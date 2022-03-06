Окупант не дотримується домовленостей щодо гуманітарних коридорів, - брифінг Верещук щодо евакуації мирних мешканців. ВIДЕО

Окупант не дотримується домовленостей щодо гуманітарних коридорів.

Про це сьогодні на брифінгу заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Евакуацію з Волновахи зірвано, зеленого коридору немає, - Верещук