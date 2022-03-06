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армія РФ (2462) Ірпінь (90) обстріл (4354) евакуація (587)

Російські загарбники обстріляли мирне населення, яке намагалося виїхати з Ірпеня. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З'явилося відео удару, який російські окупанти нанесли, по українських захисниках, які забезпечували коридор для евакуації цивільного населення в Ірпені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане на Фейсбук-каналі Сухопутні війська ЗС України.

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06.03.2022 15:06 Відповісти
Не хило так. В них цукор коштує дорожче разів у 2-3 ніж у Німеччині.
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06.03.2022 15:33 Відповісти
Які ж ви нЕлюди, москалі!
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06.03.2022 15:09 Відповісти
Це якісь звірі
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06.03.2022 15:11 Відповісти
Дохлий москаль = гарний москаль.
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06.03.2022 15:14 Відповісти
Никакие солдатские матери и никакая прогрессивная интеллигенция кацапстана ничего не добьются, потому что 146% тамошнего населения с каждым своим убитым или пленным говорят вечная память герою, который: 1. защищает рузге изык. 2. защищает дамбас 3. защищает от пиндосов и НАТы 4. защищает от проклятых хахлов. Причем убийство украинцев у них становится главной целью "спецоперации". Кацапский мальчик еще непризывного возраста в разговоре со своим пленным папкой прежде всего спрашивает - много убил?
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06.03.2022 15:19 Відповісти
путін в них - бох. і вони від нього отримали додаткову хромосому.
тому наївно чекати на якусь зміну у них в розумі
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06.03.2022 15:39 Відповісти
Ну нет, фашисты в 1943 явно гуманне себя вели. Кацапов в живых не оставлять. За каждого убитого ребенка убивать двоих пленных кацапов.
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06.03.2022 15:26 Відповісти
Больше кормите пленных пирожками и поите чаем. Дбл
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06.03.2022 15:31 Відповісти
На учениях сволочи?
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06.03.2022 15:35 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 15:48 Відповісти
putin you are a CUNT
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06.03.2022 15:49 Відповісти
 
 