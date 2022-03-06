Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акції проти російської агресії в Україні відбуваються у різних містах. Силовики масово б'ють та затримують їх учасників. За останніми даними, затриманих вже понад 2500 у 49 містах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Найбільше затриманих у Москві - 810, Санкт-Петербурзі - 383 та у Новосибірську - 280. Серед них - журналісти. Силовики жорстко розганяють мітинги.

У Москві потрапив у аварію автозак, який перевозив затриманих мітингарів. Постраждали близько 11 осіб з 27.

Попередньо відомо, машина на перехресті не розминулася з легковим автомобілем, після чого врізалася в стовп та перекинулася. У постраждалих в аварії зафіксовані різні травми, даних про загиблих не надходило.

В Іркутську проти воєнних дій в Україні пройшла хода. Як повідомляє "Іркутський інсайдер", акція була мирною, але поліцейські все одно затримували учасників. Загалом у ній взяли участь близько 100 осіб.

У Новосибірську поліція забороняла знімати журналістам, передає "Тайга.Інфо". Протестувальників там оточили, хоча вони вийшли без гасел. За словами кореспондента видання, "затримували всіх підряд", зокрема собаку породи мопс. За останніми даними "ОВД-інфо", затримали понад 250 людей, зокрема журналістів. Загалом на мітингу в Новосибірську затримали майже 100 людей.

У Читі на центральну площу поліцейські пускали лише за паспортами. Як повідомляє "Чита.ру", під час входу співробітники виписували імена та дати народження. В УМВС із Забайкалля пояснили, що поліцейські несуть "службу з охорони громадського порядку".

У Єкатеринбурзі на акції також не вигукували гасел і не діставали плакати, повідомляє NGS24.RU. Із самого початку поліцейські оточили площу, потім взяли купку протестувальників у кільце та почали виводити по одному.

У Білгороді протестувальників затримували люди в медичних масках і пуховиках. Розпізнавальних знаків правоохоронних органів на їхньому одязі немає. У місті затримали щонайменше п'ять осіб.

У Петрозаводську поліцейські оточили протестувальників. Майже всіх учасників акції затримали, повідомляє "Медіазона".

У Курську поліцейські чергували на Червоній і Театральній площах із 13:00. Усіх, хто намагався потрапити туди, затримували. Серед тих, кого відвели до автозаку, – 63-річний чоловік, його забрали за емблему в кольорах прапора України.





