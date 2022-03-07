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Жінка записала звернення до матері в РФ: "От вам, бл#дь, любі родичі, ваш й##аний руський мир". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканка Миколаєва емоційно звернулася до родичів, які мешкають у Російській Федерації.
Відео опублікував в телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
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V - винторогі.
О - очкодави.
Они не люди, они конченые мрази!
Наші їм розказують, радять пошукати в неті (відірватися від їхнього зомбо тб) - не вірять.
КРЕПОСТНЫЕ ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ!
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Касаб...не людина.
То бридка тварина
то что подорожало все только заботит
а так "в багдаде все спокойно"
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Р
Орки розстріляли голову Гостомельської громади та волонтерів ,які роздавали хліба та ліки
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Слава нації
Смерть москалям.
да они чаще всего инфантильные в лучшем случае
а в худшем подлые и наглые
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
Це наш бойовий гумор. Який дістався нам від скіфів (їх гени ввійшли у етногенез українців і киримли), які ганяли 700-тисячне військо перського царя Дарія по степам Причорномор`я та при цьому їх знатно тролили (Скіфо-Перська війна 513 року до н.е.); від запрозьких козаків, які написали листа турецькому султану.