Загарбник здався у полон на прохання своєї дівчини з України. ВIДЕО
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Служба безпеки України виклала відео із полоненим російським загарбником, який зателефонував своїй дівчині із українського Бердичева і сказав, що здався у полон на її прохання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба СБУ у Телеграмі.
"Цей допис – дуже нетиповий для офіційної сторінки СБУ. На відео - російський загарбник, родом із північної Осетії, телефонує своїй дівчині з українського Бердичева і… говорить, що здався в полон", - йдеться у повідомленні.
СБУ цитує захопленого загарбника, який, серед іншого, сказав своїй дівчині таке: "Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою".
Зазначається, що в даному випадку кохання врятувало йому життя.
"Полон - єдиний вихід для загарбників. Бо Україна обов’язково переможе! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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Это главный вопрос на повестке дня епта
козлакацапа.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Ге-ге-ге
Чмо *****,
Цікаво побачити морвінську мордяку єтой девушкі