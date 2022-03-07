Ми відсікаємо будь-які спроби ворога наблизитися до Дніпропетровщини, - Корбан
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На Донеччині війська РФ закріпилися в районі н.п.Пологи і намагалися зробити декілька вилазок, щоб потрапити до Дніпропетровщини.
Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.
"На межах нашої області...пересування окупаційних військ активно відбувається на півдні країни, по півдню Запорізької області, також є рух з іншого напрямку в сторону Херсона, Миколаєва, Одеси. За інформацією, яку ми маємо, ЗСУ дають відсіч дуже мужньо. Колони окупантів, які рухалися на Вознесенськ зі сторони Миколаєва, були розбиті, в Миколаєві ворога відкинуто з аеропорту Кульбакине...", - зауважив він.
За його словами, на Донеччині війська РФ закріпилися в районі н.п.Пологи і намагалися зробити декілька вилазок, щоб потрапити до Дніпропетровщини.
"Ці спроби провалилися, вони виявилися безуспішними, тому що ми гарно підготувалися разом з військовими і достатньо укріпили лінії оборони", - зауважив він.
"Ми відсікаємо будь-які спроби наблизитися до області на дальніх рубежах", - зауважив він.
"На сьогодні мешканцям області та мешканцям Дніпра нічого не загрожує, єдина загроза, яка лишається - це загроза з неба. На жаль, у нас немає систем ППО, які можуть вчасно перехоплювати ракети", - резюмує Корбан.
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Здав усі таємниці ...
«Сегодня у меня юбилей. 50.
Даже в самом кошмарном сне я не мог себе представить то, что происходит сейчас.
Бл@ть, я так хотел отметить день рождения в кругу родных и близких, позвать на банкет депутатов и коллег-мэров.
Петь песни и плясать.
Ведь в свои 50 мне удалось сделать так много хорошего…
…
Сегодня я выгорел изнутри.
Дотла.
…
Подлая нечисть, живущая в соседней стране, привела к власти нового Адольфа и пошла на нас войной.
Каждый день они убивают и калечат, бомбят и взрывают.
Нелюди.
Страна нелюдей, которым нет прощения.
Они даже ещё не поняли, что дотла разрушили наш мир, наши судьбы и нашу жизнь.
Они даже растоптали наших котиков и наших собак…
Надеюсь, они теперь поймут, что у нас есть полное моральное право в ответ разрушить их мир, их судьбы и их жизни.
Сколько бы на это не пришлось потратить времени и сил.
И где бы они не находились.
…
Не нужно поздравлений в мои 50.
Просто пожелайте всем нам никого не простить и ничего не забыть.
Как минимум ещё лет 50.
А лучше все 100″, - написал Борис Филатов
Сидять і очікують поки орки самі дойдуть до міста?