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"Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий", - затриманий російський пілот зі збитого над Харковом літака дав перші покази. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пілот російського літака, збитого над Харковом, вже дав перші покази.

Відео його допиту опублікував в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Полонений пілот - підполковник Криштоп Максим Сергійович, заступник командира полку 47 авіагрупи, дислокація Воронеж. Командир полку-полковник Лобода.

За словами полоненого, наказ бомбардувати мирні українські міста віддавав російський генерал Олег Маковецький. 

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Пізніше відео допиту опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

"Кожен льотчик добре розуміє, що таке удар по координатах у густонаселеному місті – це гарантована поразка цивільних об'єктів та мирних жителів. І минулої ночі російська авіація та літак Криштопа розбомбили 21 будинок у Харкові, включно з лікарнею та дитячим садочком. Наказ бомбити житлові райони Криштопу поставив командувач повітряної армії Західного військового округу генерал-майор Олег Маковецький. Тож він зізнався у злочині, зізнався у масових вбивствах. Дивно, що таку мерзоту ще беруть у полон, його треба віддавати на самосуд родичам убитих харків'ян із розбомблених будинків. А у Криштопа дружина – Криштоп (Поспєлова) Наталія Олександрівна, двоє дітей у Воронежі – Михайло Криштоп, 2005 року народження та Олександр Криштоп, 2010 року народження. Вони живуть на криваві гроші, які їхній тато отримує за бомбардування за координатами та вбивство українських дітей в українських містах. Нехай вони стануть знаменитими, і все життя пам'ятають, стільки ж горя їхній батько та його авіаполк принесли до Харкова. Сподіваюся, Криштопа не обміняють, а посадять у клітку у Харкові, щоб його авіаполк із ним і розправився. Такі нелюди права на життя не мають", -  написав Бутусов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+116
Заслуженный военный лётчик РФ Олег Владимирович Маковецкий родился в 1966 в городе Чугуеве Харьковской области Украинской ССР. закончил Качинское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина и академию Генерального штаба ВС РФ.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3051585.html

Родичі З Чугуєва йому вдячні
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07.03.2022 09:35
+105
Пипец.... Отдавал приказы бомбить родной город.....
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07.03.2022 09:38
+67
все, кто попадает в русскую армию, превращаются в тупых безжалостных убийц без чести и совести, их место на 2 метра вглубь от поверхности земли
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07.03.2022 09:39
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ТАКИХ ОТПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! В РАСХОД ИХ !!!
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07.03.2022 14:38 Відповісти
Після другої світової війни американці змушували німців хоронити в'язнів концтаборів : жінок та чоловіків гнали в концтабори, давали в руки тачку, і працюй до вечору ! Теж саме треба робити з подібними московськими пілотами та їхніми сім'ями (якщо приїде передачі носити): нехай носить жертв його бомбардувань на цвинтарі.
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07.03.2022 14:40 Відповісти
Дивуюсь як його при затриманні одноглазим не зробили...
У воєний час таких горє - льотчиків розтрілювали на місці, а потім труп показували на
фото і відео фіксації його командуванню. Покази то гарно, але чи хтось сумнівався що
наказ бомбити мирні міста України виходить від вищого керівництва паРащі ?
Розтрілювати на місці затримання цих льотчиків які вбивали мирних громадян
це цілком нормально
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07.03.2022 15:58 Відповісти
,,они требуют чтобы вышла с плакатом,, мангол смердячий
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07.03.2022 16:24 Відповісти
Она уже сказала все что думала про своего летуна. Подох максим ну и куй с ним..
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07.03.2022 18:15 Відповісти
Руские фашисти.
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07.03.2022 18:48 Відповісти
МЫ НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ НАС ОБМАНУЛИ!
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07.03.2022 21:07 Відповісти
По нем видно . там нет сожаления. мысли только одни . как я мог попасться им ?? Тварь ********** головой ......
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07.03.2022 22:33 Відповісти
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