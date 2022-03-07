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Ми відсікаємо будь-які спроби ворога наблизитися до Дніпропетровщини, - Корбан

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Донеччині війська РФ закріпилися в районі н.п.Пологи і намагалися зробити декілька вилазок, щоб потрапити до Дніпропетровщини.

Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"На межах нашої області...пересування окупаційних військ активно відбувається на півдні країни, по півдню Запорізької області, також є рух з іншого напрямку в сторону Херсона, Миколаєва, Одеси. За інформацією, яку ми маємо, ЗСУ дають відсіч дуже мужньо. Колони окупантів, які рухалися на Вознесенськ зі сторони Миколаєва, були розбиті, в Миколаєві ворога відкинуто з аеропорту Кульбакине...", - зауважив він.

За його словами, на Донеччині війська РФ закріпилися в районі н.п.Пологи і намагалися зробити декілька вилазок, щоб потрапити до Дніпропетровщини.

"Ці спроби провалилися, вони виявилися безуспішними, тому що ми гарно підготувалися разом з військовими і достатньо укріпили лінії оборони", - зауважив він.

Читайте також: На території Дніпропетровщини військ РФ немає, вони бояться сюди заходити, - Корбан. ВIДЕО

"Ми відсікаємо будь-які спроби наблизитися до області на дальніх рубежах", - зауважив він.

"На сьогодні мешканцям області та мешканцям Дніпра нічого не загрожує, єдина загроза, яка лишається - це загроза з неба. На жаль, у нас немає систем ППО, які можуть вчасно перехоплювати ракети", - резюмує Корбан.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
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07.03.2022 10:23
+8


«Сегодня у меня юбилей. 50.

Даже в самом кошмарном сне я не мог себе представить то, что происходит сейчас.
Бл@ть, я так хотел отметить день рождения в кругу родных и близких, позвать на банкет депутатов и коллег-мэров.
Петь песни и плясать.
Ведь в свои 50 мне удалось сделать так много хорошего…

Сегодня я выгорел изнутри.
Дотла.

Подлая нечисть, живущая в соседней стране, привела к власти нового Адольфа и пошла на нас войной.
Каждый день они убивают и калечат, бомбят и взрывают.
Нелюди.
Страна нелюдей, которым нет прощения.
Они даже ещё не поняли, что дотла разрушили наш мир, наши судьбы и нашу жизнь.
Они даже растоптали наших котиков и наших собак…
Надеюсь, они теперь поймут, что у нас есть полное моральное право в ответ разрушить их мир, их судьбы и их жизни.
Сколько бы на это не пришлось потратить времени и сил.
И где бы они не находились.

Не нужно поздравлений в мои 50.
Просто пожелайте всем нам никого не простить и ничего не забыть.
Как минимум ещё лет 50.
А лучше все 100″, - написал Борис Филатов
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07.03.2022 11:30
+7
ДНІПРО - ТРИМАЄМОСЬ. СКОРО ПІДЕМО У НАСТУП!
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07.03.2022 10:50
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"Русскій" кацап ідєт наXYZ
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07.03.2022 10:22 Відповісти
Каламойша с миллиардами "заработанными непосильным трудом мог -бы и КУПИТЬ !
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07.03.2022 11:00 Відповісти
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07.03.2022 10:23 Відповісти
Да!
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07.03.2022 11:40 Відповісти
Ти може баран перерахуєш кацап кількість блокпостів і задіяних там людей *****? Чого у нас ще немає? **** ідіотіна їбуча!
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07.03.2022 10:50 Відповісти
ДНІПРО - ТРИМАЄМОСЬ. СКОРО ПІДЕМО У НАСТУП!
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07.03.2022 10:50 Відповісти
И я ему верю , там в плен не берут , ещё с 14-го , да и считать их никто не будет, русня не входи убет
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07.03.2022 10:52 Відповісти
"На сьогодні мешканцям області та мешканцям Дніпра нічого не загрожує, єдина загроза, яка лишається - це загроза з неба. На жаль, у нас немає систем ППО, які можуть вчасно перехоплювати ракети", - резюмує Корбан. Джерело: https://censor.net/ua/v3322391


Здав усі таємниці ...
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07.03.2022 10:53 Відповісти
Заманивает
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07.03.2022 11:23 Відповісти
Тішить, що бородата бабця Беня у перших рядах... телевізора...
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07.03.2022 10:54 Відповісти
Пологи - город и село возле него в Запорожской обл
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07.03.2022 11:22 Відповісти


«Сегодня у меня юбилей. 50.

Даже в самом кошмарном сне я не мог себе представить то, что происходит сейчас.
Бл@ть, я так хотел отметить день рождения в кругу родных и близких, позвать на банкет депутатов и коллег-мэров.
Петь песни и плясать.
Ведь в свои 50 мне удалось сделать так много хорошего…

Сегодня я выгорел изнутри.
Дотла.

Подлая нечисть, живущая в соседней стране, привела к власти нового Адольфа и пошла на нас войной.
Каждый день они убивают и калечат, бомбят и взрывают.
Нелюди.
Страна нелюдей, которым нет прощения.
Они даже ещё не поняли, что дотла разрушили наш мир, наши судьбы и нашу жизнь.
Они даже растоптали наших котиков и наших собак…
Надеюсь, они теперь поймут, что у нас есть полное моральное право в ответ разрушить их мир, их судьбы и их жизни.
Сколько бы на это не пришлось потратить времени и сил.
И где бы они не находились.

Не нужно поздравлений в мои 50.
Просто пожелайте всем нам никого не простить и ничего не забыть.
Как минимум ещё лет 50.
А лучше все 100″, - написал Борис Филатов
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07.03.2022 11:30 Відповісти
один лідер казав, що всі міста мільоники захищені ппо, цей каже нема,- краще вже б промовчали обидва
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07.03.2022 12:15 Відповісти
Загалом, на теренах України розташовано приблизно 10 зенітно-ракетних формувань. На їх озброєнні знаходяться до 50 зенітно-ракетних комплексів, сотні ракет різної дальності. Щоденне бойове чергування в українських силах ППО несуть близько двох тисяч осіб. Сили ППО охоплюють зенітно-ракетні комплекси, винищувальну авіацію (МіГ-29, Су-27), радіотехнічні війська; також сюди входять підрозділи радіоелектронної боротьби та спецвійська.
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07.03.2022 12:19 Відповісти
І це все шо роблять військові Дніпра та його ТРО?!
Сидять і очікують поки орки самі дойдуть до міста?
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07.03.2022 13:13 Відповісти
 
 