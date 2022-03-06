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Момент удару військ РФ по Харкову. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Момент удару військ РФ по Харкову потрапив на відео.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Политика страны".
Топ коментарі
+21 Slava Holt
показати весь коментар06.03.2022 09:11
+20 Планшет Студента
показати весь коментар06.03.2022 09:14
+13 Garry Grant
показати весь коментар06.03.2022 09:19
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Будь ласка, зачекайте...
Навіщо це розсікання на машині - коли ви пішки, ви можете почути снаряд та сховатися...
Не бійся свисту снаряду - свого всеодно не почуєш (с)
сейчас вроде самый наглядный пример
показать донецк который "8 лет обстреливали" и харьков 8 дней
но у них уже есть 2 варианта ответа
1. это фейк
2. донецк отстраивали.... отстраивали его видите ли