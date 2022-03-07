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"Велике руйнівництво! Ворог не пройде!" - захисники України підривають міст, щоб через нього не проїхали російські танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України підривають міст до Миколаєва, щоб через нього не пройшли російські танки

Прот це повідомив у фейсбуці нардеп Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Велике руйнівництво!!! Ворог не пройде. Слава Україні!", - написав він.

Судячи із відео, це відбувається у районі Миколаєва. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн переносить немовля через руїни. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

Велике руйнівництво! Ворог не пройде! - захисники України підривають міст, щоб через нього не проїхали російські танки 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
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07.03.2022 11:12
+11
Слава ЗСУ!
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07.03.2022 10:58
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Думаю тому, що це не змінило б радикально ситуацію. Ворог би пішов через каховську греблю, а її як розумієш підірвати не можна...
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07.03.2022 11:00 Відповісти
Ну спустять водосховище, і що? З-під води хоч Січі Запорожців знов покажуться на світ Божий
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07.03.2022 11:40 Відповісти
Там змиє купу населених пунктів і дачних масивів. Десятки тисяч цивільних можуть загинути...
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07.03.2022 11:46 Відповісти
Греблю, та й міст легко перекрити, забарикадувати, та птуристів поруч розташувати, а наші дали їм спокійно пройти
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07.03.2022 12:10 Відповісти
Слава ЗСУ!
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07.03.2022 10:58 Відповісти
Народный депутат из "Голоса" Роман Костенко участвует в подрыве моста. Те то, что те мрази-предатели из ОПЗЖ "воюют" на роскошных курортах за границей или у врага в РФ
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07.03.2022 15:50 Відповісти
ну такое...
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07.03.2022 10:58 Відповісти
Нєпабєдімиє!
https://t.me/Tsaplienko/2104
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07.03.2022 10:58 Відповісти
тут повеселеле локация таже https://twitter.com/i/status/1500757216797904897
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07.03.2022 11:02 Відповісти
я желаю вам рашисты того же: разрушенных мостов, дорог и городов и массовых смертей, будьте вы прокляты на веки вечные
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07.03.2022 11:04 Відповісти
Добре, що Зеленський ВСТИГ за два роки використати ВСІ гроші на "Велике Крадівництво"!
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07.03.2022 11:05 Відповісти
Я, як порохобот, кажу тобі: йди нахер! Не на часі сратись
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07.03.2022 11:09 Відповісти
Я не сруся, я лише констатую ФАКТ, що погана ситуація на фронті "заслуга" і Зеленського.
А то тут з нього "героя війни" леплять.
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07.03.2022 11:12 Відповісти
Всі чудово розуміють, що просрав гроші не туди, куди було потрібно, але виходимо з поточної ситуації. Єднаймося!
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07.03.2022 11:20 Відповісти
Констатация очевидного, относящегося к прошлому, не приводит ни к чему, кроме фиксации сознания на том, что никак не может быть использовано сейчас, вместо того, чтобы думать о том, что имеется и как это использовать. Сейчас Зеленский использует свою харизму артиста и человека на пользу Украине и армии. Это то, что он делает сейчас полезного, а вовсе не "героя из него лепят".
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07.03.2022 11:56 Відповісти
А зараз...
а зараз, я більше лякаюсь НЕ ОБСТРІЛІВ у мене над головою.
А їх "перемовин" на Прип'яті!
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07.03.2022 12:13 Відповісти
Делегация обладает полномочиями в рамках своей компетентности, и все это прекрасно понимают. Они могут о чем угодно договориться, но если в договоре будут пункты, которые превышают полномочия делегации, то они автоматически оказываются недействительными. Виталий Портников хорошо объясняет эти расклады, Роман Цимбалюк тоже.
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07.03.2022 12:19 Відповісти
І погано, що він не використав гроші для армії.
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07.03.2022 11:09 Відповісти
А форма в нього така нічого ...
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07.03.2022 11:08 Відповісти
Потролили ЗЄлєбобу. 😁
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07.03.2022 11:12 Відповісти
.
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07.03.2022 11:12 Відповісти
а ще за підтримки президента здійснються программа "Велике піZдіVництво".
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07.03.2022 11:16 Відповісти
І скільки воно нам всім коштує?
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07.03.2022 12:12 Відповісти
не нам, а їм :станом на 07.03.22 "Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:особового складу - понад 11 тис. осіб,танків ‒ 290 од,Бойових броньованих машин ‒ 999 од, артилерійських систем -117 од,Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:особового складу - понад 11 тис. осіб,танків ‒ 290 од,Бойових броньованих машин ‒ 999 од,артилерійських систем -117 од, літаків - 46 од,гелікоптерів - 68 од,автомобільної техніки - 454 од,кораблі / катери - 3 од,цистерн з ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7 Джерело: https://censor.net/ua/n3322393
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07.03.2022 12:20 Відповісти
Я міг-би тобі привести,тільки офіційну інфу,скільки в нас загинуло діточок,але не тепер,потім!!! Загиблих їхніх 1000-не коштує смерті навіть однієї нашої дитинки. Я розумію,що це війна,але... АЛЕ підтримуючи верхній коментар про крадівництво,я теж мав на увазі,що не дороги нам були потрібні,а **НЕПТУНИ** і **ВІЛЬХИ** не говорячи вже про літаки. Потрібно було в свій час не в очі подивитись,а послухати МУДРИХ політиків,можливо цих жертв було-б і менш. Але,дай Боже нам перемогти і наш**гералісімус** на багато питань повинен буде дати відповідь,бо те що він приніс в Україну,Порошенкове буде виглядати як ,навіть не квіточки,а бруньки,але це потім,а на цей час потрібно всім триматись купи,тільки так ми переможемо!!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
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07.03.2022 12:47 Відповісти
это сколько же кацапской вонючей русни надо будет взять в плен, чтобы она своим горбом восстановили Украину!
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07.03.2022 11:24 Відповісти
Вони тобі набудують
Відбудуємо самі !!!
А москалі за усе будуть платити контрибуцію ... довго ...
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07.03.2022 12:14 Відповісти
порохоботы, точняк!
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07.03.2022 12:35 Відповісти
ВЕЛИКЕ РУЙНІВНИЦТВО
Гарно тролять Зе владу
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07.03.2022 17:15 Відповісти
Видимо другого выхода не было, но как потом самим в наступление идти?
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07.03.2022 17:16 Відповісти
 
 