"Такий героїчний і волелюбний народ здолати неможливо", - Washington Post про українців. ВIДЕО

Увага усього світу прикута до злочинів проти людяності, які чинять російські окупаційні війська в Україні. Журналісти видання "Washington Post", які наразі перебувають в Одесі, вражені мужністю українських воїнів і цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телерадіостудію МО України "Бриз".

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