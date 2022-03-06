ППО ЗСУ знищила ворожий винищувач над Харковом. ВIДЕО
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У мережі з’явилося відео знищення ворожого винищувача ППО ЗСУ над Харковом.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+59 Sony Z
показати весь коментар06.03.2022 18:57
+24 Welle
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+20 Voland Demort
показати весь коментар06.03.2022 18:58
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Слава Україні!
Там часто верхи умерают при не понятных причинах
Ну конечно возможно и жаль их не много. Но спасибо этому они уничтожают свою разветку
у них при підготовці до війни падало багато пепелаців, тобто реально бойових одиниць там кіт наплакав, якщо в бій кидають щоб збивали нові, порівняно, літаки
Слава Богу, слава Україні