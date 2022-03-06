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Окупант не дотримується домовленостей щодо гуманітарних коридорів, - брифінг Верещук щодо евакуації мирних мешканців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупант не дотримується домовленостей щодо гуманітарних коридорів.

Про це сьогодні на брифінгу заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Евакуацію з Волновахи зірвано, зеленого коридору немає, - Верещук

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Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 17:40 Відповісти
саме так не дотримується, про який діалог тоді мова? Ви маєте роззброїтися признати себе нашими рабами відмовитися від своїх плеканих поколіннями традицій і прийняти наші рабські і тоді вони вже з нами поговорять
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06.03.2022 17:41 Відповісти
Так вже було з 1921 по 1991.
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06.03.2022 17:43 Відповісти
Й позаблоковий статус мали з 91-го, але ***** забрало крим, та "нагородило" Домбабвем з Лугандоном.
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06.03.2022 17:45 Відповісти
А вы что, действительно верили, что фашисты будут придерживаться обещаний? Будапештский "меморандум" вам ничего не сказал?
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06.03.2022 17:53 Відповісти
Будапештский "меморандум" сказав, що якщо вже віддавати ядерну зброю, то краще було би її віддати Штатам, чи Англії, а не россії.
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06.03.2022 17:57 Відповісти
а хламідія сказала, що домовилися і навідь руки руssіш потиснули
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06.03.2022 17:54 Відповісти
Не понимаю, чего делать удивлённое лицо, так было всегда с ними.
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06.03.2022 17:57 Відповісти
Потрібна системна розумна планова робота по організації та взаємодії усіх сил що знищують путінських паразитів. Не допустимо ще одного Іловайську.
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06.03.2022 19:47 Відповісти
 
 