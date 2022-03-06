Російська ДРГ обстріляла британських журналістів зі Sky News. ВIДЕО
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Російські окупанти у Бучі під Києвом відкрили вогонь на ураження за британськими журналістами Sky News.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News.
На відео видно, як машину журналістів розстріляли у той час, як вони знімали репортаж. Незважаючи на крики, що в машині журналісти, вогонь продовжувався.
Обстріл, за інформацією видання, стався ще в понеділок, 28 лютого. Один кореспондент отримав поранення в нижню частину спини, а оператору дві кулі влучили в бронежилет.
"У понеділок під Києвом напали на головного кореспондента Стюарта Рамзі та його команду. Оператор Річі Моклер отримав два патрони в бронежилет, Стюарт був поранений. Їхній досвід ілюструє масштаби хаосу та насильства, коли вторгнення Росії вступає в нову й смертоноснішу фазу", - говориться в повідомленні.
На кадрах видно, як вони наближаються до перехрестя, коли по машині починають стріляти. Спочатку, за розповіддю Рамзі, вони подумали, що по них помилково стріляв блокпост української армії - і на відео чути, як кричать, що вони журналісти, і просять зупинитися.
Зрештою групі, у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініка Ван Хеердена, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги. Потім вони переховувались у сусідньому гаражі, а через кілька годин їх врятувала українська поліція.
Згодом з'ясувалася, що по команді медійників стріляла російська ДРГ.
"Було професійно, патрони постійно вбивалися в машину, вони не промазували" - розповідає Рамзі.
Групу з п'яти медійників вже доправили до Великої Британії.
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Зараз у нас два головних вороги (окрім, звичайно, росіян): це надмірний оптимізм і його відсутність.
Фронт стабілізувався і пішла максимально щільна заруба за міста, інколи на зустрічних курсах. Харків, де за планом «Б» мали коронувати Януковича як «лєгітімнава прєзидєнта», стоїть під ударами. Стоїть оточений Маріуполь, українці сходили у контратаку і попалили добряче ворожої техніки з начинкою. Загалом на Донбасі іде рубилово на багатьох напрямках, а там, куди не можуть дотягнутися, падають ракети.
На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Харківщині селяни та армійці полюють на трофеї і здобувають їх. По Запорізькій області їздять туди-сюди ворожі колонни, місцеві їх ганяють та демотивують масовими проукраїнськими мітингами, як у Мелітополі. Така сама ситуація на Херсонщині, у самому Херсоні та Новій Каховці. Під Миколаєвом, Сумами і Черніговом іде плотна рубка, десанта на Одесу так і нема. Обстріляно ракетами Вінницю, Краматорськ, Коростень, Овруч і інші міста.
Битва за Київ триває. Ірпінь і Бучу окупанти рівняють з землею, багато жертв, наші намагаються рятувати людей і роздавати ***** одночасно. Вже другу ракету збито над дитячею лікарнею Охматдит. Бої ідуть також у Гостомелі та Макарові.
Погана новина: війна не закінчиться днями. Окупант втрачає тисячі нікчемних життів, аби розбиватися об стіни великих міст та передмість, і не капітулює, поки ми не перемелемо не 10, а принаймні 50% його особового складу.
Хороша новина: зараз танкові колони і артилерія ворога фактично змагаються за право зайти на вулиці українських міст і згоріти там. Раптового штурму не вийшло, іде одинадцятий день. За цей строк можна було б побудувати фортецю навіть в полі, не те що у Києві чи Харкові. Тероборона, яка з самого початку була фактично ополченням, за дні перетворюється на нормальну резервну армію, з протитанковими і саперними загонами, нормально пристріляною зброєю, координацією та логістикою. А до тероборони, на секунду, записалися вже 100 тисяч українців - це десь 20-25 повноцінних бригад.
Не треба думати, що війна закінчится завтра. Врешті-решт, на нашу землю зайшло більше ста тисяч окупантів. Навіть якби в них були тільки саперні лопатки, їхнє знищення зайняло б багато часу.
Але їхні найкращі сили вже в землі, а ми тільки розганяємось. Ми тільки почали ходити у контрнаступи - а ми, чорт забирай, любимо це робити і вміємо, у нас накопичене таке бажання за роки «режимів тиші». Кожна хвилина працює на нас, ми стаємо сильніші, а Росія слабшає. Вони отримали ***** по всіх напрямках і не виконали жодної з поставлених задач. Ракети і літаки не нескінченні, санкції і відмова білорусів воювати дестабілізують ситуацію у самій Росії, двіж іде на повну, і наша перемога - це лише питання часу.
Закарбуйте у серці кожну ракету, кожну кулю, кожну краплю крові. Закарбуйте, бо ми зараз найсильніша армія Європи і одна з найсильніших у світі. І коли ми відіб'ємось, ми підемо далі і спитаємо з усіх, хто був причетний.
З кожного. Без виключень.
Їбаште, котики. Їбаште, як ви можете.
А можете ви все.
Все короче... У хід пішов елітний спецназ росії... Одного звіра ледве взяли в полон... Позивний - "Гулівер". Той шо фоткає сидить на кріслі.
Це пишуть військові журналісти?