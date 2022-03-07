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Топ коментарі
+14
І щоб якесь хУЙЛО нас перемогло? Та ніколи!
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07.03.2022 00:12
+9
Правильно!Бойовий дух це половина перемоги! В першій раз бачу оркестр та дерегента з автоматами,але мені дуже сподобалося. Слава Україні! Гером слава!
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07.03.2022 00:14
+9
ГЕНИАЛЬНОЕ ВИДИО !Редкое и поднимает настроение .НАС НЕ СЛОМАТЬ..мы даже перед всемирным злом ,все разрушающим , будем жить и играть Гимн Украины!МОЛОДЦЫ
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07.03.2022 00:14
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І щоб якесь ***** нас перемогло? Та ніколи!
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07.03.2022 00:12 Відповісти
КАЦАПИ, ВАМ - П.....ДА:

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07.03.2022 00:14 Відповісти
США то разрешили, только смелых там не оказалось....., а мы их уже вторую неделю ****** и не боимся....
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07.03.2022 00:19 Відповісти
Спростовано.
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07.03.2022 00:19 Відповісти
Правильно!Бойовий дух це половина перемоги! В першій раз бачу оркестр та дерегента з автоматами,але мені дуже сподобалося. Слава Україні! Гером слава!
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07.03.2022 00:14 Відповісти
ГЕНИАЛЬНОЕ ВИДИО !Редкое и поднимает настроение .НАС НЕ СЛОМАТЬ..мы даже перед всемирным злом ,все разрушающим , будем жить и играть Гимн Украины!МОЛОДЦЫ
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07.03.2022 00:14 Відповісти
Українці, ми непереможна нація!
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07.03.2022 00:20 Відповісти
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07.03.2022 00:23 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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07.03.2022 00:25 Відповісти
ЛЮДИ, ЖИТЕЛІ СІЛ ТА МІСТЕЧОК! ТРАВІТЬ ЦИХ ОРКІВ, ПІДСИПАЙТЕ ЇМ У ЇЖУ КРИСЯЧУ ОТРУТУ, ЗАСОБИ ВІД КОЛОРАДСЬКИХ ЖУКІВ, ВІД СОРНЯКІВ. ПРИГОЩАЙТЕ "ОСВОБОДІТЕЛЕЙ" САМОГОНКОЮ З ВІДПОВІДНИМИ ПРИСАДКАМИ...
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07.03.2022 00:35 Відповісти
Україно моя, незламна,непокірна,вічна!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.03.2022 00:50 Відповісти
круто !!!
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07.03.2022 00:51 Відповісти
Може й добре. То як подивитися. Від війська очищується трохи інша відповідь
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07.03.2022 01:30 Відповісти
 
 