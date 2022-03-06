Мешканці Мелітополя спалили опудало Путіна. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Жителі міста вийшли на вулиці з плакатами проти війни в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на УНІАН.
Як відомо, 24 лютого Російська Федерація агресивно вторглася на територію України і розв'язала повномасштабну війну, яка триває вже 11 днів.
Так, жителі українських міст усіляко допомагають нашим військовим. Українці не бояться зупиняти колони ворожої техніки, знищувати російські танки коктейлями Молотова і навіть з голими руками протистояти окупантам.
Цього разу жителі Мелітополя вийшли на вулицю, щоб спалити опудало президента РФ Володимира Путіна. Також вони продемонстрували плакати і винесли корабель з написом "На**й".
Топ коментарі
+34 Александр Р 5690b569
показати весь коментар06.03.2022 19:37
+15 я гражданин Украины
показати весь коментар06.03.2022 19:38
+10 Welle
показати весь коментар06.03.2022 19:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Слава Украине
Це просто поезія!
Куди там Пушкіну!
"Илья Пономарев:
Под Харьковом погиб практически полный состав владимирского ОМОНа.
Интересно, кто будет завтра разгонять там антивоенный митинг?
Вся полиция города уже в курсе случившегося… "