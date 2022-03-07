Ми відсікаємо будь-які спроби ворога наблизитися до Дніпропетровщини, - Корбан

На Донеччині війська РФ закріпилися в районі н.п.Пологи і намагалися зробити декілька вилазок, щоб потрапити до Дніпропетровщини.

Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"На межах нашої області...пересування окупаційних військ активно відбувається на півдні країни, по півдню Запорізької області, також є рух з іншого напрямку в сторону Херсона, Миколаєва, Одеси. За інформацією, яку ми маємо, ЗСУ дають відсіч дуже мужньо. Колони окупантів, які рухалися на Вознесенськ зі сторони Миколаєва, були розбиті, в Миколаєві ворога відкинуто з аеропорту Кульбакине...", - зауважив він.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За його словами, на Донеччині війська РФ закріпилися в районі н.п.Пологи і намагалися зробити декілька вилазок, щоб потрапити до Дніпропетровщини.

"Ці спроби провалилися, вони виявилися безуспішними, тому що ми гарно підготувалися разом з військовими і достатньо укріпили лінії оборони", - зауважив він.

Читайте також: На території Дніпропетровщини військ РФ немає, вони бояться сюди заходити, - Корбан. ВIДЕО

"Ми відсікаємо будь-які спроби наблизитися до області на дальніх рубежах", - зауважив він.

"На сьогодні мешканцям області та мешканцям Дніпра нічого не загрожує, єдина загроза, яка лишається - це загроза з неба. На жаль, у нас немає систем ППО, які можуть вчасно перехоплювати ракети", - резюмує Корбан.