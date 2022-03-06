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мітинг (450) Нова Каховка (16) окупація (1467) Геращенко Антон (625)

"Україна, Україна!!!", - мітинг проти російської окупації відбувається у Новій Каховці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово захопленій військами РФ Новій Каховці наразі відбувається мітинг проти окупації.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованій Новій Каховці розпочався багатотисячний мітинг проти окупантів! Все місто у кольорах українського прапора! Браво Каховці!", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Русские, вам тут всем п#зда будет": У Новій Каховці спалили військову техніку РФ. ВIДЕО

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Топ коментарі
+16
Каховці, з вами вся Україна!!!
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06.03.2022 11:47
+11
Херсон-Каховка - круче НАТЫ!
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06.03.2022 11:51
+11
Вбивати треба ВОРОГІВ, а не помирати самим.
Що тут незрозумілого?
А в Новій Каховка ворогів зараз вбивають мільйонами, бо вбивають МОРАЛЬНО.
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06.03.2022 11:55
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Каховці, з вами вся Україна!!!
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06.03.2022 11:47 Відповісти
Оце справжні СуперГерої, що рятують Світ від ЗЛА!
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06.03.2022 11:49 Відповісти
Вбивати треба ВОРОГІВ, а не помирати самим.
Що тут незрозумілого?
А в Новій Каховка ворогів зараз вбивають мільйонами, бо вбивають МОРАЛЬНО.
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06.03.2022 11:55 Відповісти
І не тільки, цей провокатор навіть не бачить перший лінк під новиною
https://censor.net/ua/n3319784
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06.03.2022 12:04 Відповісти
Їм навіть погода сприяє.
Ви ГЕРОЇ!!!
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06.03.2022 11:50 Відповісти
Херсон-Каховка - круче НАТЫ!
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06.03.2022 11:51 Відповісти
Після найжорсткіших в історії економічних санкцій мільйони росіян стануть у найближчі місяці безробітними. Злими та незадоволеними владою.
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06.03.2022 11:54 Відповісти
Они скорее ещё больше станут ненавидеть Запад , а тем более Украину . Они за своего сцаря готовы принять даже ядрённый удар.
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06.03.2022 11:59 Відповісти
100%! Уже есть инфа - все из-за хахлов! : D
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06.03.2022 12:08 Відповісти
РЕСПЕКТ!МОЛОДЦЫ!
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06.03.2022 12:05 Відповісти
А яби їм видали зброю, то це був би не мітинг, а смерть кацапам. Дайте людям зброю.
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06.03.2022 12:05 Відповісти
БРАТИ І СЕСТРИ, МИ З ВАМИ!
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06.03.2022 12:08 Відповісти
Оккупантов УНИЧТОЖИМ ВСЕХ до единого ! Слава Украине !
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06.03.2022 12:09 Відповісти
 
 