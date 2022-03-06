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"Чьотко! Гол!": Українці вчергове знищують ворожу техніку з ПТРК. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили техніку ворога із ПТРК.
Відповідне відео опублікував у фейсбуці екснардеп Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+76 Владислав Васильченко
показати весь коментар06.03.2022 09:35
+68 Vladymyr Happy
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+65 Roman Tripalyk
показати весь коментар06.03.2022 09:34
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ми б зараз при слові "коцап" тільки передивлялися - а це шо за звірі?