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Під Уманню патрульні створили окремий коридор для частини авто. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під Уманню патрульна поліція організувала окремий коридор для частини авто.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікував канал ТРУХА Харьков.
Це викликало обурення присутніх. Інші ж в коментарях припустили, що на відео зафіксована евакуація дипломатів.
Офіційних коментарів і пояснень наразі не було.
Топ коментарі
+33 Nestor Nen
показати весь коментар06.03.2022 12:53
+12 esfero
показати весь коментар06.03.2022 12:54
+12 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар06.03.2022 13:00
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Будь ласка, зачекайте...
Дипломатов вроде как давно эвакуировали.
В голову лезут нездоровые мысли.
Только дебилы будут вешать "дипломатические номера" в условиях войны с нелюдями. Может на крышах ещё крестик нарисовать, чтобы лучше целиться было?
Именно поэтому полицейский действовал жёстко и молча.
С табличками "ДЕТИ" я с тобой согласен. Надо было повесить табличку "Дипломаты". А еще лучше: "дипломаты, которые едут договариваться о поставках оружия в Украину". (ну и крестик на крыше нарисовать)
Если все дороги забиты машинами с табличками "ДЕТИ", то им нужно было выделиться и не вешать никаких табличек?
Ви подивіться на того поліцая,воно кончене,на свій народ так кидатися!!!
БУТУСОВ прокоментуй поведінку того поліцая.