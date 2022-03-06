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Умань (129) евакуація (587) патрульна поліція (828)

Під Уманню патрульні створили окремий коридор для частини авто. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Уманню патрульна поліція організувала окремий коридор для частини авто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікував канал ТРУХА Харьков.

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Це викликало обурення присутніх. Інші ж в коментарях припустили, що на відео зафіксована евакуація дипломатів. 

Офіційних коментарів і пояснень наразі не було.

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Топ коментарі
+33
До того що поки одні життя віддають за батьківщину, це падло мусорське продовжує кишені хабарями набивати, ще й на людей кидається з автоматом.
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06.03.2022 12:53
+12
Те, що уманські мусора є підарасамі, так то не новина, то всі знають.
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06.03.2022 12:54
+12
У дипломатів на машинах немає дипломатичних номерів, а на вікні написано "Дети"? Та хоч не звиздіть. Скоріш за все прокурори аби ментовські генерали.
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06.03.2022 13:00
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Ця новина взагалі про що й до чого?😕
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06.03.2022 12:50 Відповісти
До того що поки одні життя віддають за батьківщину, це падло мусорське продовжує кишені хабарями набивати, ще й на людей кидається з автоматом.
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06.03.2022 12:53 Відповісти
Про корупцію. Яку ніхто не відміняв і на час війни.
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06.03.2022 13:13 Відповісти
Про таких як ти підорів.
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06.03.2022 13:36 Відповісти
А это ******* мусорские! Повылазили гниды за бабки! Всегда были полицаи
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06.03.2022 12:52 Відповісти
Неплохо Неплохо. Щас коцабе этот видосик размножат с соответствующими комментариями.
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06.03.2022 12:54 Відповісти
Те, що уманські мусора є підарасамі, так то не новина, то всі знають.
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06.03.2022 12:54 Відповісти
Я этот или похожий конвой ещё в Киеве видел на встречке.
Дипломатов вроде как давно эвакуировали.
В голову лезут нездоровые мысли.
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06.03.2022 12:58 Відповісти
У дипломатів на машинах немає дипломатичних номерів, а на вікні написано "Дети"? Та хоч не звиздіть. Скоріш за все прокурори аби ментовські генерали.
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06.03.2022 13:00 Відповісти
В моём селе сидит мусарёныш даишник дома с пистолем вот такие защитнички
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06.03.2022 13:01 Відповісти
Найти и завалить того ****** мусорского
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06.03.2022 13:03 Відповісти
Какая-то дичь стала твориться в комментах последние 2 дня. Видимо, ольгино бросают на амбразуру, потому что на фронте у кацапов половой орган то ли дедушки, то ли бабушки
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06.03.2022 13:06 Відповісти
а чего это ******* не в ВСУ, этих ********* по численности больше чем военных,какого буя ???
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06.03.2022 13:13 Відповісти
Тут в Умань понаїхало на дорогих тачках..з написом "Дєті" а замість діток собачки.. їх поселили .а вони так страшно понагадювали і сильно переживають за свій бізнес.(вул. Садова. знаю від персоналу)
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06.03.2022 13:14 Відповісти
Максимально розшарюйте відео, нехай Монастирський чи Геращенко відреагують. Якщо в нас таке відбувається, то чим ми відрізняємось від росії? Хтось хоче йти захищати цього мента? Я шось не дуже.
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06.03.2022 13:16 Відповісти
Народ, ну хватит уже "зраду" разводить! НАШИ, наши дипломаты десятками сейчас передвигаются из Киева в Европу и обратно. Не нужно объяснять зачем?
Только дебилы будут вешать "дипломатические номера" в условиях войны с нелюдями. Может на крышах ещё крестик нарисовать, чтобы лучше целиться было?
Именно поэтому полицейский действовал жёстко и молча.
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06.03.2022 13:16 Відповісти
досить вже брехні, зараз не час, дипломати не їздять з написом "ДЕТИ".
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06.03.2022 13:22 Відповісти
Что-то много дипломатов за раз и что они прикрываются табличками дети, и поэтому такое хамское отношение к своим гражданам!!!
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06.03.2022 13:25 Відповісти
Много дипломатов? А по-твоему один Кулеба должен объехать все страны мира?
С табличками "ДЕТИ" я с тобой согласен. Надо было повесить табличку "Дипломаты". А еще лучше: "дипломаты, которые едут договариваться о поставках оружия в Украину". (ну и крестик на крыше нарисовать)
Если все дороги забиты машинами с табличками "ДЕТИ", то им нужно было выделиться и не вешать никаких табличек?
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06.03.2022 13:31 Відповісти
тобі вже відповіли: досить брехати. Всі розуміють що це було.
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06.03.2022 13:37 Відповісти
Где-то я это уже слышал: "вывсёврёте".
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06.03.2022 13:41 Відповісти
на фронт іди, чи в ботів Подоляка бронь?
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06.03.2022 13:46 Відповісти
А це і є зрада.
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06.03.2022 13:38 Відповісти
Вот в таких нужно стрелять, защитник родины х*ев!!!
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06.03.2022 13:21 Відповісти
мусорня як завжди
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06.03.2022 13:23 Відповісти
Мразюки,Зеленський для чого створювати подібні факти?
Ви подивіться на того поліцая,воно кончене,на свій народ так кидатися!!!
БУТУСОВ прокоментуй поведінку того поліцая.
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06.03.2022 13:25 Відповісти
У мусорья звездный час! Не мешайте им "заработать" на такие же машины, Коттеджи и отдых на Мальдивах!
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06.03.2022 13:31 Відповісти
максимальная "донорская помощь" и "пожертвования идут сейчас погранцам на пунктах пропуска....
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06.03.2022 13:48 Відповісти
Ты думаешь все просто идиоты - а ничего, что, кроме погранцов на пунктах пропуска находятся и другие службы, в том числе и представители военкоматов (гласно), а кто там еще негласно находится - это думаю не многим известно. Но тебя убедить вряд ли получится - ты ответишь что-то, типа, они все-равно договорятся.
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06.03.2022 13:57 Відповісти
Блин, ну реально не разгоняйте срач. В Николаеве, Киеве и в других городах менты воюют. А что, среди гражданских сук нет? За границу никто контрабандными тропами не сваливает? цены, пользуясь случаем никто не поднимает? ну и т.д.
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06.03.2022 13:37 Відповісти
не треба порівнювати. В той час, коли одні українці, ризикуючи своїм житттям, під дулами росіських автоматів в Херсоні, Енергодарі і Мелітополі виходять на мітинги за Україну, а це падло, що має захищати людей, бьє і наставляє автомат на своїх же цивільних.
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06.03.2022 13:43 Відповісти
Ну реально, мы из этого видео не знаем, кого сопроводили, возможно действительно кого-то, типа дипломатов, разведки ну и т.д. Эту ситуацию люди зафиксировали - ну и пусть скинут на соответствующую службу. Кстати не только такие ситуации надо фиксировать - повышение цен, саботаж со стороны властей - все аккуратненько засняли и на соответствующие электронные адреса скинули. Повторюсь, те из руководства, кто остался вряд с пониманием отнесутся к таким фактам. А на сайтах разгонять ругань между собой - работать на врага
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06.03.2022 13:52 Відповісти
Люди правильно сделали - увидели подобную ерунду - задокументировали. Надо скинуть куда-нибудь на штаб СБУ. Те из руководства, кто остался в стране, включаю Главкома, думаю не очень хорошо отнесутся к бегущим и к помогающим им.
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06.03.2022 13:42 Відповісти
Да,що робить війна.... Можливо і є тут якийсь поганий приклад дій поліції,можливо,ми-ж ніхто не знаємо,що там і як там. А з іншого боку,по голосу чути,що голос цього чоловікі---МОЛОДИЙ,чого він там,а ніхто не припустив,що МОЖЛИВО в цього поліціянта загинув вже чи товариш,чи брат і він ТАКИХ втікачів,готовий власноруч розірвати!! Я знаю на 100% не один випадок,коли тікали з України мої знайомі,і говорили,що я не для того народжувала свого сина,щоб він тут загинув і я більш ніж впевненний,що і в дописувачів є такі приклади. Саме сумно беде те,коли Україна ВИСТОЇТЬ і всі ці ,що ТІКАЮТЬ,повернуться і не дай БОЖЕ,ще будуть дорікати,що не заставляли нас воювати,а я впевненний,що такі будуть. А для рашки,як раніш хтось відписував--це як бальзам на душу!!!
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06.03.2022 13:45 Відповісти
пішов накуй.
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06.03.2022 13:47 Відповісти
Плюс один
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06.03.2022 13:51 Відповісти
Устим!! Часом не ти відос виклав?
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06.03.2022 14:22 Відповісти
 
 