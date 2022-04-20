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війна (56949) Миколаїв (1341) Геращенко Антон (922)

Жінка записала звернення до матері в РФ: "От вам, бл#дь, любі родичі, ваш й#баний русский мир". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканка Миколаєва емоційно звернулася до родичів, які мешкають у Російській Федерації.

Відео опублікував в телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+47
вона не повірить. вони там усі зомбовані. вони навіть не вяріть власним очам та власним дітям.
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07.03.2022 09:21
+46
они не хотят верить, потому что это делает их также виноватыми, как и ихнего фюрера
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07.03.2022 09:23
+41
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07.03.2022 09:19
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07.03.2022 09:19 Відповісти
Kozak System - НА#УЙ МАНІФЕСТ
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07.03.2022 23:41 Відповісти
Запретить матрешки в Украине , как колорадскую ленточку !!
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07.03.2022 09:20 Відповісти
Кому те матрёшки нужны когда-то были, кроме совков. На службе в Германии пытался продать матрёшку, немцы смотрели как на дурака.
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07.03.2022 09:37 Відповісти
Андреевский спуск был забит матрешками для туристов все годы. Причём делали их в Китае , как и все остальные сувениры
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07.03.2022 09:39 Відповісти
Дорога ціна торгівлі матрьршками в країні.
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07.03.2022 10:31 Відповісти
Взагалі, так звана "ісконная"

(хоча по історичним міркам, новоділ : Перша російська матрьошка була створена та розмальована в 1891 році.)

"матрьошка", це вкрадена у японців іграшка, " фукурума ".

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07.03.2022 11:04 Відповісти
кацапы- воры !!!!

Слава Украіне ! Слава Нації!!! Смерть кацапам !!!
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07.03.2022 11:37 Відповісти
вона не повірить. вони там усі зомбовані. вони навіть не вяріть власним очам та власним дітям.
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07.03.2022 09:21 Відповісти
они не хотят верить, потому что это делает их также виноватыми, как и ихнего фюрера
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07.03.2022 09:23 Відповісти
та ні. для таких висновків має бути якесь аналізування інформації. а аналізи у них тільки біологічні.
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07.03.2022 09:42 Відповісти
Скорее наоборот: если понять, что происходит, то получается, что путен зуйло, и надо что-то делать, а что-то делать сцыкотно. Не хотят покидать зону комфорта.
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07.03.2022 12:28 Відповісти
Вони так себе і позначають- Z- zombi
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07.03.2022 09:24 Відповісти
Z - зомбі.
V - винторогі.
О - очкодави.
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07.03.2022 09:31 Відповісти
Z - *****@сосы
О -очкопробитые
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07.03.2022 16:08 Відповісти
naZi
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07.03.2022 11:11 Відповісти
Мало того, те, кто верят и что-то видят, в большинстве поддерживают эти зверства!
Они не люди, они конченые мрази!
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07.03.2022 09:25 Відповісти
Ці уроди (де ще можливо) пишуть, що будинки і людей розстрілює наша армія !!!

Наші їм розказують, радять пошукати в неті (відірватися від їхнього зомбо тб) - не вірять.
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07.03.2022 09:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eY1WVGNtqpc


КРЕПОСТНЫЕ ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ!
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07.03.2022 09:24 Відповісти
Они не исправимы.

ИДИОТЫ.
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07.03.2022 09:42 Відповісти
Кацапы не люди. Это ж надо, как у них в головах насрато
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07.03.2022 09:55 Відповісти
Коротко
.

Касаб...не людина.
То бридка тварина
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07.03.2022 09:24 Відповісти
Її мамі пофігу - там вже зомбоящик давно мізки виїв (((
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07.03.2022 09:25 Відповісти
Ми вже давно своїх нах..й послали. "Как вы там?" Нахер вы мне звоните? Выходите на улицы против войны, заберите своего Гитлера! " Наши ж пришли вас спасти!" От кого? " От ваших молодчиков фашистов". Короче, в телевизоре сказали - это святая правда, особенно в новостях ОРТ.
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07.03.2022 09:26 Відповісти
мы своих тоже давно послали, вслед русскому кораблю, и даже тех кто в Украине, родичей и знакомых, есть и такие, шо из трусов выпрыгивали, когда узнали, шо придут "освободители", а вы не представляете, сколько здесь мразей есть из Казахстана, которые за "рузький мир", им мозги Россия24 промывала не один год, как резульат- ненависть така же к украинцам, как и на расеи, их, ****, там фашистами называли, а теперь они здесь за расею жопу рвут, падлы!
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07.03.2022 10:08 Відповісти
а у меня тётка в волгограде.мать с ней перезванивается а я нет
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07.03.2022 16:36 Відповісти
да им фиолетово
то что подорожало все только заботит
а так "в багдаде все спокойно"
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07.03.2022 09:26 Відповісти
Су ..горіти в пеклі москалям.
..
Р
Орки розстріляли голову Гостомельської громади та волонтерів ,які роздавали хліба та ліки

..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 09:27 Відповісти
Вони усі зомбовані. У мене в ОК свій фрон, там я їм закидую ВЕсті с полей. Так вони називають мене "фейкомётчицей" і "так вам и надо, чтоб не бамбили луганск". Феєричні довбоящери.
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07.03.2022 09:27 Відповісти
кто то там на молодеж надеялся?
да они чаще всего инфантильные в лучшем случае
а в худшем подлые и наглые
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07.03.2022 09:32 Відповісти
Лаптєрейх чекає міжнародний трибунал.
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07.03.2022 09:28 Відповісти
У кацапов один ответ - эта всё фейк.....
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07.03.2022 09:33 Відповісти
Телеканал ATR "путін і шойгу":
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo

Це наш бойовий гумор. Який дістався нам від скіфів (їх гени ввійшли у етногенез українців і киримли), які ганяли 700-тисячне військо перського царя Дарія по степам Причорномор`я та при цьому їх знатно тролили (Скіфо-Перська війна 513 року до н.е.); від запрозьких козаків, які написали листа турецькому султану.
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07.03.2022 09:36 Відповісти
БеЗполезно! В них одна мантра і молитва, на все що намагаємось їм донести, "ви фсьо фрьоте." Як по ящику сказали, так і є. Гебельспропаганда виїла залишки мізків, одна ниточка залишилась - вуха тримати.
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07.03.2022 09:38 Відповісти
Были и у меня родственники на кацапии. Наверное, и сейчас живут. Но для меня они с 2014 года "были".
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07.03.2022 09:50 Відповісти
наверно полохо кормим пльэнных льотчиков-касманафтаф
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07.03.2022 09:58 Відповісти
Население россии на стоко за зомбировано что не верят фактам когда ты тычишь их в лицо
ТВ сделало свою работу.Насколько надо быть идиотом что 71% поддерживают агрессию "братского народа". Для них война идет против НАТО и Америки а гибнущие мирное население их не волнует, они не верят даже тогда когда им показывают обстрелы мирных город.
Этих людей уже не исправить.
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07.03.2022 10:08 Відповісти
да там мізки прошити та перепрошити 10 разів... тільки повна ізоляція після війни рашки на 5 поколінь вперед
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07.03.2022 10:16 Відповісти
Вони не хочуть вірити, бо вкрай сцикливі. Страшно себе фашистом визнати.
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07.03.2022 10:31 Відповісти
Согласно академику Дмитрию Яворницкому слово кацап (касап) - тюрского происхождения и значит резник,разбойник:

Работая в Архиве Министерства юстиции в Москве, я нашёл несколько украинских документов середины XVIII ст., в которых слово «кацап» писалось не с буквой «ц», а с буквой «с», то есть, не «кацап», а «касап». Обратившись потом от архивных документов к языку туземцев Средней Азии, я узнал, что у сартов (то есть узбеков) есть слово «кассаб», «касап», что в буквальном смысле значит «мясник» и в переносном «гицель» (живодёр). Отсюда я и делаю вывод, что нынешнее слово «кацап» вовсе не русского, а восточного, правдоподобно - татарского происхождения, как слова: деньга (по-татарски - «тенька»), хомут («хамут»), сундук («сандук») и другие, которые, однако, считаются у нас за давностью чисто московскими. Идя дальше, я допускаю, что изначально кличкой «касап» обзывали «насильников», «гнобителей», «гицелей». Слово «кацап» могло быть занесённым к украинцам в эпоху московской боярщины на Украине, в XVII ст., после гетмана Богдана Хмельницкого.
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07.03.2022 10:34 Відповісти
Вони не хочуть вірити не тому ссикливі, їм подобається їх реальність, їх новини, вони там могучіє, сверхдержава, за правоє дело...
Мають вони доступ до наших новин.
80 % радіють тому що відбувається і чекають коли нас знищать. Це неможливо змінити, ніколи їм не вірте
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07.03.2022 10:39 Відповісти
Они имеют доступ к нашим новостям, но не смотрят их, как не соответствующих их вере.
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07.03.2022 11:18 Відповісти
Если мама ответит, то скажет что бомбили бандеровцы и нужно немного потерпеть пока придет рузки мир. Там уже давно не люди, а мутанты Хомо путинос у которых вместо головы телевизор.
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07.03.2022 11:18 Відповісти
СКАЗАЛА Б ПРЯМО: ДОРОГА РАСЄЙСЬКА МАМА - ІДИ *****!
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07.03.2022 12:32 Відповісти
Батьків не можна посилати.
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07.03.2022 23:48 Відповісти
у неё мама а у меня тётка в волгограде такая
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07.03.2022 16:34 Відповісти
Бесполезно тм что-то доказывать. Они уже полностью конченные, особенно пенсионеры, которые от нех делать целыми днями смотрят рашенское гебельсТВ.
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08.03.2022 07:31 Відповісти
 
 