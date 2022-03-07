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аеропорт (684) Вінниця (433) війна (56124) ДСНС (4457)

З-під завалів атакованого окупантами аеропорту Вінниці дістали 6 поранених та 9 загиблих. ВIДЕО

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З-під завалів споруд на території аеропорту "Вінниця" дістали 6 людей, а також 9 тіл загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС в коментарі "Українській правді" та у Facebook.

У ДСНС уточнили, що 6 людей поранені. Серед загиблих – 5 цивільних та 4 військових.

Зазначається, що тривають пошуки ще однієї людини.

На місці працюють 143 рятувальники та 23 одиниці техніки.

Також читайте: Під час атаки на аеропорт Вінниці напередодні постраждали 10 людей

Автор: Наталя Джума
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07.03.2022 10:35 Відповісти
Согласно академику Дмитрию Яворницкому слово кацап (касап) - тюрского происхождения и значит резник, разбойник:

Работая в Архиве Министерства юстиции в Москве, я нашёл несколько украинских документов середины XVIII ст., в которых слово «кацап» писалось не с буквой «ц», а с буквой «с», то есть, не «кацап», а «касап». Обратившись потом от архивных документов к языку туземцев Средней Азии, я узнал, что у сартов (то есть узбеков) есть слово «кассаб», «касап», что в буквальном смысле значит «мясник» и в переносном «гицель» (живодёр). Отсюда я и делаю вывод, что нынешнее слово «кацап» вовсе не русского, а восточного, правдоподобно - татарского происхождения, как слова: деньга (по-татарски - «тенька»), хомут («хамут»), сундук («сандук») и другие, которые, однако, считаются у нас за давностью чисто московскими. Идя дальше, я допускаю, что изначально кличкой «касап» обзывали «насильников», «гнобителей», «гицелей». Слово «кацап» могло быть занесённым к украинцам в эпоху московской боярщины на Украине, в XVII ст., после гетмана Богдана Хмельницкого.
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07.03.2022 10:36 Відповісти
Плачу......
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07.03.2022 10:42 Відповісти
Проклинаю вбивць на шість поколінь!!!
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07.03.2022 10:43 Відповісти
21 век
Чтоб вы подохли твари..страшной смертью..
Вична память загыблым
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07.03.2022 10:47 Відповісти
Будь проклята, Росіє!
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07.03.2022 10:52 Відповісти
 
 