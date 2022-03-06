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Бригада білорусів воює на боці України проти російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На боці захисників України проти росіян воює бригада білорусів-добровольців.
Відповідне відео з'явилося у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
Командир цієї бригади зауважив, що вона налічує близько 60 чоловік, а сам він повернеться лише у вільну Білорусь.
Топ коментарі
+33 Zamer3 Potolkoff
показати весь коментар06.03.2022 13:07
+29 PVol 69
показати весь коментар06.03.2022 13:08
+18 Yakov Nemo
показати весь коментар06.03.2022 13:10
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Наші резервісти ППО сидять без діла, чекають коли в піхоту заберуть
Стільки часу втратили через верховного кривляку, на все була одна відповідь, ,,заспокойся, йди чисти кулемет, Як виявилось і того нема
А не с цветочками бегать, вертухаям дарить.
От настоящих защитников народа, а не диктатора, все сраться должны.
"Колишні британські королівські морпіхи прибули в Україну. Вони захищатимуть українців від російських окупантів. Про це повідомляє український політолог Тарас Березовець." ©
Але - притомним сябрам.
Тому що є інші, бульбаші продажні, які за пайку розстрілюють мирне населення і воюють з нами в Бучі та в Ірпіні.