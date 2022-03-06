Зеленський потролив Путіна за змонтований ролик. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський висміяв змонтовані відео з Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, порівняльні ролики розповсюджуються в соцмережах.

Нагадаємо, вчора російські пропагандисти опублікували відео з промовою путіна, на якому видно, що у монтажних порграмах до лідера росії домалювали людей, тоді як насправді він не підпускає до себе нікого.