Російські військові евакуювали членів хокейного клубу, створеного Мангером. ВIДЕО

Російські громадяни-хокеїсти понад 5 років жили за рахунок херсонського обласного бюджету та грали в комунальному клубі "Дніпро".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільноту у фейсбуці "Хто замовив Катю Гандзюк?"

"Вчора в Херсоні, окрім масових акцій протесту проти російських окупантів сталася ще одна важлива подія - російські військові евакуювали членів хокейного клубу, створеного Владиславом Мангером" - йдеться в повідомленні.

Відео евакуації людей з ключками, теж, до речі, придбаних коштом облбюджету, опублікував один із місцевих телеграм-каналів.

"З 2017 року голова облради Владислав Мангер, який наразі сидись у СІЗО за підозрою у замовленні вбивства Каті Гандзюк, вирішив створити професійний хокейний клуб, зібравши туди півтора десятка росіян. Станом на 2019 рік 10 з 25 гравців клубу були громадянами росії. Частині росіян дали українське громадянство, хоча від російського вони не відмовилися" - зазначається в повідомленні.

Хокеїстів вивозили з одного з будинків у Таврійському мікрорайоні, найімовірніше у Крим.