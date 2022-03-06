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"Чьотко! Гол!": Українці вчергове знищують ворожу техніку з ПТРК. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили техніку ворога із ПТРК.

Відповідне відео опублікував у фейсбуці екснардеп Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники України захопили ЗРК "Панцир" окупантів. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+76
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 09:35
+68
Гол
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06.03.2022 09:32
+65
стугни відпрацьовують !!
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06.03.2022 09:34
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Гол
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06.03.2022 09:32 Відповісти
Уявив, як Лобановський спостерігає з-поза хмар і також кричить: "Так! Гол! Мої хлопці!" 👏
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06.03.2022 09:47 Відповісти
стугни відпрацьовують !!
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06.03.2022 09:34 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 09:35 Відповісти
гек.. куме що ты там гекаешь кажи пиймав сокиру чи ни
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06.03.2022 09:35 Відповісти
Найкраще кіно на сьогодні для українців.
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06.03.2022 09:37 Відповісти
Пам"ятаєш - у нас є така передача: "Катрусин кінозал"? Тут те саме Не буду стверджувать точно однак лише наші додумалися зробить виносний пульт для ПТРК Судячи по звуках - хлопці сидять десь у бліндажі і управляють ПТУР на відстані в десятки метрів - наче в комп"ютерні "стрілялки" грають Якщо і "накриє" то знищать лише саму "триногу і блок управління з "трубою" А пульт управління і люди залишаться цілі! Візьмуть новий ПТРК і продовжать воювать
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06.03.2022 12:40 Відповісти
Кацапські танки-повне лайно!Де їх тільки не п...здили.
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06.03.2022 09:37 Відповісти
То не танки - лайно! Танки непогані - наші на таких же непогано воюють! То ПТУРи хороші - що американські що шведсько-британські що наші вітчизняні І головне - наші ЛЮДИ!
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06.03.2022 12:47 Відповісти
Получи, фашист, дарунок!
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06.03.2022 09:37 Відповісти
Оце гарний гол.золотий мяч цьрму футболісту
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06.03.2022 09:39 Відповісти
наші - срань кацапська 1:0.
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06.03.2022 09:40 Відповісти
Нравицца не нравицца а придётся жариться )))))
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06.03.2022 09:44 Відповісти
спорт для дорослих
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06.03.2022 09:45 Відповісти
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06.03.2022 09:48 Відповісти
Креативно! Z - засранці
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06.03.2022 10:19 Відповісти
А ты точно не ботва пригожинская хитрожопая? Кому вам ? Отвечай ,в глаза смотри
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06.03.2022 13:54 Відповісти
такі штукі та дідам би з УПА.
ми б зараз при слові "коцап" тільки передивлялися - а це шо за звірі?
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06.03.2022 09:49 Відповісти
Чітка дев'яточка .!! . .
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06.03.2022 09:50 Відповісти
З цапами тре битися мобільними групами,приїхали,******,поїхали.
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06.03.2022 10:02 Відповісти
Пленных не брать. Раненых добивать!!!
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06.03.2022 10:17 Відповісти
В плен брать ровно столько сколько надо для обмена на наших,+-,нельзя забывать и про плененных ранее . Толстожопый летчик -налетчик пойдет за 20-30 наших
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06.03.2022 14:08 Відповісти
Дякуємо за влучність! Героям Слава!!!
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06.03.2022 10:17 Відповісти
церковь говорит - если враг пришел к тебе на твою землю и ты его убил - это правое дело перед Богом и не требует даже исповедования...
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06.03.2022 10:19 Відповісти
Там в полон вже нема кого брати. Одні Недопалки лишились. Доречі полонені потрібні. Та виховувати їх треба не на камеру. ) Хай тремтять рашисти за кордоном.
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06.03.2022 10:23 Відповісти
Героям Слава!
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06.03.2022 10:33 Відповісти
Какое хорошее кино.Слава Украине.
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06.03.2022 10:35 Відповісти
 
 