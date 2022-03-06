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Зеленський (10071) Путін (17103)

Зеленський потролив Путіна за змонтований ролик. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський висміяв змонтовані відео з Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, порівняльні ролики розповсюджуються в соцмережах.

Нагадаємо, вчора російські пропагандисти опублікували відео з промовою путіна, на якому видно, що у монтажних порграмах до лідера росії домалювали людей, тоді як насправді він не підпускає до себе нікого.

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Топ коментарі
+40
Зеленський спіціально мікрофон відсунув
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06.03.2022 13:07
+38
Це хУЙЛО боїться своїх, а від українців взагалі сциться.
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06.03.2022 13:03
+17
ще до війни, я готовий був розірвати зеленського як жабу.
до президенства, я його любив та поважав як актора, як коміка.
зараз я вважаю що бункерне хуйло не варте зеленського не те щоб мізинця
воно не варте навіть нігтя мізинця зеленського
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06.03.2022 13:16
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Це ***** боїться своїх, а від українців взагалі сциться.
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06.03.2022 13:03 Відповісти
Зеленський спіціально мікрофон відсунув
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06.03.2022 13:07 Відповісти
то якесь дурко йому його підсунуло - заважав....
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06.03.2022 13:17 Відповісти
Да специально чтобы видно было что он не БОТ!Путин Х У Й Л О!!!ПОРОЖДЕНИЕ зАДА!!!А КИРЮХА во главе их патриАДА!поРашского!!!
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06.03.2022 13:18 Відповісти
Віками людство думало-гадало, що ж то за такий Антихрист має прийти на Землю? Звідки? Ким він буде? А воно бач як повернулося... По сусідству...
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06.03.2022 13:23 Відповісти
Сатана 100%! Христос переможе...
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06.03.2022 14:09 Відповісти
***********.
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06.03.2022 13:34 Відповісти
***** - голограмма
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06.03.2022 13:39 Відповісти
лідор мля...
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06.03.2022 13:10 Відповісти
..залік..)
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06.03.2022 13:12 Відповісти
***** здохни уже ,сделай людям праздник, на Пурим в самый раз, как сралин, ну ты же любишь всякие даты
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06.03.2022 13:14 Відповісти
то далеко, треба раніше
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06.03.2022 13:18 Відповісти
ще до війни, я готовий був розірвати зеленського як жабу.
до президенства, я його любив та поважав як актора, як коміка.
зараз я вважаю що бункерне ***** не варте зеленського не те щоб мізинця
воно не варте навіть нігтя мізинця зеленського
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06.03.2022 13:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
Канешно. Такой подвиг совершил, очередной видос заделал.
Нетошта ЗСУ..
Не понимаю вас, люди. Не понимаю.
Неужели не ясно кто у нас настоящий Герой?
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06.03.2022 13:20 Відповісти
Без лідера війна скотиться в партизанщину.
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06.03.2022 13:22 Відповісти
Лидерство и искусственная героизация разные вещи.
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06.03.2022 13:25 Відповісти
Нічого штучного тут немає. Весь світ визнає його сильним військовим лідером.
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06.03.2022 13:38 Відповісти
Извините, но принимать участие в дальнейшем восхвалении я не могу. Да и не хочу. Выскажу свое мнение после победы.
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06.03.2022 13:43 Відповісти
ти, мля, бачив в якому стані та як чітко та розумно він давав відповіді на пресконференції???
як що ти ццього нічого не зрозумів, то ти ніщо.........
і поясни, чому ти не на фронті.
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06.03.2022 13:24 Відповісти
Это его обязанность. И хорошо, что он сейчас это понимает.
А вы на фронте? Только честно?
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06.03.2022 13:27 Відповісти
чесно! зять капитан, на фронте.
второй, подполковник, в киеве ловит дрг.
дочка, лейтенант зсу.
я с внуками + состояние здоров,я.
в 15-16 годах потратил на добробаты 17-18 ТЫСЯЧ баксов
они у меня тогда были, сейчас нет.
вчера отдал на противотанковые ежи рамку для перевозки бревен, 60 метров 75 уголка.
вопросы есть?
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06.03.2022 13:43 Відповісти
Супер !
Разом до перемоги !
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06.03.2022 13:49 Відповісти
Спасибо!!!! Дай Бог вам здоровья!!!!
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06.03.2022 14:10 Відповісти
кожен займаэться своэю справою. Потролить *****, это значит поднять настроение у многих Украинцев. Это тоже нужно делать.
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06.03.2022 13:29 Відповісти
ЗСУ, ТРО, волонтеры - вот кто герои
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06.03.2022 13:48 Відповісти
В плане деградации и морального падения наверное вся история не знала ничего хуже, чем такое явление как кацапизм.
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06.03.2022 13:20 Відповісти
нашого на роліках не візьмеш - він там не одну камеру зґриз...
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06.03.2022 13:23 Відповісти
Я не знаю, що сталося з Зеленським, як в нього за тиждень яйця виросли. В перший день вторгнення фашистів на нашу землю, я був впевненний, що Зеля разом з сім'єю вже десь на пів дороги до Катару. А він не просто лишився, а ще й віддав такі накази війську, що кров стине в жилах. Багато до нього претензій, але то все потім. Зараз наша йому підтримка і повага. Президенте, врятуй людей, врятуй військо. Дотисни нарешті захід. Покажи їм свої яйця, хай заздрять. Нам вкрай необхідні ******* системи ППО. І літаків би хоча би з сотню. Віримо в тебе.
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06.03.2022 13:28 Відповісти
не очаровуйтесь будь-ласка
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06.03.2022 13:53 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 13:31 Відповісти
Ну шо сказать...Молодец.
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06.03.2022 13:31 Відповісти
Путлеру -капут!
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06.03.2022 13:36 Відповісти
......не делайте из зеленского идола !!!! да, он сейчас на своем месте , и справляется с єтой ролью успешно, но если-бы он слушал умных людей раньше , то все что сейчас происходит , было бы в сотни раз легче , я не его поклонник , но то что он не сдрыснул , не наложил в штаны , заставляет его уважать . а что он должен был сделать ? как говорит одна старая одесситка - все нужно делать вовремя , жарить бички и жену , к сожалению было упущено время на глаза путина , ...............но ничего , все будет Украина !!!!! выдержим , погоним этих кацапов по полям орошения , отстроимся всем миром, и заживем как нормальные люди, а кацапстан теперь стоит раком и во рту держит китайский хер , и держать его он будет еще лет 300.
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06.03.2022 13:40 Відповісти
Время на создание ракетного оружия сдерживания упущено с 2014г , єто факт , и Зеленский здесь не самьій крайний .
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06.03.2022 13:59 Відповісти
та да, история и историки все расставит на свои места , не время сейчас искать правых и виноватых , .............потом , все будет потом , под рюмочку Украинской горилки , с огурчиком и сальцом , под красивую Украинскую песню, вдыхая аромат цветущих акаций и вишни , мы будем вести неторопливые беседы на эту тему , а сейчас нужно косить, косить, и косить эту мордву , работы у нас сейчас не початый край !!!!!
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06.03.2022 14:10 Відповісти
велыке будивныцтво вэлыкэ садивныцтво вэлыкэ крадивныцтво
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06.03.2022 14:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=A70p73Uuu4c Уважно дивіться на чайники з чаем. Ляльки яки сидять за столом та перед їхніми фейсама стоять чайники в яких чай калапоцькаеться. Чайник який перед ВВХ стоїть струнко (злякався) 8.16 Чайник по лівій руці меньше переляканий а той шо перед ВВХ охопив параліч
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06.03.2022 13:43 Відповісти
///
Прощай, немытая: какие технологические компании покинули Россию.

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06.03.2022 13:52 Відповісти
Умница наш главнокомандующий!
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06.03.2022 14:18 Відповісти
БРАВО!Он свой юмор даже в такой сложной ситуации ,не потерял.😀
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06.03.2022 14:23 Відповісти
Это Пыньку дорисовали к людям, а не людей к Пыньке.
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06.03.2022 14:25 Відповісти
 
 