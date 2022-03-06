Губернатор Кузбасу Цивільов про російських військових в Україні: "Їх використали". ВIДЕО

Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов, який, за даними ЗМІ, одружений із двоюрідною племінницею Володимира Путіна, зустрівся з родичами російських військових, яких відправили на війну в Україну. Не витримавши тиску обурених батьків, чиновник проговорився та заявив, що їхніх дітей "використали"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии.

Далі приводимо відрізок розмови Цивільова із солдатськими матерями:

- Всех обманули, всех обманули!

- Никто никого не обманывал. Были учения...

- Как пушечное мясо они поехали

- Что-то учений никаких не произошло с белорусским народом. Почему наших пацанов отправили туда? Они не подготовлены. Вы посмотрите какие пацаны - им по 20 лет. Вы посмотрите - все тут молодые сидят. Вот ваш сын где?

- Мой сын учится в институте

- Учится в институте!

- Давайте послушаем...

- Да не то говорят, не то

- Нет, то говорят. Это же военные действия

- Это специальная операция и по специальной операции на сегодняшний день никто комментариев не дает. Это правильно. Их использовали...

- Использовали? Наших детей использовали, получается!?

- Они применяли свои усилия в специальное направление, под которое их задачи выставлялись

- Они не знали своих задач

- Сейчас можно кричать, можно всех обвинять. Но пока идет войсковая операция - выводов никаких делать нельзя, нельзя критиковать. Закончится, а оно скоро закончится...

- Когда все погибнут

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