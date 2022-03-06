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"Україна, Україна!!!", - мітинг проти російської окупації відбувається у Новій Каховці. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово захопленій військами РФ Новій Каховці наразі відбувається мітинг проти окупації.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У тимчасово окупованій Новій Каховці розпочався багатотисячний мітинг проти окупантів! Все місто у кольорах українського прапора! Браво Каховці!", - написав він.
Топ коментарі
+16 Сашко Солянський
показати весь коментар06.03.2022 11:47
+11 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар06.03.2022 11:51
+11 Планшет Студента
показати весь коментар06.03.2022 11:55
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Будь ласка, зачекайте...
Що тут незрозумілого?
А в Новій Каховка ворогів зараз вбивають мільйонами, бо вбивають МОРАЛЬНО.
https://censor.net/ua/n3319784
Ви ГЕРОЇ!!!