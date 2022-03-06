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"Такий героїчний і волелюбний народ здолати неможливо", - Washington Post про українців. ВIДЕО
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Увага усього світу прикута до злочинів проти людяності, які чинять російські окупаційні війська в Україні. Журналісти видання "Washington Post", які наразі перебувають в Одесі, вражені мужністю українських воїнів і цивільного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телерадіостудію МО України "Бриз".
Топ коментарі
+18 Саня тоже
показати весь коментар06.03.2022 18:07
+18 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар06.03.2022 18:10
+16 Павло ШОвте
показати весь коментар06.03.2022 18:16
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https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
У вас раздвоение личности? Хотя какие вы личности?
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!