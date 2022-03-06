Під Уманню патрульні створили окремий коридор для частини авто. ВIДЕО

Під Уманню патрульна поліція організувала окремий коридор для частини авто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікував канал ТРУХА Харьков.

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Це викликало обурення присутніх. Інші ж в коментарях припустили, що на відео зафіксована евакуація дипломатів.

Офіційних коментарів і пояснень наразі не було.