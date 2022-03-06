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Спалена техніка ворога на околицях Миколаєва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили колону ворожої техніки на підступах до Миколаєва.

Відповідне відео опублікував у фейсбуці народний депутат "Голоса" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"От гарматки. І гарматки, я вам скажу, націлені в бік міста, не кудись. От двигун майже як новий. Будь ласка. Так б’є українська артилерія. А я попереджав: нєх#р шастать", - прокоментував Костенко.

Він додав, що гаубиці ворога тепер стрілятимуть по силах РФ.

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Топ коментарі
+41
Противник має змогу їхати маршрутом (поки має, але це не надовго), може щось захопити, але УТРИМАТИ не може. Що робити після захоплення він не знає. Хто мене читає, згадайте про те, що для вирішення політичної задачі заміни влади РФ обраний не той інструмент. Ця задача не вирішується воєнними методами. Не варто хвилюватися з приводу "до нас зайшли росіяни, нас захопили!". Ви ставите машину на парковку, але це не означає що парковка вами захоплена. Тут - та сама фігня.

Другий момент, що я маю зазначити: кияни мають доземно вклонитися захисникам Сум, обов'язково замутити проспект Героїв оборони Сум в столиці. Саме це наше угруповання запобігло атаці столиці зі східного боку. Зараз окупантам в Сумах дуже некомфортно: вони сковані діями оборонців, а з півдня нависла одна з найпотужніших бригад ЗСУ - "Холодний Яр". Ворогу там зараз дуже важко зрозуміти, хто вдарить по ньому першим, де його фланги, а де тил з фронтом. Це результат дуже хорошого оперативного бачення обстановки нашим штабом на східному напрямку.

У Харкові ворог загруз у хаосі, ним самим і створеному: зараз від безсилої люті Москва просто нищить місто одночасно кидаючи на нього все, що є під руками. Глибока повага стійкості оборонців Харкова: всі резерви, що вони зараз рубають на фарш, могли опинитися на Луганщині та під Маріуполем.

Зазначу ще пару моментів, які лишилися поза увагою громади: тактично грамотне маневрування силами генерала Содоля під Волновахою. Місто залишили, але війська відійшли з мінімальними втратами на вигідний рубіж і продовжили спротив.

Під Макаровим командування дочекалося слушного моменту і розрізало угруповання вторгнення навпіл по Житомирській трасі. Тепер пазлик складайте самі: КП в Дитинцях розгромлений ССО, війська залишені без управління, під Черніговом знищено Байрактаром ешелон з пальним, всі війська північніше Києва залишені без пального. Тепер ця банда поділена на дві частини - північніше траси Київ-Житомир та південніше. Південні довго не протягнуть суто з логістичних міркувань, північні - суто з того, що бригада князя Романа має що нагадати ЗС РФ і розрахуватися по деяких рахуночках з 2014 року. Як вам координація дій військ ГШ, котрий ми так критикували останні 8 років? Впевнено скажу, що це - неабиякі вершини оперативного мистецтва.

Без вишенки - ніяк: гарний приклад тактичної майстерності молодшої ланки військових лідерів - противнику дають переправитися через річку, підривають міст, прижимають до річки і нищать всім наявним арсеналом. Бачу цей тактичний прийом неодноразово. Працює.

Прогнозик від Пенсіонінформбюро: противник втратив перевагу раптовості та оперативну ініціативу, зупинений на більшості напрямків, розгублений. Під Києвом найближчими днями буде все тихіше і тихіше, Чернігів і Суми - стоїмо і просто утилізуємо. Харків - буде боляче, але світ бачить та ГШ не покине. Найбільш загрозливими виглядають райони Запоріжжя, Херсону, Бердянська та Маріуполя. Там є все необхідне для боротьби та перемоги.

І да: РФ повідомила МАГАТЕ про взяття під контроль району Запорізької АЕС. Але ми бачили в Енергодарі зовсім іншу картину. Хто кого там контролює - глибоко дискусійне питання.

-

Військовий експерт Центру Оборонних Стратегій Виктор Кевлюк
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06.03.2022 16:53
+28
Вот что означает буква Z - параша!!!
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06.03.2022 16:52
+17
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06.03.2022 17:07
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Вот что означает буква Z - параша!!!
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06.03.2022 16:52 Відповісти
Противник має змогу їхати маршрутом (поки має, але це не надовго), може щось захопити, але УТРИМАТИ не може. Що робити після захоплення він не знає. Хто мене читає, згадайте про те, що для вирішення політичної задачі заміни влади РФ обраний не той інструмент. Ця задача не вирішується воєнними методами. Не варто хвилюватися з приводу "до нас зайшли росіяни, нас захопили!". Ви ставите машину на парковку, але це не означає що парковка вами захоплена. Тут - та сама фігня.

Другий момент, що я маю зазначити: кияни мають доземно вклонитися захисникам Сум, обов'язково замутити проспект Героїв оборони Сум в столиці. Саме це наше угруповання запобігло атаці столиці зі східного боку. Зараз окупантам в Сумах дуже некомфортно: вони сковані діями оборонців, а з півдня нависла одна з найпотужніших бригад ЗСУ - "Холодний Яр". Ворогу там зараз дуже важко зрозуміти, хто вдарить по ньому першим, де його фланги, а де тил з фронтом. Це результат дуже хорошого оперативного бачення обстановки нашим штабом на східному напрямку.

У Харкові ворог загруз у хаосі, ним самим і створеному: зараз від безсилої люті Москва просто нищить місто одночасно кидаючи на нього все, що є під руками. Глибока повага стійкості оборонців Харкова: всі резерви, що вони зараз рубають на фарш, могли опинитися на Луганщині та під Маріуполем.

Зазначу ще пару моментів, які лишилися поза увагою громади: тактично грамотне маневрування силами генерала Содоля під Волновахою. Місто залишили, але війська відійшли з мінімальними втратами на вигідний рубіж і продовжили спротив.

Під Макаровим командування дочекалося слушного моменту і розрізало угруповання вторгнення навпіл по Житомирській трасі. Тепер пазлик складайте самі: КП в Дитинцях розгромлений ССО, війська залишені без управління, під Черніговом знищено Байрактаром ешелон з пальним, всі війська північніше Києва залишені без пального. Тепер ця банда поділена на дві частини - північніше траси Київ-Житомир та південніше. Південні довго не протягнуть суто з логістичних міркувань, північні - суто з того, що бригада князя Романа має що нагадати ЗС РФ і розрахуватися по деяких рахуночках з 2014 року. Як вам координація дій військ ГШ, котрий ми так критикували останні 8 років? Впевнено скажу, що це - неабиякі вершини оперативного мистецтва.

Без вишенки - ніяк: гарний приклад тактичної майстерності молодшої ланки військових лідерів - противнику дають переправитися через річку, підривають міст, прижимають до річки і нищать всім наявним арсеналом. Бачу цей тактичний прийом неодноразово. Працює.

Прогнозик від Пенсіонінформбюро: противник втратив перевагу раптовості та оперативну ініціативу, зупинений на більшості напрямків, розгублений. Під Києвом найближчими днями буде все тихіше і тихіше, Чернігів і Суми - стоїмо і просто утилізуємо. Харків - буде боляче, але світ бачить та ГШ не покине. Найбільш загрозливими виглядають райони Запоріжжя, Херсону, Бердянська та Маріуполя. Там є все необхідне для боротьби та перемоги.

І да: РФ повідомила МАГАТЕ про взяття під контроль району Запорізької АЕС. Але ми бачили в Енергодарі зовсім іншу картину. Хто кого там контролює - глибоко дискусійне питання.

-

Військовий експерт Центру Оборонних Стратегій Виктор Кевлюк
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06.03.2022 16:53 Відповісти









На українській війні було задіяно половину ВСІХ збройних сил Орди!

-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.

-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні

-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан

-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії

Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...

-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....

-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти, частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять

Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!

Слава Україні!
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Будьте добры, объясните мне, как Бейрактар может уничтожить эшелон с горючим? Эшелон это где-то 40 цистерн. Бейрактар несет один или 2 заряда. Я очень хочу вам верить! Не заставляйте меня сомневаться.
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06.03.2022 17:23 Відповісти
Дуже просто: я бачив відео На станції стояв ешелон з пальним Замість того щоб розосередить автоцистерни вздовж ешелону і зливать пальне з кожної цистерни ці ідіоти почали зливать лише з кількох - в одній точці Там збилися в купу до 4 десятків автоцистерн - як поросята коло корита Безпілотник поклав ********* прямо в цю купу "запальничок" Гупнуло в одному місці а потім пішов "ефект доміно"
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06.03.2022 17:45 Відповісти
Херсон і Бердянськ і так під окупацією. Тому на даний час самі небеспечні напрямки це дійсно- Маріуполь.А також- Миколаїв та Вознесенськ.
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06.03.2022 17:49 Відповісти
Позорники кацапські
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06.03.2022 16:54 Відповісти
артдив накрыли Марчело ты гений ты Бог Войны Бесамон там ещё 2 бмд 2 залутали
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06.03.2022 16:54 Відповісти
Марчело добре знає свою справу!
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06.03.2022 16:58 Відповісти
За юг я теперь спокоен
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06.03.2022 17:00 Відповісти
Мінімум 2 батареї гаубиць Д-30 накрили)))
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06.03.2022 16:56 Відповісти
судя по бмд в том секторе залутаными взяли то опять кацпен десантуре прилетело
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06.03.2022 16:58 Відповісти
Пардон, все ж таки цілий дивізион))
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06.03.2022 16:59 Відповісти
накрыли сходу без пристрелки судя по всему пакет и полировка ствольной ну и хорошая система наведения на цель
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06.03.2022 17:02 Відповісти
Якщо я не помиляюся,то є відео,де кацап угрожає нам на фоні гаубіц.Це не ті саме гаубіци,а?
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06.03.2022 16:56 Відповісти
та хз там рузге десантура была уже нет Марчело уже в 2й раз их епашит
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06.03.2022 16:59 Відповісти
Ось найшов того кацапа,що нам погрожував.
https://censor.net/ua/video_news/3321818/*****************************************************************************************************
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06.03.2022 17:10 Відповісти
Слава ЗСУ та Народу України!!!
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06.03.2022 16:57 Відповісти
Слава Героям!!! Смерть ворогам!!!
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06.03.2022 16:58 Відповісти
Шикарно!
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06.03.2022 16:59 Відповісти
А улов то не плохой.
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06.03.2022 16:59 Відповісти
Нам сьогодні прилетіло по аеропорту. По пустому - 8 ракет. Ну і дебіли. Свинособаки круторогі ми вас потвор будемо бити кругом. Земля вже горить під вашими ногами. Миколаїв браво.
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06.03.2022 17:02 Відповісти
так были коробки кацапов теперь нету
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06.03.2022 17:04 Відповісти
Супер!
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06.03.2022 17:05 Відповісти
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06.03.2022 17:07 Відповісти
а де их капониры, укрытия, туаленты
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06.03.2022 17:07 Відповісти
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06.03.2022 17:08 Відповісти
Ахренеть сколько кацапского говна , и все это дерьмо долбило бы по городу, работа на 5++++, нужно героев вручать ребятам которые это накрыли
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Молодці знищуйти рашиську нечисть.
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Відчуваю,що НАТО нервово курить в стороні...в хорошому сенсі цього вислову
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06.03.2022 17:13 Відповісти
Давно моя 'армійка' була... Скажіть, хто розуміє, чим це так красиво можна утилізувати орків, коли техніка практично ціла?
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06.03.2022 17:13 Відповісти
То ж гаубічний дивізион, плюс жодного закопування в землю, стоять в чистому полі... Осколкових снарядів цілком досить, щоб гаубиці не пошкодити...
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06.03.2022 17:49 Відповісти
Хорошее пополнение орудиями ...
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06.03.2022 17:16 Відповісти
**** они ещё эту погань в плен берут мрази по городу стрелять собрались, они такие же выродки как и их фюрер, валить всех и мамкам фото дохлятины отправлять
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06.03.2022 17:18 Відповісти
Система залпового вогню, воронок не залишається а не окопана обслуга стає вкопаною
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06.03.2022 17:20 Відповісти
Скільки гармат відбили... А могли по місту стріляти. Молодці
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06.03.2022 17:21 Відповісти
Орда жене на фронт резерви бронетехніки: https://www.youtube.com/watch?v=JDrC-mRySKo

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06.03.2022 17:23 Відповісти
Як я люблю пейзажи рідної Миколаївщини особливо зараз з такого ракурсу...
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06.03.2022 17:27 Відповісти
 
 