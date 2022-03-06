"Я не знаю, що попереду. Але знаю, з ким. Це надає впевненості", - воїн Кривцов про бої за Ірпінь. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українське військо спинило ворожу колону біля Ірпеня. Росіяни майже не захищалися. З українського боку від кулі снайпера загинув кулеметник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав український воїн Максим Кривцов, додавши відео.
"Бачили це фото з людьми під підірваним мостом? Ми проходили повз.
Ранок, сьома чи восьма: люди, діти, тварини. Небо ще чорне. Жінка несе на руках дівчинку, яка плаче. Кажу їй: глянь, в мене кулемет, - і посміхаюсь. Дівчинка ледь усміхнулась у відповідь.
Люди дякують, зустрічають нас з - надією. Походить поруч дівчина, з красивим чорним волоссям, в білій куртці. Каже: за одного із цих хлопців я колись вийду заміж.
Зайшов до бомбосховища на межі з позиціями росіян. Темно, сморід, собаки, діти, плач.
Поруч з крайнім постом на велику проїхала жінка. Ми намагались спинили. Вона агресивно не погоджувалась. За 500 метрів її вбили росіяни.
Поруч вдарив танк. Просто в будинок. Поранило чоловіка. Дірка в будівлі, наче око.
Був бій. Разом зі збройниками спинили колону. БТР горів, росіяни вибігли, зайняли позиції. Майже не стріляли - були перелякані.
Загинув сміливий і красивий гранатометник. Тіло, із закривавленою кулею снайпера головою, забрали.
Я не знаю, що попереду. Але знаю, з ким. Це надає впевненості", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Рашка має бути знищена як держава!
- Тому що вони показують поганий приклад іншим частинам загарбників.
Інші загарбники могли б прислухатися до голосу здорового глузду і розуму і кинути зброю і здатися, але звірячий приклад всяких нелюдів може збити інших людей з правильного шляху, і тоді вони і самі загинуть, але і перед тим можуть завдати значно більше шкоди, аніж якби вони не мали поганого прикладу.
Як проводити профілактику за межами великих міст? - Військові знають краще. Тільки нагадаю слова В.Леніна:
ми повинні мати 10-кратну перевагу у ключових точках у ключовий час.