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Зеленський потролив Путіна за змонтований ролик. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський висміяв змонтовані відео з Володимиром Путіним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, порівняльні ролики розповсюджуються в соцмережах.
Нагадаємо, вчора російські пропагандисти опублікували відео з промовою путіна, на якому видно, що у монтажних порграмах до лідера росії домалювали людей, тоді як насправді він не підпускає до себе нікого.
Топ коментарі
+40 esfero
показати весь коментар06.03.2022 13:07
+38 Zamer3 Potolkoff
показати весь коментар06.03.2022 13:03
+17 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар06.03.2022 13:16
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Будь ласка, зачекайте...
до президенства, я його любив та поважав як актора, як коміка.
зараз я вважаю що бункерне ***** не варте зеленського не те щоб мізинця
воно не варте навіть нігтя мізинця зеленського
Нетошта ЗСУ..
Не понимаю вас, люди. Не понимаю.
Неужели не ясно кто у нас настоящий Герой?
як що ти ццього нічого не зрозумів, то ти ніщо.........
і поясни, чому ти не на фронті.
А вы на фронте? Только честно?
второй, подполковник, в киеве ловит дрг.
дочка, лейтенант зсу.
я с внуками + состояние здоров,я.
в 15-16 годах потратил на добробаты 17-18 ТЫСЯЧ баксов
они у меня тогда были, сейчас нет.
вчера отдал на противотанковые ежи рамку для перевозки бревен, 60 метров 75 уголка.
вопросы есть?
Разом до перемоги !
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
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