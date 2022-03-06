Російські загарбники обстріляли мирне населення, яке намагалося виїхати з Ірпеня. ВIДЕО

З'явилося відео удару, який російські окупанти нанесли, по українських захисниках, які забезпечували коридор для евакуації цивільного населення в Ірпені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане на Фейсбук-каналі Сухопутні війська ЗС України.

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