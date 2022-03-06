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"Такий героїчний і волелюбний народ здолати неможливо", - Washington Post про українців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Увага усього світу прикута до злочинів проти людяності, які чинять російські окупаційні війська в Україні. Журналісти видання "Washington Post", які наразі перебувають в Одесі, вражені мужністю українських воїнів і цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телерадіостудію МО України "Бриз".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журнал Time присвятив обкладинку Україні: "Життя переможе смерть, а світ – темряву". ФОТО

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Топ коментарі
+18
ага но небо мы вам не закроем, воевать за вас не будем но вы держитесь.... блять мы одни против орды...опять
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06.03.2022 18:07
+18
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06.03.2022 18:10
+16
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06.03.2022 18:16
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Разговор Путина с Шойгу, вроде со вчера
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
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06.03.2022 18:05 Відповісти
Путин гонит Шойгу срочно в бой, к какой-то дате переговоров
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06.03.2022 18:06 Відповісти
Сам нехай пи*дує, *****.
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06.03.2022 18:07 Відповісти
"*******" и "*****" у нас вроде разрешены?
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06.03.2022 19:12 Відповісти
Это постановка. одним словом фейк
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06.03.2022 18:14 Відповісти
Дипфейк... Нарезка из слов
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06.03.2022 18:14 Відповісти
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Интересно избрать по приколу клоуна четырежды уклониста можно, а вздрючить шайгу фейк !
У вас раздвоение личности? Хотя какие вы личности?
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06.03.2022 18:33 Відповісти
Вітя, ви не Сотник, а Сотніков, судячи з вашого лексикону і триндьожу.
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06.03.2022 19:44 Відповісти
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Если бы с помощью блаблабла можно было победить в войне, запад бы давно бы уже разбил рашку на корню
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06.03.2022 18:07 Відповісти
коментар відмічено як спам
ага но небо мы вам не закроем, воевать за вас не будем но вы держитесь.... ***** мы одни против орды...опять
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06.03.2022 18:07 Відповісти
Это всё хорошо, но так и будете наблюдать как бомбят с воздуха
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06.03.2022 18:09 Відповісти
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В мене таке відчуття, що західним країнам до нас нічого немає, що просто хочуть побачити, як це все закінчиться. Так, вони підтримують нас, але при цьому стоять осторонь. Хіба ж не можна було погратися в іхтамнєтов (маю на увазі ППО аналог бука)? Чи виділити літаки? Але, нажаль, вони просто глядачі в театрі, і цим і частково співучасники...
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06.03.2022 18:10 Відповісти
Вважаєте, що якщо щось і робиться, то про це ми з Вами дізнаємося за 20 хвилин?
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06.03.2022 18:15 Відповісти
НЕБО ЗАКРИЙТЕ , плять !
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06.03.2022 18:10 Відповісти
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06.03.2022 18:10 Відповісти
Лендлиз давай
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06.03.2022 18:13 Відповісти
Трава зєлєная, а снєг бєлий. А ще в нас прапор синьо-жовтий. Бачила? Ухтишка!
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06.03.2022 18:14 Відповісти
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06.03.2022 18:14 Відповісти
Не дивина, на жаль, для всіх хто иає родини або знайомих у московії
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06.03.2022 18:19 Відповісти
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06.03.2022 18:16 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 18:18 Відповісти
У соцмережах активізувалися боти, які сіють паніку з «патріотичних» акаунтів

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06.03.2022 18:18 Відповісти
Ну так как в кино, то америка всех спасает. А как в жизни то Украина.
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06.03.2022 18:34 Відповісти
Это у нас канабисс ещё не легализовали..
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06.03.2022 18:43 Відповісти
Словами - могут помочь, да.
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06.03.2022 19:10 Відповісти
Шо може трапитись - колись таки трапиться... Прийдуть ******'***** - буду їх їбашити доки вистачить набоїв💥 Єдине шо "пічалька" - у наявності НЕМА **** НІЧОГО "ВАЖЧОГО" за мисливсько-карабінну "стрілкотню"...😡 Нема навіть підствольника! Був би хоч якийсь рпг-шник з бк(чи пара- трійка"мух", я вже й не "заїкаюсь" про NLAW)- в умовах урбанізованої місцевості середмістя Одеси можна дуже успішно смажити "консерви із свинособачатини"🔥 Поки усі сподівання тільки на Бандера-смузі, і їх в Одесі ***** та ше трошки. Але шоб ним ******* по бетеру чи бехі -до них тре підійти на відстань 7-10 метрів, і другого шансу якшо "промажеш" ніхто вже не дасть - це як та їбуча"рузька рулєтка"...😒
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06.03.2022 19:59 Відповісти
 
 