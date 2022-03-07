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"Велике руйнівництво! Ворог не пройде!" - захисники України підривають міст, щоб через нього не проїхали російські танки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України підривають міст до Миколаєва, щоб через нього не пройшли російські танки
Прот це повідомив у фейсбуці нардеп Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Велике руйнівництво!!! Ворог не пройде. Слава Україні!", - написав він.
Судячи із відео, це відбувається у районі Миколаєва.
Топ коментарі
+12 ПравдаЛюбка
показати весь коментар07.03.2022 11:12
+11 ПравдаЛюбка
показати весь коментар07.03.2022 10:58
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А то тут з нього "героя війни" леплять.
а зараз, я більше лякаюсь НЕ ОБСТРІЛІВ у мене над головою.
А їх "перемовин" на Прип'яті!
Відбудуємо самі !!!
А москалі за усе будуть платити контрибуцію ... довго ...
Гарно тролять Зе владу