УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
56892 відвідувача онлайн
Відео Війна в Україні
8862 16
армія РФ (2462) Маріуполь (541) евакуація (587) Азов (189)

"Ця нечисть стріляє по місцях, де мали виходити люди": Окупанти знову зірвали "зелений коридор" для жителів Маріуполя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цивільних закликають не покидати свої укриття і сховища. Українські захисники пішли в контратаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив представник полку "Азов".

Читайте також: "Так буде з кожним окупантом": Російська колона до і після роботи українських захисників. ФОТО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+14
З ними не можна домовлятися, вони завжди брешуть.
Брехня це руська воєнна смєкалка.
показати весь коментар
06.03.2022 14:15
+13
Я написал ещё утром-кацапы ничего не дадут сделать. С нечистью не договоришься. Пора признать давно очевидный факт. Только уничтожение.
показати весь коментар
06.03.2022 14:19
+11
А что, кто-то поверил кацапам?
показати весь коментар
06.03.2022 14:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что, кто-то поверил кацапам?
показати весь коментар
06.03.2022 14:14 Відповісти
..увы..- как всегда...((( -ищут новое подтверждение..(((
показати весь коментар
06.03.2022 14:16 Відповісти
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!Вы ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ!
показати весь коментар
06.03.2022 14:14 Відповісти
З ними не можна домовлятися, вони завжди брешуть.
Брехня це руська воєнна смєкалка.
показати весь коментар
06.03.2022 14:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
Цензор! Админы! Мой брат в подвале в Чернигове почти на линии огня орков. При слабом интернете нет возможности зайти на сайт- уберите эти проверки пожалуйста!
показати весь коментар
06.03.2022 14:16 Відповісти
хорошая попытка, но нет
показати весь коментар
06.03.2022 14:18 Відповісти
коментар відмічено як спам
Да мне плевать что ты думаешь. Я передал то что меня просили
показати весь коментар
06.03.2022 14:20 Відповісти
Пусть выходит. Уже убрали.
показати весь коментар
06.03.2022 14:20 Відповісти
Он не выйдет. Их утюжат мокшы артой с Михайло-Коцюбинського и Шестовицы. И каждые полчаса - с воздуха. И у наших там нет стингеров, это вам не Киев где уже импортная помощь пришла
показати весь коментар
06.03.2022 14:25 Відповісти
Буде можливість -вийде на звязок. Війна - тисячі людей не можуть звязатись з рідними.
ВСЕ.
показати весь коментар
06.03.2022 14:32 Відповісти
Я написал ещё утром-кацапы ничего не дадут сделать. С нечистью не договоришься. Пора признать давно очевидный факт. Только уничтожение.
показати весь коментар
06.03.2022 14:19 Відповісти
Я писав ще в перші дні.
Тільки трупи.
Переговори - для очей Заходу.
показати весь коментар
06.03.2022 14:33 Відповісти
Я дотримувався та дотримуюсь догми - не вірити оркам. Навіть уявити не можу, що б було, як би туди поїхали люди... Іловайськ нам би здавався б здутою кульбабою.
Не вірте ОРКАМ, не буде коридору.
показати весь коментар
06.03.2022 14:33 Відповісти
Це не армія, це просто вбивці.
На відео - російські війська цілепраямовано б'ють по мирному населенню яке намагається вийти з Ірпеню.
Це факт! Це просто задокументований факт!
Бо вони все бачать просто з будинків Ірпеня.
На моїх очах загинула жінка, хлопець, дівчинка підліток, чоловік отримав дуже важкі поранення.Напевно це була родина

https://uk-ua.facebook.com/andriy.dubchak/videos/1002014354074157/
показати весь коментар
06.03.2022 14:36 Відповісти
не берите в плен, стреляйте в них.
показати весь коментар
06.03.2022 15:52 Відповісти
 
 