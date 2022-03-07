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Українські ракетники завдали точного удару по базі з пальним російської армії у Луганську, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українські ракетники завдали точного удару по паливній базі армії РФ у Луганську.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Фейсбуку.

"Внаслідок пожежі знищено велику кількість пального, яким ворог постачає свої війська на Луганському напрямку", - зазначено в повідомленні.

Читайте також: Знищено 7 танків, 7 бронемашин, приблизно 40 російських військовослужбовців: Нацгвардія провела успішну контратаку під Маріуполем, - Бутусов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
Еще бы по мозырьскому нефтеперерабатующему лупануть, шоб кацапам картошка не заправлял сушки и они там ликвидировали последствия всего того *******, что может прилететь и им было бы не до этого
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07.03.2022 10:55
+34
Горіть у пеклі, окупанти!
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07.03.2022 10:54
+19
Нас долго обвиняли в том, что мы обстреливаем Донецк и Луганск. Не пора ли начать?
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07.03.2022 10:58
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Горіть у пеклі, окупанти!
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07.03.2022 10:54 Відповісти
Еще бы по мозырьскому нефтеперерабатующему лупануть, шоб кацапам картошка не заправлял сушки и они там ликвидировали последствия всего того *******, что может прилететь и им было бы не до этого
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07.03.2022 10:55 Відповісти
По Беларуси ни в коем случае не нужно бить ведь их военные не хотят воевать против Украины ,а если ударим да ещё и будут жертвы среди гражданских могут пойти
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07.03.2022 11:00 Відповісти
Согласен, пока картошка сидит ровно - мы туда не лезем. Но когда у ***** кончатся резервы и не дай бог он погонит усатого, то в этот завод должно прилететь в первые минуты!!!
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07.03.2022 11:11 Відповісти
Усатый уже не полезет, прекрасно видит, что пуйло скоро не в состоянии будет его кормить. А он хитрый и знает когда нужно переобуться.
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07.03.2022 11:38 Відповісти
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07.03.2022 12:05 Відповісти
Да уж,это наверно самый прохаванный президент.
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07.03.2022 12:09 Відповісти
Ему виднее похоже ,чем командующему Залужному куда бить , Маккартни диванный стратег всё знает лучше боевых командиров
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07.03.2022 15:26 Відповісти
мочи этих козлов
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07.03.2022 10:55 Відповісти
Давно пора це було зробити.
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07.03.2022 10:56 Відповісти
А смысл его тушить? Там только ждать пока выгорит и локализировать очаги шоб не перекинулось на другие резервуары. Тупые орки
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07.03.2022 10:57 Відповісти
Они не тушат. Они охлаждают. Металл теряет свои св-ва от нагрева.
А нашим нужно ещё разок пульнуть.
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07.03.2022 11:01 Відповісти
Тап много цистерн, нужно их все раздолбать.
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07.03.2022 11:39 Відповісти
ЛЮТО(прелюто) лайкую

С***ка!!!
Єдине що в війні є позитивного - не треба сматрєть в глаза і соблюдать тішіну!
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07.03.2022 10:59 Відповісти
Слава Українськім Воїнам!
Слава Українцям!
Слава Україні!
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07.03.2022 10:58 Відповісти
Нас долго обвиняли в том, что мы обстреливаем Донецк и Луганск. Не пора ли начать?
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07.03.2022 10:58 Відповісти
Що цікаво, сам Пасічник виступив коригувальником удару. Нехай тепер всі в лнр розуміють, що Пасічник їх зрадив і веде сепаратні перемовини з "київською хунтою".
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07.03.2022 11:02 Відповісти
Розбийте вщент усі резервуари, тоді не буде куди накопичувати запаси
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07.03.2022 11:09 Відповісти
як гарно
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07.03.2022 11:23 Відповісти
Оце діло
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07.03.2022 11:34 Відповісти
А шо, по остальным "бочкам" нельзя было треснуть?
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07.03.2022 11:36 Відповісти
Треба повторити, там ще цілі емності залишилися
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07.03.2022 12:46 Відповісти
Очень интересно , кто уполномочил во время войны ПИАРИТЬСЯ головного редактора Цензор.НЕТ Юрійя Бутусова и публиковать ПОДОБНЫЕ СООБЩЕНИЯ ? Правильно говорится - БОЛТУН НАХОДКА ДПЯ ШПИОНА !
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07.03.2022 14:12 Відповісти
а добить
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07.03.2022 14:41 Відповісти
мало щось горить ...треба вогню додати бл...
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07.03.2022 17:51 Відповісти
 
 