ППО ЗСУ знищила ворожий винищувач над Харковом. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео знищення ворожого винищувача ППО ЗСУ над Харковом.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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