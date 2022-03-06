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Загарбник здався у полон на прохання своєї дівчини з України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України виклала відео із полоненим російським загарбником, який зателефонував своїй дівчині із українського Бердичева і сказав, що здався у полон на її прохання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба СБУ у Телеграмі.

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"Цей допис – дуже нетиповий для офіційної сторінки СБУ. На відео - російський загарбник, родом із північної Осетії, телефонує своїй дівчині з українського Бердичева і… говорить, що здався в полон", - йдеться у повідомленні.

СБУ цитує захопленого загарбника, який, серед іншого, сказав своїй дівчині таке: "Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою".

Зазначається, що в даному випадку кохання врятувало йому життя.

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"Полон - єдиний вихід для загарбників. Бо Україна обов’язково переможе! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+19
Розстріляти нахуй , а дівчині дати по сраці щоб знала як з коцапом злягатися!
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06.03.2022 13:42
+16
Любов зла, полюбиш і осетинського козла кацапа.
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06.03.2022 13:40
+14
Ох уж эти современные Ромео и Джульетта.))Этот Ромео правда поумнее шекспировского оказался.
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06.03.2022 13:39
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подрочив.
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06.03.2022 13:38 Відповісти
Охренеть. На кого? Это даже сексом по телефону не назовёшь...
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06.03.2022 13:40 Відповісти
У него тоже наверное был такой девайс, пока любимая в Бердичеве.
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06.03.2022 14:10 Відповісти
Ох уж эти современные Ромео и Джульетта.))Этот Ромео правда поумнее шекспировского оказался.
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06.03.2022 13:39 Відповісти
Дайте им яду. обоим
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06.03.2022 13:55 Відповісти
Лучше сделать вазэктомию....
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06.03.2022 14:01 Відповісти
Мне вот интеренсо, она рыдает. ПОЧЕМУ ОНА НЕ СПРОСИЛА ЧТО ТАМ С ТАНКОМ. КАК ТАМ ТАНК?

Это главный вопрос на повестке дня епта
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06.03.2022 14:04 Відповісти
Рубли сейчас в Украине не особо пользуются спросом, а доставка металлолома затруднена.
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06.03.2022 14:08 Відповісти
Ты наверное не слушал разговор солдатика с мамой вчера, где он ей говорит, что он в плену, а она ему что путин хороший, а потом спрашивает что с танком и можно ли его починить
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06.03.2022 14:12 Відповісти
Жесть слов нет
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06.03.2022 14:25 Відповісти
То кацапские мамки спрашивают, про танки и гроши, а украинка про любовь))
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06.03.2022 14:24 Відповісти
Любов зла, полюбиш і осетинського козла кацапа.
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06.03.2022 13:40 Відповісти
та они даже не трахались еще. ну если не считать сексом секс по телефону и показыванием звезды на веб-камеру
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06.03.2022 13:57 Відповісти
Розстріляти ***** , а дівчині дати по сраці щоб знала як з коцапом злягатися!
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06.03.2022 13:42 Відповісти
Надіюсь, що вона теж з тих країв.
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06.03.2022 13:43 Відповісти
Осетин он.
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06.03.2022 14:00 Відповісти
Как агрохимия чтоли? тогда понятна
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06.03.2022 14:02 Відповісти
А Васька слушает да ест...сопли з носа
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06.03.2022 13:42 Відповісти
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06.03.2022 13:43 Відповісти
Та тім свиноматкам плювати. 50 баксів за сина там нормально. Оркі блдь
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06.03.2022 13:46 Відповісти
Мешок лука и то гнилого
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06.03.2022 14:24 Відповісти
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями!
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06.03.2022 13:44 Відповісти
А девушка все-таки глупая , если в цапа влюбилась ...
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06.03.2022 13:45 Відповісти
та там ****** лесное скорее всего. Раз бердичевские парни не захотели иметь с ней дело
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06.03.2022 14:01 Відповісти
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06.03.2022 13:46 Відповісти
ФУ
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06.03.2022 13:51 Відповісти
Дівчина творів Тараса Шевченка не читала, дарма.
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06.03.2022 13:53 Відповісти
просто така ж ватна ****** як і цей мудак, та дівчина
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06.03.2022 13:55 Відповісти
Тебе не кажется ,что всему есть мера. Для тебя это больной вопрос, что ты фонтан матов закрыть не можешь?
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06.03.2022 14:20 Відповісти
Пленных кацапов казнить нельзя, мат по делу использовать нельзя. Да кто ты ваще такой, Сотник?
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06.03.2022 14:25 Відповісти
"Война - это не только смерть, но и жизнь. Если ты не придумаешь зачем тебе жить, тебя убьют."
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06.03.2022 13:55 Відповісти
Он наверное говорил: "Солнце, вот перебьем этих хохлов, я приеду со своих ****** в прекрасный город Бердичев, мы будем ******* бердичевское пиво лучшее в мире и нарожаем кучу ватных мразей"
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06.03.2022 13:58 Відповісти
Молодец парень, сберег и себя и любовь.
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06.03.2022 13:57 Відповісти
А если б она не позвонила, он бы и дальше убивал людей. Расстрелять этого ******. Два раза растрелять!!!
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06.03.2022 14:00 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 13:59 Відповісти
Залишиться живим.
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06.03.2022 13:59 Відповісти
Осталось его в Бердичев отправить к любимой? которую он ниразу в живую не видел, но она его любит
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06.03.2022 14:06 Відповісти
о времена, о нравы, эта виртуальная любовь
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06.03.2022 14:07 Відповісти
не кохайтеся чорнобриві та із кацапами ...
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06.03.2022 14:00 Відповісти
А чому б ні? Українські дівчата! Зробіть свій внесок у перемогу! Вступайте на волонтерських засадах до лав співробітниць служб Секс по телефону! Ефективно та безпечно підриває військову міць ворога, зміцнює дружбу з братнім народом Осетії. Перевірено у Бердичеві.
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06.03.2022 14:26 Відповісти
підкаблучник
Ге-ге-ге
Чмо *****,
Цікаво побачити морвінську мордяку єтой девушкі
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06.03.2022 14:10 Відповісти
Как можно любить врага?
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06.03.2022 14:15 Відповісти
Дівуля показала небриту пізду ?
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06.03.2022 14:20 Відповісти
а вот это уже попахивает рассизмом
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06.03.2022 14:23 Відповісти
Вона його кохає а він в носі колупається
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06.03.2022 14:23 Відповісти
А має в іншому місці колупатись? Наші поліцейські нелюди, не дали хлопчині бутилку
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06.03.2022 14:26 Відповісти
Та то маскировка, плачет он и так слёзы вытирает
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06.03.2022 14:26 Відповісти
 
 