в самій Росії, люди закликають припинити жорстокий напад Росії на Україну. Синьо-жовтий прапор України розвіюється по всьому світу, оскільки люди та уряди стверджують, що вони з Україною", - написав Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Блінкен зустрілись на українсько-польському кордоні: Обговорили санкції проти РФ та постачання зброї. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
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06.03.2022 06:07
+10
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06.03.2022 05:56
+8
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06.03.2022 06:18
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06.03.2022 05:56 Відповісти
На моїй Полтавщині влітку майже скрізь такий вид - золоті поля пшиниці і блакитне небо ,мирне небо .було поки не прийшла орда орків
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06.03.2022 06:02 Відповісти
на сайті руський дзен (сайт за Україну) чорний екран і похоронна біла стрічка ...курс мегарубля до бакса росте зараз становить 124 рупії до за 1 бакс США ...Спишем це на начання
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06.03.2022 05:59 Відповісти
Де ті літаки з Польщі? Є інфа, що рішення вже прийнято і Польща отримає від США відповідну кількість ф16 за свої міги.
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06.03.2022 06:00 Відповісти
вам мало блохопада вчерашнего
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06.03.2022 06:07 Відповісти
Звичайно, потрібно якомога більше.
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06.03.2022 06:14 Відповісти
вот вчера кацапы зарыли в землю с неба своих бортов на 140 лямов баксов по пилотам цена пилота - треть от цены борта
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06.03.2022 06:28 Відповісти
it's us or them now, this is the end of evil empire raska federaska once and forever
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06.03.2022 06:03 Відповісти
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06.03.2022 06:07 Відповісти
В качестве альтернативы доллару сейчас можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности, юань на данный момент может быть даже ликвидней доллара и евро, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций»
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06.03.2022 06:10 Відповісти
тоже считаю свифт уже не тот, отключив его штаты вредят себе больше чем раше, но скорей всего тут дело принципа
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06.03.2022 06:16 Відповісти
😅
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06.03.2022 06:17 Відповісти
под сталом
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06.03.2022 06:21 Відповісти
Люди просять, а вони обісрались... За 9 днів ще штанці не відмили, ЗСУ за ними гавно прибирати не буде, вистачає обісранців з орди
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06.03.2022 06:16 Відповісти
Доброго ранку українці .
..
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 06:16 Відповісти
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06.03.2022 06:21 Відповісти
Спилберг, ять(простите за мой клатчский). Вот Байден еще опубликует видосик и Мордору точно пипец. Лучше бы небо закрыли, хотя бы.
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06.03.2022 06:23 Відповісти
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06.03.2022 06:18 Відповісти
Токіа, Японія. Чатырохтысячны (як найменей), марш пратэсту супраць путлераўскага нападу на Ўкраіну. Плячо ў плячо ідуць японцы і беларусы, украінцы і рускія, кітайцы і уйгуры, грузіны і бірманцы... Антыфашысцкі інтэрнацыянал. Ваяры святла паўсталі супраць цемры. Слава Ўкраіне! Героям слава!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2759466694199742&id=100004093164042
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06.03.2022 07:45 Відповісти
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06.03.2022 07:49 Відповісти
Как ни странно именно немцы больше всех вышли на улицу поддержать Украину, чего не скажешь о руководстве (там есть немало купленых газпромом чинуш), видимо, они последние еще "помнят" как их "освобождали" москали (сколько разрушений, насилия, убийств и изнасилований было совершено)
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06.03.2022 10:20 Відповісти
Так вимагають. Я ви сцикуни західні навіть небо над Україною сцитє закрити. Що вам путін зробить?? Ракету пустить? Так виж розповідали про ядерний щит!
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06.03.2022 13:23 Відповісти
закройте небо.
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06.03.2022 15:10 Відповісти
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен має опублікувати відверте зворушливе і позорне відео для США,НАТО ,і ЄС відео про те, як український президент, вся українська влада і український народ вимолюють закрити небо над Україною, з котрого рашист сіє смерть ,кровопролиття і розруху в Україні і свої американо натівські і європейські відмазки ,котрі дають рашисту вседозволеність і дальше сіяти смерть і розруху в Україні.
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06.03.2022 16:20 Відповісти
 
 