Російські окупанти нанесли авіаудар по вінницькому аеропорту. ВIДЕО

Російські окупанти нанесли авіаудар по по міжнародному аеропорту "Вінниця" (Гавришівка).

Про це журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінниця. Удар по аеродрому Гавришівка", - написав Цаплієнко, опублікувавши відповідне фото.

Аеропрт "Вінниця" розташований за 7,5 км на схід від залізничної станції Вінниці та за 10 км від центру міста.

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