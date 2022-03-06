В результаті контратаки під Маріуполем українські бійці знищили близько 30 окупантів, 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра, двоє росіян потрапили в полон. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Силами загону спеціального призначення Національної гвардії України та полку "Азов" під Маріуполем було проведено контратаку, в результаті якої знищено 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра, близько тридцяти окупантів. Двоє потрапили в полон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Національної гвардії України та телеграм полку "Азов".
Опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали куда нас отправляют".
Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких - російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися.
Ну а інші екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.
Тепер росіяни закликають інших солдат та офіцерів, що прийшли на українську землю, не вчиняти військових злочинів та здаватися, не ставати окупантами і припинити вбивати громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
вже другий тиждень відчуваємо ми . Вони прийшли нищити нас ,а не допомагати
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За Броди і за Львів
**** москалів
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Слава нації
Смерть москалям
...
Вчи історію УПА
Під Бродами знаю дуже швидко росфігачили СС "Галичина", до чого там УПА і де там "слава"? А що у Львові?
хоч до рани прикладай.
просто в ****....
https://t.me/Tsaplienko/2018
но росийские оккупанты - военные преступники, которые убивают украинцев в Украине, они уже совершили преступление.. если его грохнут, мне его не жалко.. пусть его беременная жена рвет свои волосы и оплакивает войну в Украине, забравшую жизнь ее кобеля..
а они, потом, снова придут в Украину - убивать вас и гражданских..