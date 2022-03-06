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Російські окупанти нанесли авіаудар по вінницькому аеропорту. ВIДЕО
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Російські окупанти нанесли авіаудар по по міжнародному аеропорту "Вінниця" (Гавришівка).
Про це журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вінниця. Удар по аеродрому Гавришівка", - написав Цаплієнко, опублікувавши відповідне фото.
Аеропрт "Вінниця" розташований за 7,5 км на схід від залізничної станції Вінниці та за 10 км від центру міста.
Топ коментарі
+16 Палиця Василь
показати весь коментар06.03.2022 13:58
+15 Руслан Смійчик
показати весь коментар06.03.2022 14:00
+11 Zamer3 Potolkoff
показати весь коментар06.03.2022 13:59
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По моему изначально сообщили нет.
Скорее всего они считают, что подготовкой должны были заниматься мы сами.
Если НАТО вмешается, скорее всего начнут бомбить и страны Балтии. А это уже большая война с театром по всей Украине. У нас камня на камне не останется. И это понимают на Западе.
Вы же продолжаете надеятся на других.
Призываю вас и всех не питать лишних надежд, а собрать волю и бороться самостоятельно. Это и есть лучший вариант. Иначе будет разочарование и уныние. Помогут - супер. Не помогут - сами справимся.
Но я реалист. Запад не хочет и он не обязан.
Надеюсь нам помогут иным способом.
Тобі якраз в НАТО і йти - русня не може справитись з нашою маленькою державою, але НАТО сситься допомогти "а то русскіє нападут".
екча на нато кивать,мы в его состав не входим,коли у самих рожа крива.
а чо тебя ,кацапа,тае ната бентежыть?щота личное? .так сходи ***** застрели-и ната сразу отцепится