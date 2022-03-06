Окупанти вбили жінку, що проїжджала на велосипеді повз їхній блокпост в Ірпені, - захисник України Кривцов

Окупанти вбили цивільну мешканку, що проїжджала повз їхній блокпост в районі Ірпеня.

Про це повідомив у фейсбуці захисник України Максим Кривцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачили це фото з людьми під підірваним мостом? Ми проходили повз. Ранок, сьома чи восьма: люди, діти, тварини. Небо ще чорне. Жінка несе на руках дівчинку, яка плаче. Кажу їй: глянь, в мене кулемет, - і посміхаюсь. Дівчинка ледь усміхнулась у відповідь. Люди дякують, зустрічають нас з надією. Походить поруч дівчина, з красивим чорним волоссям, в білій куртці. Каже: за одного із цих хлопців я колись вийду заміж", - розповідає він.

Далі захисник України зайшов до бомбосховища на межі з позиціями росіян. Темно, сморід, собаки, діти, плач.

"Поруч з крайнім постом на велику проїхала жінка. Ми намагались спинити. Вона агресивно не погоджувалась. За 500 метрів її вбили росіяни. Поруч вдарив танк. Просто в будинок. Поранило чоловіка. Дірка в будівлі, наче око. Був бій. Разом зі збройниками спинили колону. БТР горів, росіяни вибігли, зайняли позиції. Майже не стріляли - були перелякані. Загинув сміливий і красивий гранатометник. Тіло, із закривавленою кулею снайпера головою, забрали. Я не знаю, що попереду. Але знаю, з ким. Це надає впевненості", - додає Кривцов.

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