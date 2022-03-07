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Після бомбардування військової частини бійці виконали гімн України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після бомбардування однієї із військових частин, українські воїни виконали Державний гімн на понівеченому від розривів плацу.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж.
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