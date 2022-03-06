Губернатор Кузбасу Цивільов про російських військових в Україні: "Їх використали". ВIДЕО
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Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов, який, за даними ЗМІ, одружений із двоюрідною племінницею Володимира Путіна, зустрівся з родичами російських військових, яких відправили на війну в Україну. Не витримавши тиску обурених батьків, чиновник проговорився та заявив, що їхніх дітей "використали"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии.
Далі приводимо відрізок розмови Цивільова із солдатськими матерями:
- Всех обманули, всех обманули!
- Никто никого не обманывал. Были учения...
- Как пушечное мясо они поехали
- Что-то учений никаких не произошло с белорусским народом. Почему наших пацанов отправили туда? Они не подготовлены. Вы посмотрите какие пацаны - им по 20 лет. Вы посмотрите - все тут молодые сидят. Вот ваш сын где?
- Мой сын учится в институте
- Учится в институте!
- Давайте послушаем...
- Да не то говорят, не то
- Нет, то говорят. Это же военные действия
- Это специальная операция и по специальной операции на сегодняшний день никто комментариев не дает. Это правильно. Их использовали...
- Использовали? Наших детей использовали, получается!?
- Они применяли свои усилия в специальное направление, под которое их задачи выставлялись
- Они не знали своих задач
- Сейчас можно кричать, можно всех обвинять. Но пока идет войсковая операция - выводов никаких делать нельзя, нельзя критиковать. Закончится, а оно скоро закончится...
- Когда все погибнут
Будь ласка, зачекайте...
https://www.currenttime.tv/a/putin-vyplaty/31734686.html
Вроде так пишут.
Да і %уй з ними...
1. Я тебе не ображав.
2. Ніхто з людей не хоче війни, але на жаль, на планеті є ще й нЕлюди. І віковічна боротьба пітьми та світла.
3. Ти поїдь в РФію, послухай там.....
4. Я з розумінням ставлюсь до гендерної рівності, але не потрібно навязувати свої погляди.
Або хоча б по честному, скажуть що ні, жінки привілейовані, видалять з конституції статтю про рівність статей по чесному, і встановлять по чесному в конституції перелік привілеїв, купу з яких ми бачимо прямо зараз, і вже потім будем думати що робити зараз. А то в конституції рівні права, феміністки кажуть що жінки пригнічені, а на ділі ми бачимо як насправді... гірше за все це лицемір"я, ось що мене бісить. А зараз звичайно нічого вже не зробиш до закінчення війни (ЗНОВУ), тут і думати нічого, просто констатую факти, і закликаю не забувати про це після війни. От і все, і не треба так агрессивно реагувати на правду, на правду так реагують тіки брихуни і вбивці як рашисти з путлєром.
І перечитуй, будь ласка, текст коменту перед відправкою.
Я вже геть заплутався - "ты за белых или за красных?"
То ти агітуєш, щоб до чоловіків ставились, як до жінок. То тепре ганиш фемінізм - щоб жінки не були такі, як чоловіки.
Ти визначись спочатку, а то в мене враження, що в тебе а голові повний сумбур поглядів.
Всім знайомим ще з 2014-го говорю, аби припинили "русськати" по відношенню до кацапів.
вата як вона е....
Еще одна цитата, явно показьівающая всю истоию єтой недоимперии.
А коли закінчиться війна:
"Не нужно смотреть назад, надо идти вперёд! Надо новых рожать!"
Добре, що капаци хоч це розуміють))
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
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Слава нації
Смерть москалям