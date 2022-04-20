Жінка записала звернення до матері в РФ: "От вам, бл#дь, любі родичі, ваш й#баний русский мир". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканка Миколаєва емоційно звернулася до родичів, які мешкають у Російській Федерації.
Відео опублікував в телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+47 Червона рута
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(хоча по історичним міркам, новоділ : Перша російська матрьошка була створена та розмальована в 1891 році.)
"матрьошка", це вкрадена у японців іграшка, " фукурума ".
Слава Украіне ! Слава Нації!!! Смерть кацапам !!!
V - винторогі.
О - очкодави.
О -очкопробитые
Они не люди, они конченые мрази!
Наші їм розказують, радять пошукати в неті (відірватися від їхнього зомбо тб) - не вірять.
КРЕПОСТНЫЕ ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ!
ИДИОТЫ.
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Касаб...не людина.
То бридка тварина
то что подорожало все только заботит
а так "в багдаде все спокойно"
..
Р
Орки розстріляли голову Гостомельської громади та волонтерів ,які роздавали хліба та ліки
..
Слава нації
Смерть москалям.
да они чаще всего инфантильные в лучшем случае
а в худшем подлые и наглые
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
Це наш бойовий гумор. Який дістався нам від скіфів (їх гени ввійшли у етногенез українців і киримли), які ганяли 700-тисячне військо перського царя Дарія по степам Причорномор`я та при цьому їх знатно тролили (Скіфо-Перська війна 513 року до н.е.); від запрозьких козаків, які написали листа турецькому султану.
ТВ сделало свою работу.Насколько надо быть идиотом что 71% поддерживают агрессию "братского народа". Для них война идет против НАТО и Америки а гибнущие мирное население их не волнует, они не верят даже тогда когда им показывают обстрелы мирных город.
Этих людей уже не исправить.
Работая в Архиве Министерства юстиции в Москве, я нашёл несколько украинских документов середины XVIII ст., в которых слово «кацап» писалось не с буквой «ц», а с буквой «с», то есть, не «кацап», а «касап». Обратившись потом от архивных документов к языку туземцев Средней Азии, я узнал, что у сартов (то есть узбеков) есть слово «кассаб», «касап», что в буквальном смысле значит «мясник» и в переносном «гицель» (живодёр). Отсюда я и делаю вывод, что нынешнее слово «кацап» вовсе не русского, а восточного, правдоподобно - татарского происхождения, как слова: деньга (по-татарски - «тенька»), хомут («хамут»), сундук («сандук») и другие, которые, однако, считаются у нас за давностью чисто московскими. Идя дальше, я допускаю, что изначально кличкой «касап» обзывали «насильников», «гнобителей», «гицелей». Слово «кацап» могло быть занесённым к украинцам в эпоху московской боярщины на Украине, в XVII ст., после гетмана Богдана Хмельницкого.
Мають вони доступ до наших новин.
80 % радіють тому що відбувається і чекають коли нас знищать. Це неможливо змінити, ніколи їм не вірте