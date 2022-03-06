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Ми вже вибороли наше майбутнє, але ще боремось за наше сьогодні. Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українці вже вибороли наше майбутнє, але ми ще боремось за наше сьогодні.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Українці! Ми вже вибороли наше майбутнє. Але ще боремось за наше сьогодні. Воюємо за те, де пройде кордон. Між життям і рабством", - зазначив він.
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в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
Один артист уничтожил СССР.
Другой, похоже, уничтожит роSSию.
Гимн этой войны | Русский военный корабль, иди нах*й!
https://www.youtube.com/watch?v=CT8sRbUn_qI&t=104s
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