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Наслідки нічного обстрілу військами РФ Миколаєва. ВIДЕО
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Сьогодні весь Миколаїв прокинувся від звуків російських обстрілів.
Про це пише у телеграм-каналі мер міста Олександр Сенкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і по всій Україні, ворог підло цілився в житлові будинки міста. Наші надзвичайними та всі комунальні служби вже ліквідовують наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Сенкевич звернувся до мешканців міста: "Дорогі миколаївці, будьте максимально обережними. По місту є багато снарядів, які не розірвались. У жодному разі, не підходьте, не піднімайте і не намагайтеся самостійно їх пересунути. Телефонуйте піротехнікам на 101, 102".
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.03.2022 07:39 Відповісти Мені подобається 7
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