В Одесі знищено російський корабель. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Російські війська продовжують зазнавати втрат. В Одесі ЗСУ знищили корабель ворога.
Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook., передає Цензор.НЕТ.
"Слава Україні, друзі. Трішки тримали інтригу, а зараз можу сказати: "русский корабль" все ж таки пішов на#уй. У ворога втрати, наші молодці. Слава Збройним силам України... Ми будемо знищувати ворога. Мінус один корабель", - сказав Братчук.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ЩІРО ДІКУЄМО , МАСК!!!!
07.03.2022 09:17