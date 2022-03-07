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В Одесі знищено російський корабель. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Російські війська продовжують зазнавати втрат. В Одесі ЗСУ знищили корабель ворога.

Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook., передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні, друзі. Трішки тримали інтригу, а зараз можу сказати: "русский корабль" все ж таки пішов на#уй. У ворога втрати, наші молодці. Слава Збройним силам України... Ми будемо знищувати ворога. Мінус один корабель", - сказав Братчук.

Також читайте: США не вірять, що біля Одеси відбудеться російська десантна операція

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07.03.2022 09:31 Відповісти
А как гамно можно затопить.. оно же не тонет...
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07.03.2022 09:32 Відповісти
Это такое парашинское говнистое говно которое таки немного тонет.
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07.03.2022 09:33 Відповісти
МОЛОДЦЫ
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07.03.2022 09:32 Відповісти
Очень информативно, что за корабль, где именно, хз
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07.03.2022 09:33 Відповісти
👍💙💛✊
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07.03.2022 09:33 Відповісти
Учатся … отрабатывают погружение на дно …на всегда
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07.03.2022 09:33 Відповісти
Десантный или ракетный ? Ну где подробности?
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07.03.2022 09:33 Відповісти
Интрига через чур...информации -0
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07.03.2022 09:36 Відповісти
Сказали утоп значит утоп.
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07.03.2022 09:40 Відповісти
русский военный корабль, пошёл *****!
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07.03.2022 09:34 Відповісти
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07.03.2022 09:35 Відповісти
Терминалы Илона Маска STARLINK в Украине
ЩІРО ДІКУЄМО , МАСК!!!!

07.03.2022 09:17
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07.03.2022 09:36 Відповісти
Рускій воєнний корабль виконав команду "Атдать канци !"
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07.03.2022 09:36 Відповісти
Ничего ,доХтор Лиза подлечит и на концерт хора имени Александрова .
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07.03.2022 09:37 Відповісти
Хоч якийсь позитив у понедiлок зранку. Хотiлось би вiрити, що для кацапськоi армади пiд Одесою цей понедiлок виявиться справдi важким... по тонажу втрачених суден
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07.03.2022 09:37 Відповісти
Який саме корабель? Часом не "шаланда полная кєфалі(касабів)"
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07.03.2022 09:37 Відповісти
фєкалі ж
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07.03.2022 09:39 Відповісти
Извините,но я поправлю вас - фекалий
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07.03.2022 09:40 Відповісти
Відлік розпочався !
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07.03.2022 09:37 Відповісти
 
 