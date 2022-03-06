"Україна, Україна!!!", - мітинг проти російської окупації відбувається у Новій Каховці. ВIДЕО

У тимчасово захопленій військами РФ Новій Каховці наразі відбувається мітинг проти окупації.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованій Новій Каховці розпочався багатотисячний мітинг проти окупантів! Все місто у кольорах українського прапора! Браво Каховці!", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Русские, вам тут всем п#зда будет": У Новій Каховці спалили військову техніку РФ. ВIДЕО