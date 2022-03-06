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Відео Війна в Україні
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армія РФ (2462) війна (7123) Маріуполь (541) полон (477)

В результаті контратаки під Маріуполем українські бійці знищили близько 30 окупантів, 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра, двоє росіян потрапили в полон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Силами загону спеціального призначення Національної гвардії України та полку "Азов" під Маріуполем було проведено контратаку, в результаті якої знищено 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра, близько тридцяти окупантів. Двоє потрапили в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Національної гвардії України та телеграм полку "Азов".

Опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали куда нас отправляют".

Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких - російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Так буде з кожним окупантом": Російська колона до і після роботи українських захисників. ФОТО

Ну а інші екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.

Тепер росіяни закликають інших солдат та офіцерів, що прийшли на українську землю, не вчиняти військових злочинів та здаватися, не ставати окупантами і припинити вбивати громадян України.

Також дивіться: Загарбник здався у полон на прохання своєї дівчини з України. ВIДЕО

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Топ коментарі
+34
Защитники Мариуполя молодцы - Герои. Гордость нации. О них будут слагать легенды, снимать фильмы и показывать всему миру о настоящем духе воина. Харьков красавцы, Херсон красавчики. Все украинцы красавчики. Горжусь тем что я родился в Украине.
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06.03.2022 14:58
+25
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Слава УКРАИНЕ !
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06.03.2022 14:54
+24
Віддайте ублюдків батькам вбитої сьогоді дитинки.
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06.03.2022 14:57
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УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:53 Відповісти
Сьогодні через п.пункт ,,Маринівка,, Донецької області заходить бронетехніка. Наче як з Башкирії
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06.03.2022 15:03 Відповісти
ЗНАЙДИ В ІНТЕРНЕТІ ПОСИЛАННЯ НА КАНАЛИ ЗСУ, КУДИ ТРЕБА СКИДУВАТИ ЦЮ ІНФУ І ПИШИ ТУДИ. ТІЛЬКИ З "ПЕРШОДЖЕРЕЛ", ВІД ОЧЕВИДЦІВ, А НЕ ТАК, ЩО ХТОСЬ КОМУСЬ КАЗАВ.
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06.03.2022 15:09 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Слава УКРАИНЕ !
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06.03.2022 14:54 Відповісти
Віддайте ублюдків батькам вбитої сьогоді дитинки.
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06.03.2022 14:57 Відповісти
Защитники Мариуполя молодцы - Герои. Гордость нации. О них будут слагать легенды, снимать фильмы и показывать всему миру о настоящем духе воина. Харьков красавцы, Херсон красавчики. Все украинцы красавчики. Горжусь тем что я родился в Украине.
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06.03.2022 14:58 Відповісти
Навіщо нам тримати цей біомусор в полоні ? Нехай їхні мамки відчують те,що
вже другий тиждень відчуваємо ми . Вони прийшли нищити нас ,а не допомагати
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06.03.2022 14:58 Відповісти
ну да, допросить, и к стенке.
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06.03.2022 15:30 Відповісти
для обміну на наших. На війні всяке буває
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06.03.2022 15:31 Відповісти
Сахар и гречка отсутствуют в дискаунтере «Наш» по адресу Столярова, 44, и в «Абсолюте» на Чкалова, 48. Также сахара нет в дискаунтере «Наш» на Лазо, 40. По словам работника «Абсолюта», продукты разобрали ещё вчера», - пишет ИА Чита.ру.
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06.03.2022 14:58 Відповісти
Когда новость готовилась к выпуску, очевидцы сообщили корреспонденту ZAB.RU, что в торговой сети «Абсолют» покупатели буквально смели не только крупы и сахар, но и масложировую продукцию, прислав фото пустых полок
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06.03.2022 14:59 Відповісти
У них огония
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06.03.2022 15:22 Відповісти
У них огония
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06.03.2022 15:23 Відповісти
Коротко
..
За Броди і за Львів
**** москалів
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 14:58 Відповісти
Коротко і тупо. До чого тут Броди ьа Львів, бл.?
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06.03.2022 15:07 Відповісти
Тупізна?
...
Вчи історію УПА
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06.03.2022 15:10 Відповісти
Ну, і що там, в історії УПА?
Під Бродами знаю дуже швидко росфігачили СС "Галичина", до чого там УПА і де там "слава"? А що у Львові?
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06.03.2022 15:41 Відповісти
Повіриш сьогодні кацапу, взавтра він тебе вб'є.
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06.03.2022 14:59 Відповісти
я ху..ю від доброти та порядошності руських військових...
хоч до рани прикладай.
просто в ****....
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06.03.2022 15:00 Відповісти
Военнослужащие РФ ***** шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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06.03.2022 15:00 Відповісти
русскіє нє знают шо такоє "сухая одежда, горячий чай..."
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06.03.2022 15:03 Відповісти
Про суху одежу і чай ти загнув
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06.03.2022 15:04 Відповісти
Сухая одежда? Никогда ! Пусть остаются в своей обоссанной и обосранной !
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06.03.2022 15:07 Відповісти
Жителі Старобільська зняли ганчірку "ЛНР" та замінили її прапором України.

https://t.me/Tsaplienko/2018
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06.03.2022 15:05 Відповісти
В ДНР и ЛНР реально какой-то движняк. Я бы на месте русских генералов напрягся. Ну впрочем это их проблемы.
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06.03.2022 15:24 Відповісти
Старобільськ був під орками?
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06.03.2022 15:33 Відповісти
Не уточняв. Наче ні.
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06.03.2022 15:43 Відповісти
Акции самой успешной в мире кампании "ЗСУ&Ko" постоянно и неизменно растут. Советую вкладывать ваши средства только в эту кампанию. "ЗСУ&Ko" Наши акции никогда не упадут!
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06.03.2022 15:06 Відповісти
Не брать тварей в плен. Наша либеральность к врагу ето наша беда. У окупантов было время все понять и сдаться в плен или убежат до того как они начали штурмовать наши города за сотни километров от границы
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06.03.2022 15:09 Відповісти
Повторюю. Пісня про "ми не знали", це типовий інструктаж по виживанню в полоні у добрих "хохлів". На 11 день війни все вже вони добре знають, кто не бажав воювати, вже давно в полоні, або дезертирстві... Усім Захисникам України Велика Шана, Вдячність та Повага!
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06.03.2022 15:13 Відповісти
Ці ****** твердять одне і теж
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06.03.2022 15:17 Відповісти
Я вже ці лайно-ролики не дивлюсь. Це як "читати" товсту книжку з однаково пустими сторінками. По фіг що вони "думали" вчора та "думають" сьогодні. Головне це розплата. І живих кацапів нам та їх родичам не потрібно. От зовсім. Кожний ідентифікований кацап це 7 мільйонів ржублів. Родичі мріють отримати стільки за кожне падло. Тому навіть ідентифікувати не потрібно. Нехай їх "родниє", які всіляко підтримують війну в Україні, смокчуть лапу - за зниклих без вісти їм не виплачують ні гроша.
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06.03.2022 15:31 Відповісти
оккупанты бредят, что их украинцы просто отпустят..
но росийские оккупанты - военные преступники, которые убивают украинцев в Украине, они уже совершили преступление.. если его грохнут, мне его не жалко.. пусть его беременная жена рвет свои волосы и оплакивает войну в Украине, забравшую жизнь ее кобеля..
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06.03.2022 15:41 Відповісти
украинские военные, за вашу сердобольность и наивность, российские фашисты вас называют лохами, и говорят, что вы, лохи, отпускаете их, оккупантов - домой..
а они, потом, снова придут в Украину - убивать вас и гражданских..
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06.03.2022 15:45 Відповісти
 
 