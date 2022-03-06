Спалена техніка ворога на околицях Миколаєва. ВIДЕО

Захисники України знищили колону ворожої техніки на підступах до Миколаєва.

Відповідне відео опублікував у фейсбуці народний депутат "Голоса" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"От гарматки. І гарматки, я вам скажу, націлені в бік міста, не кудись. От двигун майже як новий. Будь ласка. Так б’є українська артилерія. А я попереджав: нєх#р шастать", - прокоментував Костенко.

Він додав, що гаубиці ворога тепер стрілятимуть по силах РФ.