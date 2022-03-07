Українські ракетники завдали точного удару по базі з пальним російської армії у Луганську, - Бутусов. ВIДЕО

Українські ракетники завдали точного удару по паливній базі армії РФ у Луганську.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Фейсбуку.

"Внаслідок пожежі знищено велику кількість пального, яким ворог постачає свої війська на Луганському напрямку", - зазначено в повідомленні.

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