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"Я не знаю, що попереду. Але знаю, з ким. Це надає впевненості", - воїн Кривцов про бої за Ірпінь. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українське військо спинило ворожу колону біля Ірпеня. Росіяни майже не захищалися. З українського боку від кулі снайпера загинув кулеметник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав український воїн Максим Кривцов, додавши відео.

"Бачили це фото з людьми під підірваним мостом? Ми проходили повз.

Ранок, сьома чи восьма: люди, діти, тварини. Небо ще чорне. Жінка несе на руках дівчинку, яка плаче. Кажу їй: глянь, в мене кулемет, - і посміхаюсь. Дівчинка ледь усміхнулась у відповідь.

Люди дякують, зустрічають нас з - надією. Походить поруч дівчина, з красивим чорним волоссям, в білій куртці. Каже: за одного із цих хлопців я колись вийду заміж.

Зайшов до бомбосховища на межі з позиціями росіян. Темно, сморід, собаки, діти, плач.

Поруч з крайнім постом на велику проїхала жінка. Ми намагались спинили. Вона агресивно не погоджувалась. За 500 метрів її вбили росіяни.

Поруч вдарив танк. Просто в будинок. Поранило чоловіка. Дірка в будівлі, наче око.

Був бій. Разом зі збройниками спинили колону. БТР горів, росіяни вибігли, зайняли позиції. Майже не стріляли - були перелякані.

Загинув сміливий і красивий гранатометник. Тіло, із закривавленою кулею снайпера головою, забрали.

Я не знаю, що попереду. Але знаю, з ким. Це надає впевненості", - зазначив він.
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Цікавий в нього автомат, явно не АК
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06.03.2022 09:45 Відповісти
то кулемет
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06.03.2022 10:59 Відповісти
Попереду лише перемога України над імперією ЗЛА!
Рашка має бути знищена як держава!
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06.03.2022 09:47 Відповісти
церковь говорит - если враг пришел к тебе на твою землю и ты его убил - это правое дело перед Богом и не требует даже исповедования...
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06.03.2022 10:08 Відповісти
А гундяев благословляет убийства граждан, которые на его землю и не собирались приходить.
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06.03.2022 10:34 Відповісти
Чому потрібно максимально швидко знешкодити (знищити) кадировців біля Ірпеня та інших подібних безжальних звірів?

- Тому що вони показують поганий приклад іншим частинам загарбників.
Інші загарбники могли б прислухатися до голосу здорового глузду і розуму і кинути зброю і здатися, але звірячий приклад всяких нелюдів може збити інших людей з правильного шляху, і тоді вони і самі загинуть, але і перед тим можуть завдати значно більше шкоди, аніж якби вони не мали поганого прикладу.

Як проводити профілактику за межами великих міст? - Військові знають краще. Тільки нагадаю слова В.Леніна:
ми повинні мати 10-кратну перевагу у ключових точках у ключовий час.
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06.03.2022 17:39 Відповісти
 
 