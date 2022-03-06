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Спалена техніка ворога на околицях Миколаєва. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили колону ворожої техніки на підступах до Миколаєва.
Відповідне відео опублікував у фейсбуці народний депутат "Голоса" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"От гарматки. І гарматки, я вам скажу, націлені в бік міста, не кудись. От двигун майже як новий. Будь ласка. Так б’є українська артилерія. А я попереджав: нєх#р шастать", - прокоментував Костенко.
Він додав, що гаубиці ворога тепер стрілятимуть по силах РФ.
Топ коментарі
+41 Ревизор
показати весь коментар06.03.2022 16:53
+28 Підлога Маккартні
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+17 Шимус
показати весь коментар06.03.2022 17:07
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Другий момент, що я маю зазначити: кияни мають доземно вклонитися захисникам Сум, обов'язково замутити проспект Героїв оборони Сум в столиці. Саме це наше угруповання запобігло атаці столиці зі східного боку. Зараз окупантам в Сумах дуже некомфортно: вони сковані діями оборонців, а з півдня нависла одна з найпотужніших бригад ЗСУ - "Холодний Яр". Ворогу там зараз дуже важко зрозуміти, хто вдарить по ньому першим, де його фланги, а де тил з фронтом. Це результат дуже хорошого оперативного бачення обстановки нашим штабом на східному напрямку.
У Харкові ворог загруз у хаосі, ним самим і створеному: зараз від безсилої люті Москва просто нищить місто одночасно кидаючи на нього все, що є під руками. Глибока повага стійкості оборонців Харкова: всі резерви, що вони зараз рубають на фарш, могли опинитися на Луганщині та під Маріуполем.
Зазначу ще пару моментів, які лишилися поза увагою громади: тактично грамотне маневрування силами генерала Содоля під Волновахою. Місто залишили, але війська відійшли з мінімальними втратами на вигідний рубіж і продовжили спротив.
Під Макаровим командування дочекалося слушного моменту і розрізало угруповання вторгнення навпіл по Житомирській трасі. Тепер пазлик складайте самі: КП в Дитинцях розгромлений ССО, війська залишені без управління, під Черніговом знищено Байрактаром ешелон з пальним, всі війська північніше Києва залишені без пального. Тепер ця банда поділена на дві частини - північніше траси Київ-Житомир та південніше. Південні довго не протягнуть суто з логістичних міркувань, північні - суто з того, що бригада князя Романа має що нагадати ЗС РФ і розрахуватися по деяких рахуночках з 2014 року. Як вам координація дій військ ГШ, котрий ми так критикували останні 8 років? Впевнено скажу, що це - неабиякі вершини оперативного мистецтва.
Без вишенки - ніяк: гарний приклад тактичної майстерності молодшої ланки військових лідерів - противнику дають переправитися через річку, підривають міст, прижимають до річки і нищать всім наявним арсеналом. Бачу цей тактичний прийом неодноразово. Працює.
Прогнозик від Пенсіонінформбюро: противник втратив перевагу раптовості та оперативну ініціативу, зупинений на більшості напрямків, розгублений. Під Києвом найближчими днями буде все тихіше і тихіше, Чернігів і Суми - стоїмо і просто утилізуємо. Харків - буде боляче, але світ бачить та ГШ не покине. Найбільш загрозливими виглядають райони Запоріжжя, Херсону, Бердянська та Маріуполя. Там є все необхідне для боротьби та перемоги.
І да: РФ повідомила МАГАТЕ про взяття під контроль району Запорізької АЕС. Але ми бачили в Енергодарі зовсім іншу картину. Хто кого там контролює - глибоко дискусійне питання.
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Військовий експерт Центру Оборонних Стратегій Виктор Кевлюк
На українській війні було задіяно половину ВСІХ збройних сил Орди!
-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.
-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні
-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан
-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії
Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...
-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....
-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти, частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять
Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!
Слава Україні!
https://censor.net/ua/video_news/3321818/*****************************************************************************************************