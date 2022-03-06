Бригада білорусів воює на боці України проти російських окупантів. ВIДЕО

На боці захисників України проти росіян воює бригада білорусів-добровольців.

Відповідне відео з'явилося у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Командир цієї бригади зауважив, що вона налічує близько 60 чоловік, а сам він повернеться лише у вільну Білорусь.