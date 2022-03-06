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Ми вже вибороли наше майбутнє, але ще боремось за наше сьогодні. Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці вже вибороли наше майбутнє, але ми ще боремось за наше сьогодні.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці! Ми вже вибороли наше майбутнє. Але ще боремось за наше сьогодні. Воюємо за те, де пройде кордон. Між життям і рабством", - зазначив він.

Читайте також: Зеленський провів телефонну розмову із Байденом: Обговорили фінансову підтримку України та продовження санкційного тиску на РФ

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Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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06.03.2022 12:17 Відповісти
Какая ирония:
Один артист уничтожил СССР.
Другой, похоже, уничтожит роSSию.
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06.03.2022 12:18 Відповісти
Розповсюджуйте!

Гимн этой войны | Русский военный корабль, иди нах*й!

https://www.youtube.com/watch?v=CT8sRbUn_qI&t=104s
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06.03.2022 12:25 Відповісти
«Росіянє всегда чувствовали в Одессе тепло» 😂
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06.03.2022 12:25 Відповісти
Та ну війна вона в голові. Тре дороги клепати без тендерів. Ось де майбутнє.
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06.03.2022 12:28 Відповісти
"Воюємо за те, де пройде кордон."
Что то это мне не нравится
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06.03.2022 12:30 Відповісти
после третьего звонка Нафталина ,что то риторика меняется
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06.03.2022 12:33 Відповісти
 
 