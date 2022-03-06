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Окупант не дотримується домовленостей щодо гуманітарних коридорів, - брифінг Верещук щодо евакуації мирних мешканців. ВIДЕО
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Окупант не дотримується домовленостей щодо гуманітарних коридорів.
Про це сьогодні на брифінгу заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
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