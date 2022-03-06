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Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Акції проти російської агресії в Україні відбуваються у різних містах. Силовики масово б'ють та затримують їх учасників. За останніми даними, затриманих вже понад 2500 у 49 містах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Найбільше затриманих у Москві - 810, Санкт-Петербурзі - 383 та у Новосибірську - 280. Серед них - журналісти. Силовики жорстко розганяють мітинги.

Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей 01

У Москві потрапив у аварію автозак, який перевозив затриманих мітингарів. Постраждали близько 11 осіб з 27.

Попередньо відомо, машина на перехресті не розминулася з легковим автомобілем, після чого врізалася в стовп та перекинулася. У постраждалих в аварії зафіксовані різні травми, даних про загиблих не надходило.

Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей 02

В Іркутську проти воєнних дій в Україні пройшла хода. Як повідомляє "Іркутський інсайдер", акція була мирною, але поліцейські все одно затримували учасників. Загалом у ній взяли участь близько 100 осіб.

У Новосибірську поліція забороняла знімати журналістам, передає "Тайга.Інфо". Протестувальників там оточили, хоча вони вийшли без гасел. За словами кореспондента видання, "затримували всіх підряд", зокрема собаку породи мопс. За останніми даними "ОВД-інфо", затримали понад 250 людей, зокрема журналістів. Загалом на мітингу в Новосибірську затримали майже 100 людей.

Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей 03

Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей 04

У Читі на центральну площу поліцейські пускали лише за паспортами. Як повідомляє "Чита.ру", під час входу співробітники виписували імена та дати народження. В УМВС із Забайкалля пояснили, що поліцейські несуть "службу з охорони громадського порядку".

У Єкатеринбурзі на акції також не вигукували гасел і не діставали плакати, повідомляє NGS24.RU. Із самого початку поліцейські оточили площу, потім взяли купку протестувальників у кільце та почали виводити по одному.

Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей 05Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей 06

У Білгороді протестувальників затримували люди в медичних масках і пуховиках. Розпізнавальних знаків правоохоронних органів на їхньому одязі немає. У місті затримали щонайменше п'ять осіб.

У Петрозаводську поліцейські оточили протестувальників. Майже всіх учасників акції затримали, повідомляє "Медіазона".

У Курську поліцейські чергували на Червоній і Театральній площах із 13:00. Усіх, хто намагався потрапити туди, затримували. Серед тих, кого відвели до автозаку, – 63-річний чоловік, його забрали за емблему в кольорах прапора України.


Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей 07
Російські протести проти війни: затримано понад 2500 людей 08

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Топ коментарі
+13
Дятлы, как можно давать себя задерживать?
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06.03.2022 17:09
+10
бля, які вони вівці, це просто жесть)
Навіть після того, як машина з атриманими потрапила в ДТП, вони замість того, щоб розбігтись, стоять курять з мусорами. Потім послушно сядуть в нову машину і поїдуть в СІЗО))
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06.03.2022 17:12
+7
Рабокацапи.
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06.03.2022 17:11
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Т.е всех.
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06.03.2022 17:09 Відповісти
Побачивши перевернутий автозак, я хотів похвалити митингарів - але виявилося, нема за що...
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06.03.2022 17:12 Відповісти
Дятлы, как можно давать себя задерживать?
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06.03.2022 17:09 Відповісти
Рабокацапи.
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Эти "рабокацапи" вышли на митинг против войны в нашей стране, но ты настроен лишь на то чтобы найти причину даже здесь ненавидеть людей кто против войны. Так чем ты отличаешься от оккупантов?
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06.03.2022 17:33 Відповісти
Слезь с дивана и покажи пример как не дать себя задержать
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06.03.2022 17:27 Відповісти
Интересно кто будет принимать парад поражения 9го мая на красной площе?
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06.03.2022 17:09 Відповісти
Не известно , сколько еще осталось жить той красной площади ...
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06.03.2022 17:16 Відповісти
з фанери )(уйла випиляють та на мавзалєї поставлять.
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06.03.2022 17:37 Відповісти
Як, їм вдалося забити собою всі автозаки, як заповідав Гапоша Овальний?
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06.03.2022 17:10 Відповісти
Ну хоть так. Да, к сожалению, ваты упоротой там НАМНОГО больше. Они сейчас вовсю у себя на форумах строчат хвалебные оды *****. Поэтому не на что и не на кого там рассчитывать. Сейчас тех немногих, кто рискнул, пересажают, искалечат или убьют, и все. Площадка будет зачищена...
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06.03.2022 17:12 Відповісти
Там вже не у ваті діло...там на убой в Україну ніхто йти не хоче...
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06.03.2022 17:18 Відповісти
А що це змінює? У когось і така мотивація.
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06.03.2022 17:20 Відповісти
Нужно верить в то что вместе мы победим. Те русские что против войны тоже находятся на войне против маньяка, поддерживая нас такими протестами. Надо верить и в них. Я молюсь за всех защитников Украины - и украинских, и русских. Слава Украине. Слава героям.
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06.03.2022 17:39 Відповісти
Так никто не спорит. Но мало их, очень мало...
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06.03.2022 17:40 Відповісти
Их хоть в братских могилах закапывать не будут??
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06.03.2022 17:12 Відповісти
Без "Бандера смузі" та бруківки усі протести мазахизм.
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06.03.2022 17:12 Відповісти
Тримайся народе росії. Коли ми тут рашистів перебьем, силовиків поженуть підживляти нашу Землю.
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06.03.2022 17:12 Відповісти
***, які вони вівці, це просто жесть)
Навіть після того, як машина з атриманими потрапила в ДТП, вони замість того, щоб розбігтись, стоять курять з мусорами. Потім послушно сядуть в нову машину і поїдуть в СІЗО))
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06.03.2022 17:12 Відповісти
Малочисельне та нежиттєздатне виключення із стада зомбі.
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06.03.2022 17:14 Відповісти
в процентном соотношении и 1% людей не вышло на акцию....
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06.03.2022 17:16 Відповісти
Была статья сегодня, что на всю страну вышло около 0.01% это 1 из 10тыс. примерно
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06.03.2022 17:36 Відповісти
Залишається сподіватися що це тільки "квіточки" і на "голод не тітка".
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06.03.2022 17:18 Відповісти
Авжеж. Вигнати й позакривати кордони, бо з голоду почнуть лізти до сусідів (Бульбофюрер збожеволіє).
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06.03.2022 17:38 Відповісти
Це поки що не масові, це таке... одиночні протести
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06.03.2022 17:27 Відповісти
Якщо не кричали - Слава Україні!, то нє щітаєцца.
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06.03.2022 17:29 Відповісти
Жодного плакату "путін *****" нема.
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06.03.2022 17:41 Відповісти
сами же довели до собственного бесправия,
получите и распишитесь.
на сознание ментов расчитивать нехер.
эти ..андоны, при любом раскладе получат свой кусок хлеба.
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06.03.2022 17:36 Відповісти
Вони протестують лише тому, що опинилися в жопі через війну з Україною.
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06.03.2022 17:48 Відповісти
 
 