З-під завалів атакованого окупантами аеропорту Вінниці дістали 6 поранених та 9 загиблих. ВIДЕО

З-під завалів споруд на території аеропорту "Вінниця" дістали 6 людей, а також 9 тіл загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС в коментарі "Українській правді" та у Facebook.

У ДСНС уточнили, що 6 людей поранені. Серед загиблих – 5 цивільних та 4 військових.

Зазначається, що тривають пошуки ще однієї людини.

На місці працюють 143 рятувальники та 23 одиниці техніки.

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