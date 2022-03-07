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Нас просто хочуть заштовхати у війну в Україні. Ми будемо помирати на нашій землі, - Лукашенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Самопроголошений керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що деякі сили хочуть заштовхати Білорусь у війну з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм Пул первого.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська армія не приймає і не буде примати участі у війні проти України, - Лукашенко
Топ коментарі
+8 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар07.03.2022 03:56
+7 dg gddg
показати весь коментар07.03.2022 03:55
+4 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар07.03.2022 03:56
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мы убьем луку!
россия ему не поможет, потому что все российские войска расположены на территории Украины.
чем дальше -тем будет больше санкций, тем больше население в россии будет беднеть.
а дальше - русский голодный бунт, бессмысленный и беспощадный.
но путин дурак.
путлер не дурак,он изверг,подонок ,фашист,убийца.
Ось такі у фурерка союзнички, А знакове визначення тупості Луки - марафонить. А хотів з канделябрами біля фурерка ходити і одночасно гооршок носити.
..
Драник вусатий вже давно замараний у лайні.
І висіти йому поряд з ******.
..
Слава нації
Смерть москалям.