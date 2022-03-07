Українські ракетники завдали точного удару по базі з пальним російської армії у Луганську, - Бутусов. ВIДЕО
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Українські ракетники завдали точного удару по паливній базі армії РФ у Луганську.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Фейсбуку.
"Внаслідок пожежі знищено велику кількість пального, яким ворог постачає свої війська на Луганському напрямку", - зазначено в повідомленні.
Топ коментарі
+44 Підлога Маккартні
показати весь коментар07.03.2022 10:55
+34 Папєрєднік
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+19 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар07.03.2022 10:58
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А нашим нужно ещё разок пульнуть.
С***ка!!!
Єдине що в війні є позитивного - не треба сматрєть в глаза і соблюдать тішіну!
Слава Українцям!
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