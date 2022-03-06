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Мешканці Мелітополя спалили опудало Путіна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Жителі міста вийшли на вулиці з плакатами проти війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на УНІАН.

Як відомо, 24 лютого Російська Федерація агресивно вторглася на територію України і розв'язала повномасштабну війну, яка триває вже 11 днів.

Так, жителі українських міст усіляко допомагають нашим військовим. Українці не бояться зупиняти колони ворожої техніки, знищувати російські танки коктейлями Молотова і навіть з голими руками протистояти окупантам.

Цього разу жителі Мелітополя вийшли на вулицю, щоб спалити опудало президента РФ Володимира Путіна. Також вони продемонстрували плакати і винесли корабель з написом "На**й".

Мешканці Мелітополя спалили опудало Путіна 01

Також дивіться: Тисячі мешканців Мелітополя вийшли на демонстрації за Україну. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нах#й, домой!", - мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів. ВIДЕО

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Топ коментарі
+34
Ого! Реально круті громадяни та неймовірно сміливі люди!
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06.03.2022 19:37
+15
наші Люди це щось....- це непереможний Дух!!!! Гордимося!!!
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06.03.2022 19:38
+10
Краще б спалили БТР, але так теж супер
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06.03.2022 19:38
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Ого! Реально круті громадяни та неймовірно сміливі люди!
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06.03.2022 19:37 Відповісти
Краще б спалили БТР, але так теж супер
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06.03.2022 19:38 Відповісти
Спалити ***** - це символiчно, це психологiчний фактор.
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06.03.2022 20:31 Відповісти
наші Люди це щось....- це непереможний Дух!!!! Гордимося!!!
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06.03.2022 19:38 Відповісти
коментар відмічено як спам
Когда будете спрашивать себя где мобилизация огромного количества мотивированных бойцов, то посмотрите эти кадры. Потенциальные бойцы заняты более важным делом - жгут чучело.
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06.03.2022 19:38 Відповісти
недофюрер явно недооценил украинский народ. Украина это смерть диктатуре любого калибра.
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06.03.2022 19:40 Відповісти
склоняюсь перед мужественными и смелыми людьми, таких не победить
Слава Украине
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06.03.2022 19:41 Відповісти
А напис, напис який!
Це просто поезія!
Куди там Пушкіну!
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06.03.2022 19:41 Відповісти
ГАРНИЙ ПОЧАТОК - АГРЕСІЯ КАЦАПІЇ ЗНИКНЕ ТАК РАПТОМ ЯК І З ЯВИЛАСЬ
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06.03.2022 19:42 Відповісти
потрібно закликати їх здаватись, якщо є бажання ніхто їх не буде видавати росії, зможуть переїхати в іншу країну.
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06.03.2022 19:46 Відповісти
Придёт время спалим и само ***** !
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06.03.2022 19:51 Відповісти
На чучеле ***** была тренировка. Скоро и к настоящему ***** руки дотянутся.
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06.03.2022 20:04 Відповісти
МЕЛІТОПОЛЬ - МОЛОДЦІ!
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06.03.2022 20:05 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60600814. Це ВВС про Херсон, страшно за людей
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06.03.2022 20:16 Відповісти
Кого наступного пуйло кине в Україну на перегній?

"Илья Пономарев:

Под Харьковом погиб практически полный состав владимирского ОМОНа.
Интересно, кто будет завтра разгонять там антивоенный митинг?
Вся полиция города уже в курсе случившегося… "
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06.03.2022 20:21 Відповісти
 
 