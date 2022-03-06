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Російські окупанти нанесли авіаудар по вінницькому аеропорту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти нанесли авіаудар по по міжнародному аеропорту "Вінниця" (Гавришівка).

Про це журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінниця. Удар по аеродрому Гавришівка", - написав Цаплієнко, опублікувавши відповідне фото.

Аеропрт "Вінниця" розташований за 7,5 км на схід від залізничної станції Вінниці та за 10 км від центру міста.

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Топ коментарі
+16
Падли!
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06.03.2022 13:58
+15
Ракети летять з Придністров'я, через пів вінницької облаті , якого хєра наші ще не спалили їхнє кубло
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06.03.2022 14:00
+11
Це на совісті НАТО і персонально США.
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06.03.2022 13:59
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Падли!
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06.03.2022 13:58 Відповісти
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Скоро нашим літакам не буде де приземлятись з такими темпами
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06.03.2022 14:00 Відповісти
Де ПВО?
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06.03.2022 14:01 Відповісти
бойові літаки можуть сідати навіть на нормальну дорогу... аби там була бригада техобслуговування та заправка з боєкомлектом... а для цивільних потім відремонтують...
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06.03.2022 14:08 Відповісти
Росяни ізгої https://youtube.com/shorts/bkpfa01kyxM?feature=share
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06.03.2022 13:59 Відповісти
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Це на совісті НАТО і персонально США.
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06.03.2022 13:59 Відповісти
Почему ? Нам разве обещали закрыть небо ?
По моему изначально сообщили нет.
Скорее всего они считают, что подготовкой должны были заниматься мы сами.
Если НАТО вмешается, скорее всего начнут бомбить и страны Балтии. А это уже большая война с театром по всей Украине. У нас камня на камне не останется. И это понимают на Западе.
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06.03.2022 14:11 Відповісти
Херню мелешь какую-то. Театр..по всей Украине. А сейчас почему не театр? Что мешает?
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06.03.2022 14:14 Відповісти
Наличие ЯО у России.
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06.03.2022 14:21 Відповісти
"Скорее всего"? Дивний ви українець, з гнильцею. А США давно ******** рашистів- коли їм це треба. В тій же Сирії.
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06.03.2022 14:15 Відповісти
Я нормальный украинец. Считаю, что у нас с нейтральным статусом должно быть все свое на случай нападения.
Вы же продолжаете надеятся на других.
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06.03.2022 14:20 Відповісти
Та рахуйте, що хочете- аби рахівниця була в порядку. Все своє...це ж треба настільки бути відірваним від життя! Ви де свій Джавелін пропонуєте взяти? Чи Старлінк?
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06.03.2022 14:25 Відповісти
Хоть что то же нужно было делать. У нас же ракетная верфь простаивает.
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06.03.2022 14:30 Відповісти
Підтримуйте керівництво держави та їх ВИМОГИ до антипутінської коаліції- це найкраще, що може зробити КОЖНИЙ українець під час війни.
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06.03.2022 14:33 Відповісти
Стыдно стоять сейчас с протянутой рукой.
Призываю вас и всех не питать лишних надежд, а собрать волю и бороться самостоятельно. Это и есть лучший вариант. Иначе будет разочарование и уныние. Помогут - супер. Не помогут - сами справимся.
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06.03.2022 14:37 Відповісти
ad meliorem Зараз що невелика війна?
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06.03.2022 14:16 Відповісти
Для нас. Но не для мира.
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06.03.2022 14:23 Відповісти
А що вони можуть світові зробити?.На кацапів націлені американські стратегічні ядерні сили.І це без жартів.
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06.03.2022 14:28 Відповісти
Амеры даже не хотят затрагивать эту тему. Один выстрел и миру конец. Они гораздо умнее плешивого. Жаль, но мы можем рассчитывать только на свои силы.
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06.03.2022 14:32 Відповісти
ad meliorem Один вистріл нічого не вирішує.
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06.03.2022 14:34 Відповісти
Поймите же. Я только за за закрытое небо.
Но я реалист. Запад не хочет и он не обязан.
Надеюсь нам помогут иным способом.
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06.03.2022 14:24 Відповісти
Вони не виконують свої обов'язки по меморандумі.
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06.03.2022 14:26 Відповісти
Исполняют. Или в меморандуме прописаны конкретные действия?
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06.03.2022 14:29 Відповісти
Ні.
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06.03.2022 14:31 Відповісти
Де ви такі всепропальщики беретесь?

Тобі якраз в НАТО і йти - русня не може справитись з нашою маленькою державою, але НАТО сситься допомогти "а то русскіє нападут".
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06.03.2022 14:36 Відповісти
неа,это на совести зелёнской влады,а вернее 73%.
екча на нато кивать,мы в его состав не входим,коли у самих рожа крива.
а чо тебя ,кацапа,тае ната бентежыть?щота личное? .так сходи ***** застрели-и ната сразу отцепится
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06.03.2022 14:15 Відповісти
Гига, заткнися. Ти вже давно не адекват.
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06.03.2022 14:17 Відповісти
тебя как переобутый,раньше звали? еще кеды есть,или одни белые тапочки остались?
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06.03.2022 14:24 Відповісти
Адміни, забаньте цього підара!!!
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06.03.2022 14:37 Відповісти
НАТО винне в цій війні? Дякувати їм, що і так величезна допомога від них.
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06.03.2022 14:19 Відповісти
А де ж наше пво,чи Вінницький аеропорт не є важливим обєктом?
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06.03.2022 14:00 Відповісти
Ракети летять з Придністров'я, через пів вінницької облаті , якого хєра наші ще не спалили їхнє кубло
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06.03.2022 14:00 Відповісти
Руслан Смійчик Десь пів години назад ракети біля мого дому пролетіли,Хмельницька область.
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06.03.2022 14:06 Відповісти
Ні. Ракети летять з акваторії Чорного моря. Там у каців є ракетні кораблі
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06.03.2022 14:24 Відповісти
Verter_98 Тілько що біля мого дому ракети прилетіли.Це Хмельницька область.Так що точно не з моря.
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06.03.2022 14:32 Відповісти
а кудою він пролетів? чи випадково це не придністровя ?
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06.03.2022 14:00 Відповісти
ні придністров'я прямо на південь там якраз і дорога проходить на немирів , ямпіль.
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06.03.2022 14:11 Відповісти
тварюки . то не перша спроба , але сьогодні пробили .кажуть що ракети летіли через хутора , такий район . виходить що з південного заходу , як так ?
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06.03.2022 14:09 Відповісти
Приднестровье снабжалось десятки лет через украинскую территорию. Недооценивать их не стоит.
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06.03.2022 14:11 Відповісти
Друг їхав через Тростянець, коли ракета крилата пролетіла. Можна з пзрк було збити її. Чому немає сайта чи чатбота де буде оповіщення викладатися про проліт ракет. Вони довго летять і пво і оператори пзрк можуть приготуватися біля об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів і всіх важливих точках. Якби Пл ходу польоту ракет стояли розрахунки навіть з пзрк, то їх можна було б ефективно збивати.
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06.03.2022 14:11 Відповісти
Все так.Але влада не готувалась до війни.Чи ви забули що казали 2-3 неділі назад.Нам везли літаками зброю,а зверху кричали не панікуйте,не нагнітайте.
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06.03.2022 14:37 Відповісти
 
 