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Російські військові евакуювали членів хокейного клубу, створеного Мангером. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські громадяни-хокеїсти понад 5 років жили за рахунок херсонського обласного бюджету та грали в комунальному клубі "Дніпро".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільноту у фейсбуці  "Хто замовив Катю Гандзюк?"

"Вчора в Херсоні, окрім масових акцій протесту проти російських окупантів сталася ще одна важлива подія - російські військові евакуювали членів хокейного клубу, створеного Владиславом Мангером" - йдеться в повідомленні.

Відео евакуації людей з ключками, теж, до речі, придбаних коштом облбюджету, опублікував один із місцевих телеграм-каналів.

"З 2017 року голова облради Владислав Мангер, який наразі сидись у СІЗО за підозрою у замовленні вбивства Каті Гандзюк, вирішив створити професійний хокейний клуб, зібравши туди півтора десятка росіян. Станом на 2019 рік 10  з 25 гравців клубу були громадянами росії. Частині росіян дали українське громадянство, хоча від російського вони не відмовилися" - зазначається в повідомленні.

Хокеїстів вивозили з одного з будинків у Таврійському мікрорайоні, найімовірніше у Крим.

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Топ коментарі
+16
Русскіє вАєнниє хАкєісти- пАшлі на*хуй!
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06.03.2022 14:37
+7
Зря они так, погонят потом на уВбой, в качестве, так сказать "благодарности за спасение от биндер".
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06.03.2022 14:39
+6
То есть пока в Херсоне шли боевые действия, кацапские свиньи спокойно сидели в городе?! И кто же ставил метки, кто же сливал данные по перемещению ВСУ?! Нипанятна.(сарказм)
Радует, что теперь за предателей и пособников взялись так, как положено в военное время.
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06.03.2022 14:50
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Русскіє вАєнниє хАкєісти- пАшлі ******!
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06.03.2022 14:37 Відповісти
разом з ключками )))
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06.03.2022 14:40 Відповісти
УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:44 Відповісти
Зря они так, погонят потом на уВбой, в качестве, так сказать "благодарности за спасение от биндер".
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06.03.2022 14:39 Відповісти
А Мангер іще й досі живий?
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06.03.2022 14:40 Відповісти
Самий гуманний в світі "український" суд.
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06.03.2022 14:59 Відповісти
Не було ніякого суду. І не буде, якщо за три роки ніяких доказів.
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06.03.2022 15:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
Яке бидло приплело туди Мангера? Брудний пропагандистський прийом під час війни.

Пропагандона треба упіймати і покарати. Бажано при спробі втечі.
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06.03.2022 14:45 Відповісти
Заткнись,підорашка.
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06.03.2022 14:58 Відповісти
Ще один кац прибіг срач тут розводити.
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06.03.2022 15:04 Відповісти
То есть пока в Херсоне шли боевые действия, кацапские свиньи спокойно сидели в городе?! И кто же ставил метки, кто же сливал данные по перемещению ВСУ?! Нипанятна.(сарказм)
Радует, что теперь за предателей и пособников взялись так, как положено в военное время.
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06.03.2022 14:50 Відповісти
Кацапы у нас везде. Начиная с администрации президента.

Но то что они начали эвакуацию своих из Херсона - интересный факт.
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06.03.2022 15:20 Відповісти
Та пришийте тому мєнгеру держзраду поки ще гаряче і судді сцать за свою шкуру, і зроблять те що написав якийсь 26 літній слідак з райвідділу
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06.03.2022 15:24 Відповісти
Куда ни плюнь, везде "мангеры", эта война против Украины ими и развязана! Нацисты чёртовы.
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06.03.2022 15:28 Відповісти
 
 