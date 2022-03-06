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"Ця нечисть стріляє по місцях, де мали виходити люди": Окупанти знову зірвали "зелений коридор" для жителів Маріуполя. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Цивільних закликають не покидати свої укриття і сховища. Українські захисники пішли в контратаку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив представник полку "Азов".
Топ коментарі
+14 Ivan Naumeiko 6ad19381
показати весь коментар06.03.2022 14:15
+13 Garry Grant
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+11 Підлога Маккартні
показати весь коментар06.03.2022 14:14
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Брехня це руська воєнна смєкалка.
ВСЕ.
Тільки трупи.
Переговори - для очей Заходу.
Не вірте ОРКАМ, не буде коридору.
На відео - російські війська цілепраямовано б'ють по мирному населенню яке намагається вийти з Ірпеню.
Це факт! Це просто задокументований факт!
Бо вони все бачать просто з будинків Ірпеня.
На моїх очах загинула жінка, хлопець, дівчинка підліток, чоловік отримав дуже важкі поранення.Напевно це була родина
https://uk-ua.facebook.com/andriy.dubchak/videos/1002014354074157/