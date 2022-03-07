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Наслідки нічного обстрілу військами РФ Миколаєва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні весь Миколаїв прокинувся від звуків російських обстрілів.

Про це пише у телеграм-каналі мер міста Олександр Сенкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і по всій Україні, ворог підло цілився в житлові будинки міста. Наші надзвичайними та всі комунальні служби вже ліквідовують наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Сенкевич звернувся до мешканців міста: "Дорогі миколаївці, будьте максимально обережними. По місту є багато снарядів, які не розірвались. У жодному разі, не підходьте, не піднімайте і не намагайтеся самостійно їх пересунути. Телефонуйте піротехнікам на 101, 102".

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УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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07.03.2022 07:39 Відповісти
В плен никого не брать. Раненых добивать!!!
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07.03.2022 07:39 Відповісти
мало им пролюбленого арт дива и кучи коробко Марчело ещё устроит им веселуху
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07.03.2022 07:41 Відповісти
Мрази паРашистские!
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07.03.2022 07:46 Відповісти
 
 