УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17072 відвідувача онлайн
Відео Війна в Україні
5496 25
агресія (632) Лукашенко (1853)

Нас просто хочуть заштовхати у війну в Україні. Ми будемо помирати на нашій землі, - Лукашенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Самопроголошений керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що деякі сили хочуть заштовхати Білорусь у війну з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм Пул первого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська армія не приймає і не буде примати участі у війні проти України, - Лукашенко

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
Между двух огней подскакивает хитросделанный Бульбофюрер, и денег взять и кристально девственным остаться, и так с далёкого 1994 года марафонит
показати весь коментар
07.03.2022 03:56
+7
Атыыы крыса хитрожопая
показати весь коментар
07.03.2022 03:55
+4
если Лукашенко введет свои войска - мы их разобьем и зайдет на территорию Беларуси!

мы убьем луку!

россия ему не поможет, потому что все российские войска расположены на территории Украины.
показати весь коментар
07.03.2022 03:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Атыыы крыса хитрожопая
показати весь коментар
07.03.2022 03:55 Відповісти
если Лукашенко введет свои войска - мы их разобьем и зайдет на территорию Беларуси!

мы убьем луку!

россия ему не поможет, потому что все российские войска расположены на территории Украины.
показати весь коментар
07.03.2022 03:56 Відповісти
Между двух огней подскакивает хитросделанный Бульбофюрер, и денег взять и кристально девственным остаться, и так с далёкого 1994 года марафонит
показати весь коментар
07.03.2022 03:56 Відповісти
Троянский конь. Свали уже, оставь беларуский народ в покое
показати весь коментар
07.03.2022 03:57 Відповісти
Білоруси? Нема такої нації. Померла. Тихо-тихо. Але спочатку їй відібрало мову.
показати весь коментар
07.03.2022 04:20 Відповісти
Хитрец-мудрец. И на Польшу еще так гонит, так гонит - аж пыль столбом. Доказывает пуйлу нужность своих войск именно в Беларуси.
показати весь коментар
07.03.2022 03:58 Відповісти
Каарочи, бульбодурак, не мельтеши, разбирайся с пыней, он же тебя затолкал в войну, а ты, как та давалка, ему подмахнул.
показати весь коментар
07.03.2022 03:58 Відповісти
я бы на месте путина чем поскорее сворачивал бы эту войну.

чем дальше -тем будет больше санкций, тем больше население в россии будет беднеть.

а дальше - русский голодный бунт, бессмысленный и беспощадный.

но путин дурак.
показати весь коментар
07.03.2022 03:59 Відповісти
Я бы на месте путлера совсем не развязывала войну,и не убивала бы мирное население.
путлер не дурак,он изверг,подонок ,фашист,убийца.
показати весь коментар
07.03.2022 04:01 Відповісти
Лживая тварь
показати весь коментар
07.03.2022 04:00 Відповісти
енто лживая тварь и летучая брысь
показати весь коментар
07.03.2022 04:21 Відповісти
Вірити Лукашенку на слово не варто.
показати весь коментар
07.03.2022 04:02 Відповісти
Що б ти там не ******, таракан, як би не включав дурачка і не намагався відмазатись- тебе все одно чекає Гаага за те що ти вже зробив Україні
показати весь коментар
07.03.2022 04:05 Відповісти
Крыса ищет лазейку , потому что путлер не смог взять Украину. Но эта падла ответит за обстрелы Украины со своей территории, старый козел попал конкретно, путлер уже клялся Макарону ,что обстрелов с территории россии крылатыми ракетами не было,т.е он конкретно подставил бульбофюрера.придется отвечать рядом с кремлевским карликом, не выкрутится
показати весь коментар
07.03.2022 04:06 Відповісти
разгадал а на чем гадал?
показати весь коментар
07.03.2022 04:12 Відповісти
Ти вже у війні, дурень, з твоєї землі атакували Україну! Цього разу не зіскочиш бульбафюрер!
показати весь коментар
07.03.2022 04:23 Відповісти
мразь, животное, молись чеб Белоруссы не восстали. тебе ***** со всех сторон )))
показати весь коментар
07.03.2022 04:23 Відповісти
Ну ось вам і ідіот. у всій красі. А тиждень назад вже воював на картах, до 6 березня буде все пучком. А тут "Ани"хотели расшатать - ми туда ани сюда. И ми не успеем вас защитить, женщини.
Ось такі у фурерка союзнички, А знакове визначення тупості Луки - марафонить. А хотів з канделябрами біля фурерка ходити і одночасно гооршок носити.
показати весь коментар
07.03.2022 04:30 Відповісти
Коротко
..
Драник вусатий вже давно замараний у лайні.
І висіти йому поряд з ******.
..
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
07.03.2022 04:31 Відповісти
Повія з вусами і яйцями. Свою дупу підставляє тому у кого грубший і довший
показати весь коментар
07.03.2022 04:40 Відповісти
Зі всіх цих щурів, найбільшу…»повагу» викликає Жиріновський))) -класика жанру. Браво!
показати весь коментар
07.03.2022 04:49 Відповісти
Луку будуть захищати одні пркормлені мєнти і то до певної міри.
показати весь коментар
07.03.2022 04:50 Відповісти
 
 