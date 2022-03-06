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Російські загарбники обстріляли мирне населення, яке намагалося виїхати з Ірпеня. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
З'явилося відео удару, який російські окупанти нанесли, по українських захисниках, які забезпечували коридор для евакуації цивільного населення в Ірпені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане на Фейсбук-каналі Сухопутні війська ЗС України.
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тому наївно чекати на якусь зміну у них в розумі
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!