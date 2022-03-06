28777 60
Співробітники КОРД Київської області знищили два ворожі танки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Співробітники Національної поліції з Корпусу оперативно-раптової дії знищили два танки російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ відео знищення ворожої техніки викладено у соцмережах.
Топ коментарі
+64 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар06.03.2022 21:16
+37 Євген Дусик
показати весь коментар06.03.2022 21:16
+24 георг брок
показати весь коментар06.03.2022 21:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
просто если делать - то делать с умом и не присваивать себе чужие заслуги.
это вам не марвел
Браво!!!!!
то просто мультики для рашенбидла
та навіть якщо спалили покинутий мотлох, то теж файно є.
даже быстрее норматива отработали...!
Поштари - гвинтокрили.
Мені лячно уявити, що з кацапам будуть робити наші комунальники, коли до них дістануться!
А-а-а!!! (Оце мене порвало на хом'ячків).
і подивімся на тих ******* орків кацапських- дегенерати виродки ))) Україна понад усе )))!!!
та і танкістів добити забули...
КОРД відосиком вирішив себе потішити?