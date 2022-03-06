"Ця нечисть стріляє по місцях, де мали виходити люди": Окупанти знову зірвали "зелений коридор" для жителів Маріуполя. ВIДЕО

Цивільних закликають не покидати свої укриття і сховища. Українські захисники пішли в контратаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив представник полку "Азов".

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