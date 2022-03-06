Окупанти вбили жінку, що проїжджала на велосипеді повз їхній блокпост в Ірпені, - захисник України Кривцов
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Окупанти вбили цивільну мешканку, що проїжджала повз їхній блокпост в районі Ірпеня.
Про це повідомив у фейсбуці захисник України Максим Кривцов, інформує Цензор.НЕТ.
"Бачили це фото з людьми під підірваним мостом? Ми проходили повз. Ранок, сьома чи восьма: люди, діти, тварини. Небо ще чорне. Жінка несе на руках дівчинку, яка плаче. Кажу їй: глянь, в мене кулемет, - і посміхаюсь. Дівчинка ледь усміхнулась у відповідь. Люди дякують, зустрічають нас з надією. Походить поруч дівчина, з красивим чорним волоссям, в білій куртці. Каже: за одного із цих хлопців я колись вийду заміж", - розповідає він.
Далі захисник України зайшов до бомбосховища на межі з позиціями росіян. Темно, сморід, собаки, діти, плач.
"Поруч з крайнім постом на велику проїхала жінка. Ми намагались спинити. Вона агресивно не погоджувалась. За 500 метрів її вбили росіяни. Поруч вдарив танк. Просто в будинок. Поранило чоловіка. Дірка в будівлі, наче око. Був бій. Разом зі збройниками спинили колону. БТР горів, росіяни вибігли, зайняли позиції. Майже не стріляли - були перелякані. Загинув сміливий і красивий гранатометник. Тіло, із закривавленою кулею снайпера головою, забрали. Я не знаю, що попереду. Але знаю, з ким. Це надає впевненості", - додає Кривцов.
Будь ласка, зачекайте...
не сваріться. Не тільки у вас такі емоції щодо фашистів, але треба триматися й не перетворюватися на Талібан -- не треба губити підтримку світу: одного рашиста тільки вдарите, а це відео буде коштувати допомоги, бо рашисти й повії у них на підсосі так і чекають, що б його проти нас розтрубити.
бий русню, щоб Талібан хрестився! Але залишайтесь воїнами світла.
Ми- не вони!
Женевская конвенция это для цивилизаций, а мы имеем дело с орками!
Вот взял ты """ в плен"" колорадских жуков на огороде и будешь с ними нянчится? Вспомни как казламлрдые вели себя с пленными во всех войнах включая 1812 год. Мы имеем дело не совсем с людьми, это существа внешне напоминающие людей.
А якщо вже взяли- ставлення має бути відповідне.
Ще є питання?
Планшет Студента
Ми не виходили з Женевької конвенції- це важливо. І ми чітко знаємо, війська якої держави на нас напали. І останнє- ніхто не проти, якщо їх НЕ БРАТИМУТЬ у полон.
А якщо вже взяли- ставлення має бути відповідне.
Ще є питання?
"Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь." 🙏🙏🙏
Бiблiя До Римлян Гл.12:19
- Что он сказал?
- Сказал "Мама, я помыл руки перед обедом!"
В конце концов это война.
Украинцы -- воины света, а не конченые рашисты!
Ну и ДУРА! В итоге получила по своему уму (или его отсуствию) и наивности, меньше надо смотреть кацапскре пропагандоское ТВ и верить этому дерьму и помоям!
не судите по незнанию
или так…высрался под видом «сделал выводы», пошёл дальше довольный своим скудоумием.