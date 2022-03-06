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Момент удару військ РФ по Харкову. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Момент удару військ РФ по Харкову потрапив на відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Политика страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові знову лунають потужні вибухи

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Смерть российским фашистам
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06.03.2022 09:11
+20
Жах. Стріляти по абсолютно мирному місту- це ж якою наволоччю треба бути...
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06.03.2022 09:14
+13
Кацап гірше наволочі.
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06.03.2022 09:19
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Смерть российским фашистам
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06.03.2022 09:11 Відповісти
Жах. Стріляти по абсолютно мирному місту- це ж якою наволоччю треба бути...
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06.03.2022 09:14 Відповісти
Кацап гірше наволочі.
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06.03.2022 09:19 Відповісти
Люди, ваше місто вже декілька днів кацапи ******** та обстрілюють, а вони поводите себе вкрай необачно(((
Навіщо це розсікання на машині - коли ви пішки, ви можете почути снаряд та сховатися...
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06.03.2022 09:18 Відповісти
Десь чув (наче слова ветерана):

Не бійся свисту снаряду - свого всеодно не почуєш (с)
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06.03.2022 10:17 Відповісти
кто ж тоді про тє що нічого не чути розповів?
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06.03.2022 11:13 Відповісти
Самое печальное,что РФ подаёт россиянам что мы сами обстреливаем себя.
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06.03.2022 09:22 Відповісти
так они всегда так делают
сейчас вроде самый наглядный пример
показать донецк который "8 лет обстреливали" и харьков 8 дней
но у них уже есть 2 варианта ответа
1. это фейк
2. донецк отстраивали.... отстраивали его видите ли
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06.03.2022 09:27 Відповісти
Горіти їм в аду.
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06.03.2022 09:52 Відповісти
Русне доказывать что то бесполезно , ******** ничего не докажешь , марна трата часу та грошей ***** целенаправленно уничтожает русню заманивая их в Украину пропагандой . Но Украина перемелет этот мусор и победит .
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06.03.2022 16:18 Відповісти
 
 