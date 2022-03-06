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Губернатор Кузбасу Цивільов про російських військових в Україні: "Їх використали". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов, який, за даними ЗМІ, одружений із двоюрідною племінницею Володимира Путіна, зустрівся з родичами російських військових, яких відправили на війну в Україну. Не витримавши тиску обурених батьків, чиновник проговорився та заявив, що їхніх дітей "використали"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии.

Далі приводимо відрізок розмови Цивільова із солдатськими матерями:

- Всех обманули, всех обманули!

- Никто никого не обманывал. Были учения...

- Как пушечное мясо они поехали

- Что-то учений никаких не произошло с белорусским народом. Почему наших пацанов отправили туда? Они не подготовлены. Вы посмотрите какие пацаны - им по 20 лет. Вы посмотрите - все тут молодые сидят. Вот ваш сын где?

- Мой сын учится в институте

- Учится в институте!

- Давайте послушаем...

- Да не то говорят, не то

- Нет, то говорят. Это же военные действия

- Это специальная операция и по специальной операции на сегодняшний день никто комментариев не дает. Это правильно. Их использовали...

- Использовали? Наших детей использовали, получается!?

- Они применяли свои усилия в специальное направление, под которое их задачи выставлялись

- Они не знали своих задач

- Сейчас можно кричать, можно всех обвинять. Но пока идет войсковая операция - выводов никаких делать нельзя, нельзя критиковать. Закончится, а оно скоро закончится...

- Когда все погибнут

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Топ коментарі
+53
НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ. Это главная проблема для них. Не то что они уже фашистов, а то что надо присылать сюда подготовленных убийц.
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06.03.2022 12:22
+51
на кацапии все калеки и инвалиды с рождения, в голове фикалии
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06.03.2022 12:23
+35
А 11тыс еще и выбросили: кого на помойку, кого в крематорий. Але то таке...
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06.03.2022 12:19
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А 11тыс еще и выбросили: кого на помойку, кого в крематорий. Але то таке...
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06.03.2022 12:19 Відповісти
Там еще куча калек и инвалидов.
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06.03.2022 12:20 Відповісти
на кацапии все калеки и инвалиды с рождения, в голове фикалии
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06.03.2022 12:23 Відповісти
ані хатєлі в путінскій рай......
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06.03.2022 12:25 Відповісти
11 тис це по нашому підрахунку, а ті кого вивезли і каліки які подохли?
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06.03.2022 12:32 Відповісти
Это ведь только начало. Не простят Х*йлу.
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06.03.2022 12:19 Відповісти
Простят. За 7 млн они простят что угодно, такой уж народец.
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06.03.2022 12:26 Відповісти
Это смотря 7 млн по какому курсу
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06.03.2022 12:28 Відповісти
Ржубль это стабильно хреновая бумажка, а курс неважен: "Зачем вам машина, если дорог нет?")))
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06.03.2022 13:36 Відповісти
По перше 5, а по друге скоро 5 мільйонів рублів - це буде 500 баксів))
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06.03.2022 13:29 Відповісти
Путин пообещал по 7,4 млн рублей семьям погибших в Украине военных и по 5 млн дополнительных выплат
https://www.currenttime.tv/a/putin-vyplaty/31734686.html
Вроде так пишут.
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06.03.2022 13:32 Відповісти
Це ущербна путінська нація. Вони у всьому звинуватять Україну, бо вважають що треба завжди коритися вошдю, що б він не робив.

Да і %уй з ними...
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06.03.2022 12:28 Відповісти
коментар відмічено як спам
Вот потому что мужчин и парней считают биороботами, и на них всем плевать - вот войны и возможны, если бы относились как к женщинам, то никто бы никого никуда не отправил. Р - равноправие.
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06.03.2022 12:20 Відповісти
Що це Ви написали? До чого це?
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06.03.2022 12:25 Відповісти
Вірунист.
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06.03.2022 12:33 Відповісти
Фемки вступають в віну
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06.03.2022 12:39 Відповісти
Ага, вони вже в польщі...
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06.03.2022 13:02 Відповісти
правду
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06.03.2022 12:37 Відповісти
Сідай в корабель і.. ні не туди. Ти хороший хлопець - на Марс і будуй там свою примарну цівілізацію.
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06.03.2022 12:57 Відповісти
Тобто тобі не сподобалось, якби ні в 14 ні зараз кацапи не напали б? По моєму треба бути дебілом, щоб не бажати, щоб воєн в світі не було... А для цього просто треба щоб до чоловіків перестали відноситись як до м"яса і ВСЕ.
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06.03.2022 13:01 Відповісти
Ти ще тут?
1. Я тебе не ображав.
2. Ніхто з людей не хоче війни, але на жаль, на планеті є ще й нЕлюди. І віковічна боротьба пітьми та світла.
3. Ти поїдь в РФію, послухай там.....
4. Я з розумінням ставлюсь до гендерної рівності, але не потрібно навязувати свої погляди.
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06.03.2022 13:19 Відповісти
З яким розумінням? Жінкам 21 сторіччя права без обов"язків, а чоловікам 19 сторіччя "права"? Я розумію що ЗАРАЗ нічого не зміниш, але по крайній мірі потрібно заборонити фемінізм як брехливу ідеологію по захисту привілеїв, в не як вони брешуть.

Або хоча б по честному, скажуть що ні, жінки привілейовані, видалять з конституції статтю про рівність статей по чесному, і встановлять по чесному в конституції перелік привілеїв, купу з яких ми бачимо прямо зараз, і вже потім будем думати що робити зараз. А то в конституції рівні права, феміністки кажуть що жінки пригнічені, а на ділі ми бачимо як насправді... гірше за все це лицемір"я, ось що мене бісить. А зараз звичайно нічого вже не зробиш до закінчення війни (ЗНОВУ), тут і думати нічого, просто констатую факти, і закликаю не забувати про це після війни. От і все, і не треба так агрессивно реагувати на правду, на правду так реагують тіки брихуни і вбивці як рашисти з путлєром.
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06.03.2022 13:26 Відповісти
Хлопче, ти заспокойся і визначись.
І перечитуй, будь ласка, текст коменту перед відправкою.
Я вже геть заплутався - "ты за белых или за красных?"
То ти агітуєш, щоб до чоловіків ставились, як до жінок. То тепре ганиш фемінізм - щоб жінки не були такі, як чоловіки.
Ти визначись спочатку, а то в мене враження, що в тебе а голові повний сумбур поглядів.
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06.03.2022 13:52 Відповісти
А феміністки виступили проти виборочної евакуації? - Ні, от тобі і відповідь, протиріччя лише у тебе в голові, хлопче. Фемінізм був завжди лише за привілеї для жінок і ні за що більше.
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06.03.2022 14:00 Відповісти
Страшний сон )(уйла.
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06.03.2022 12:21 Відповісти
НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ. Это главная проблема для них. Не то что они уже фашистов, а то что надо присылать сюда подготовленных убийц.
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06.03.2022 12:22 Відповісти
Також різонуло. Тварини кацапестонські!
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06.03.2022 12:37 Відповісти
Стадо СвонМаток не прозреет.
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06.03.2022 12:23 Відповісти
Чем с Самим губернатором пререкаться(?!) - делом займитесь: рожать, рожать и еще раз рожать.
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06.03.2022 12:58 Відповісти
Руськие-вы все использованные.
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06.03.2022 12:23 Відповісти
Не "руськие" они , они свинособаки !!! Руськие от слова Русь . Запрещено применять это слово к казламордым вонючим лаптям !
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06.03.2022 12:31 Відповісти


Всім знайомим ще з 2014-го говорю, аби припинили "русськати" по відношенню до кацапів.
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06.03.2022 12:35 Відповісти
Борюся з 1998 року , дуже важко іноді "вдовбити" в голову ...
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06.03.2022 12:39 Відповісти
Іспользовалі , як презервативи . І викинули . .
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06.03.2022 12:23 Відповісти
та ну нах - їх використали, вони не винуваті?
вата як вона е....
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06.03.2022 12:25 Відповісти
"Пока идет войсковая операция - вьіводов делать нельзя"

Еще одна цитата, явно показьівающая всю истоию єтой недоимперии.
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06.03.2022 12:25 Відповісти
Ну да...
А коли закінчиться війна:
"Не нужно смотреть назад, надо идти вперёд! Надо новых рожать!"
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06.03.2022 12:40 Відповісти
Були б підготовлені - стерли б з лиця землі мирну країну - було б ок. Основна риторика фашистів
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06.03.2022 12:25 Відповісти
Рабы. Это даже не возмущение.
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06.03.2022 12:25 Відповісти
Моя мама слушает когда они звонят домой и просто в шоке, говорит на нашу украинскую мать, она бы уже пешком шла его из плена забирать, а там мамки особо не парятся, ну в плену, ну ниче, путлер молодец, и т.д.
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06.03.2022 12:25 Відповісти
Настоящие матери разорвали бы этого путлераста на тряпки, а эти так, насрано
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06.03.2022 12:26 Відповісти
Лёгкое блеяние овечек: "а может не надо?"
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06.03.2022 12:30 Відповісти
Підер
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06.03.2022 12:27 Відповісти
і чому при цьому слові в мене перед очами голубами засраний "медний всаднік" з бронзовимі яйцями?
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06.03.2022 12:38 Відповісти
Ви вважаєту - у Вас одного ?
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06.03.2022 13:13 Відповісти
І жодного питання,що русофашисти роблять в Україні.Ні ....ці жопомозгі повинні страждати довго і нестерпно
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06.03.2022 12:28 Відповісти
Мэр: "Не критикуем во время операции, закрыли рты, все идём домой и рожаем еще...!"
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06.03.2022 12:28 Відповісти
Чем больше отправим на ******** гробов и инвалидов тем лучше ...
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06.03.2022 12:29 Відповісти
Шо он несет, дебил ордынский. Кто использовал? Вы же, ваша фашистская власть, для вас население орды просто насекомые.
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06.03.2022 12:29 Відповісти
Говорячи, що їх використали, треба уточнювати як саме. Наприклад: "Їх використали як сировину для крематорію"
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06.03.2022 12:29 Відповісти
использованные гандоны
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06.03.2022 12:32 Відповісти
оговорка по Фрейду!
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06.03.2022 12:33 Відповісти
не дали закончить предложение...он хотел сказать, что их использовали как удобрение для украиснкой земли
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06.03.2022 12:34 Відповісти
Сруский ванька, подари своей мамке на 8 марта
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06.03.2022 12:41 Відповісти
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06.03.2022 12:43 Відповісти
"Коли вони всі загинуть"

Добре, що капаци хоч це розуміють))
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06.03.2022 12:47 Відповісти
Никакие солдатские матери и никакая прогрессивная интеллигенция кацапстана ничего не добьются, потому что 146% тамошнего населения с каждым своим убитым или пленным говорят вечная память герою, который: 1. защищает рузге изык. 2. защищает дамбас 3. защищает от пиндосов и НАТы 4. защищает от проклятых хахлов. Причем убийство украинцев у них становится главной целью "спецоперации". Кацапский мальчик еще непризывного возраста в разговоре со своим пленным папкой прежде всего спрашивает - много убил?
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06.03.2022 12:50 Відповісти
нече бабы, держитесь, получите компенсацию, будет на что погулять, еще нарожаете на радость дяде путину...
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06.03.2022 12:52 Відповісти
З гандонами так і поступають - використав і викинув
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06.03.2022 12:52 Відповісти
До сраки, мне ***** сколько им лет
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06.03.2022 12:57 Відповісти
Коротко
..
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 12:58 Відповісти
** их расийских матерей ********* вонючую мать... их *************** у**ков отправили против Украины, не подготовив... да у всех кацапских матерей рак головного мозга... они даже не говорят, что надо прекратить войну и вывести войска... УКРАИНЦЫ! не смотрите на сопли пленных, они с молоком своих ублюдочных матерей-алкоголичек впитали в себя ненависть к Украине... убивайте врага... церковь говорит - если враг пришел к тебе на твою землю и ты его убил - это правое дело перед Богом и не требует даже исповедования...
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06.03.2022 13:10 Відповісти
Никого из кацапов не жаль. Все подонки и моральные уроды. Все.
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06.03.2022 13:10 Відповісти
ДОВЕДЕТЬСЯ ЗАВАЛИТИ КУЗБАС ТРУПАМИ ТА КАЛІКАМИ! СПЕЦОПЕРАЦІЯ ***... БУДЕ ВАМ СПЕЦОПЕРАЦІ!
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06.03.2022 13:40 Відповісти
Что они там мычат слабыми голосами? У нас уже матери снесли бы к е...ням феням это чучело.
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06.03.2022 13:51 Відповісти
Его бы самого на колбасу использовать.
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06.03.2022 14:01 Відповісти
Для русни их "спецоперация" обернулась в простую кастрацию.
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06.03.2022 14:20 Відповісти
 
 