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війна (7386) Миколаїв (507) Геращенко Антон (636)

Жінка записала звернення до матері в РФ: "От вам, бл#дь, любі родичі, ваш й##аний руський мир". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканка Миколаєва емоційно звернулася до родичів, які мешкають у Російській Федерації.

Відео опублікував в телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

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07.03.2022 09:19 Відповісти
Запретить матрешки в Украине , как колорадскую ленточку !!
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07.03.2022 09:20 Відповісти
Кому те матрёшки нужны когда-то были, кроме совков. На службе в Германии пытался продать матрёшку, немцы смотрели как на дурака.
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07.03.2022 09:37 Відповісти
Андреевский спуск был забит матрешками для туристов все годы. Причём делали их в Китае , как и все остальные сувениры
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07.03.2022 09:39 Відповісти
вона не повірить. вони там усі зомбовані. вони навіть не вяріть власним очам та власним дітям.
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07.03.2022 09:21 Відповісти
они не хотят верить, потому что это делает их также виноватыми, как и ихнего фюрера
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07.03.2022 09:23 Відповісти
Вони так себе і позначають- Z- zombi
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07.03.2022 09:24 Відповісти
Z - зомбі.
V - винторогі.
О - очкодави.
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07.03.2022 09:31 Відповісти
Мало того, те, кто верят и что-то видят, в большинстве поддерживают эти зверства!
Они не люди, они конченые мрази!
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07.03.2022 09:25 Відповісти
Ці уроди (де ще можливо) пишуть, що будинки і людей розстрілює наша армія !!!

Наші їм розказують, радять пошукати в неті (відірватися від їхнього зомбо тб) - не вірять.
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07.03.2022 09:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eY1WVGNtqpc


КРЕПОСТНЫЕ ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ!
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07.03.2022 09:24 Відповісти
Коротко
.

Касаб...не людина.
То бридка тварина
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07.03.2022 09:24 Відповісти
Її мамі пофігу - там вже зомбоящик давно мізки виїв (((
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07.03.2022 09:25 Відповісти
Ми вже давно своїх нах..й послали. "Как вы там?" Нахер вы мне звоните? Выходите на улицы против войны, заберите своего Гитлера! " Наши ж пришли вас спасти!" От кого? " От ваших молодчиков фашистов". Короче, в телевизоре сказали - это святая правда, особенно в новостях ОРТ.
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07.03.2022 09:26 Відповісти
да им фиолетово
то что подорожало все только заботит
а так "в багдаде все спокойно"
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07.03.2022 09:26 Відповісти
Су ..горіти в пеклі москалям.
..
Р
Орки розстріляли голову Гостомельської громади та волонтерів ,які роздавали хліба та ліки

..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 09:27 Відповісти
Вони усі зомбовані. У мене в ОК свій фрон, там я їм закидую ВЕсті с полей. Так вони називають мене "фейкомётчицей" і "так вам и надо, чтоб не бамбили луганск". Феєричні довбоящери.
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07.03.2022 09:27 Відповісти
кто то там на молодеж надеялся?
да они чаще всего инфантильные в лучшем случае
а в худшем подлые и наглые
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07.03.2022 09:32 Відповісти
Лаптєрейх чекає міжнародний трибунал.
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07.03.2022 09:28 Відповісти
У кацапов один ответ - эта всё фейк.....
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07.03.2022 09:33 Відповісти
Я своих вата родственников и знакомых ещё в 2004 году ***** послал.
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07.03.2022 09:36 Відповісти
Телеканал ATR "путін і шойгу":
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo

Це наш бойовий гумор. Який дістався нам від скіфів (їх гени ввійшли у етногенез українців і киримли), які ганяли 700-тисячне військо перського царя Дарія по степам Причорномор`я та при цьому їх знатно тролили (Скіфо-Перська війна 513 року до н.е.); від запрозьких козаків, які написали листа турецькому султану.
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07.03.2022 09:36 Відповісти
БеЗполезно! В них одна мантра і молитва, на все що намагаємось їм донести, "ви фсьо фрьоте." Як по ящику сказали, так і є. Гебельспропаганда виїла залишки мізків, одна ниточка залишилась - вуха тримати.
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07.03.2022 09:38 Відповісти
 
 