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"Попали, сука!", - захисники України гатять по ворожих кораблях під Одесою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В районі Одеси захисники України дали відсіч кораблям російського флоту.

Відповідне відео опублікував у фейсбуці Артем Вітко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російському кораблю відомий лише один напрямок", - написав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+89
ЧЕРГОВИЙ РАСЄЙСКІЙ КАРАБЛЬ ПАШОЛ НА...
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07.03.2022 11:02
+58
***** не видно але і реакції достатньо
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07.03.2022 11:02
+42
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07.03.2022 11:08
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ЧЕРГОВИЙ РАСЄЙСКІЙ КАРАБЛЬ ПАШОЛ НА...
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07.03.2022 11:02 Відповісти
***** не видно але і реакції достатньо
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07.03.2022 11:02 Відповісти
видно все, що треба
що горить- то не потонуло ))
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07.03.2022 13:50 Відповісти
як догорить - потоне
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07.03.2022 15:07 Відповісти
Чому б ні? Якщо б до градів ще були фугасні **********, які на певній глибині під водою вибухають...
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07.03.2022 11:05 Відповісти
Вы наверное пропустили. по тв. с 2014 года такие учения ЗСУ проводились постоянно. залповыми системами смерч
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07.03.2022 11:07 Відповісти
А **** його не накривать градами, які луплять по площадях, якщо вінив зоні досяжності?
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07.03.2022 11:07 Відповісти
Его накрыли не градами, а ураганами или смерчем, они сами видимо не ожидали что попадут, судя по реакции, лупанули видимо чтоб испугать. Ну фортуна она часто улыбается смелым.
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07.03.2022 11:20 Відповісти
Это у них там по инструкции. А наши пацаны по ситуации действуют. Можно и перочинным ножиком танк остановить. Радиатор с маслом проткнуть и все. Все подвижные механизмы использюут в большинстве гидронасосы
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07.03.2022 11:32 Відповісти
Воюємо, чим є. Кидатися асфальтом, в який заритий "Нептун", було б безглуздо.
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07.03.2022 12:13 Відповісти
Красивый конец.
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07.03.2022 11:03 Відповісти
Стоятимемо до перемоги, - Терехов

За його словами, нагорода - це заслуга кожного харків'янина, волонтерів, військових, медиків, лікарів та комунальників.
Ми вистояли. Ми стоятимемо. Ми стоятимемо до перемоги,
- наголосив Терехов.

Він зауважив, дуже радий, що гідно оцінили подвиг усіх харків'ян. "На нас дивиться вся Україна. На нас дивиться весь світ. Ми ніколи не здамося, ми будемо разом, ми переможемо. Ми - харків'яни!", - додав він.
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07.03.2022 11:04 Відповісти
Вірш харків'янина Родіона Броннікова, члена Тероборона Харкова.
Написано сьогодні.
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.

В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.

Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.

Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.

Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.

07.03.2022
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07.03.2022 11:14 Відповісти
С чего это они его? Кто шарит?
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07.03.2022 11:04 Відповісти
Больше на залп града похоже
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07.03.2022 11:08 Відповісти
Ураганами
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07.03.2022 11:10 Відповісти
августин)))
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07.03.2022 11:04 Відповісти
На корабле слушают песню Леонтьева "Пвгустин"
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07.03.2022 12:22 Відповісти
Молодці
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07.03.2022 11:04 Відповісти
пох современные боевые корабли не имеют запас прочности легендарной Австралии которая словила 2 камикадзе и продолжала выполнять задачу по уничтожению японцев и поддержку десанта
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07.03.2022 11:10 Відповісти
YES!!!!
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07.03.2022 11:06 Відповісти
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07.03.2022 11:08 Відповісти
Это вам твари за утопленный катер " Славянск', ответочка.
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07.03.2022 11:09 Відповісти
"Градами" по кораблях?!
Я у шоці та мені сумно.
Зеленського за саботаж програми "Нептун" потрібно розстріляти.
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07.03.2022 11:09 Відповісти
Розбір польотів-після війни.
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07.03.2022 11:15 Відповісти
это ты **** издалека рисуешь?
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07.03.2022 11:18 Відповісти
Пока не понятно Град,Смерч или Ураган..... Но главное итог.
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07.03.2022 11:26 Відповісти
Того:
Вони так раділи, що мабуть це ПЕРШЕ влучення, за всі 10 діб війни.
Градом попасти по кораблю можно лише ВИПАДКОВО!
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07.03.2022 11:40 Відповісти
как то пофиг...лишь бы горел.в еще лучше шоб ко дну
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07.03.2022 13:11 Відповісти
Пофіг?
У тебе дуже багато ракет?
Дівати нікуди?
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07.03.2022 13:46 Відповісти
Small Jerboa

"Градами" по кораблях?!
Я у шоці та мені сумно.
Зеленського за саботаж програми "Нептун" потрібно розстріляти.


07.03.2022 11:09 Відповісти Керування спамом Мені подобається 7

ВІдновив тебе! Бо "гниль зелена" на війну не дивиться - береже сраку "ГоловБлазня" (Видно, дали команду спамить "нападки", щоб люди забулися, що саме ця гнида розвалювала армію і оборону майже три роки!)
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07.03.2022 16:21 Відповісти
На Думской есть описание "операции".
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07.03.2022 18:21 Відповісти
Сс-ка..... Молодцы. Но это Пушкой по воробьям.....
Где Нептун? Было бы хоть пару десятков.
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07.03.2022 11:11 Відповісти
Они если и есть, то их я думаю держат для БОЛЬШОГО сюрприза, смысл себя раскрывать, если нет от них реально угрозы, а они как специально катаются, пытаясь выманить. А так еще пару раз и пацаны научатся из залповых систем корабли гасить.
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07.03.2022 11:22 Відповісти
Який сенс гатити здалека протикорабельною ракетою по БДК, який по суті є пловучею баржею?
Якщо він буде висаджувати десант, він все одно має підійти на таку відстань, що градом по ньому можна буде лупити прямою наводкою
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07.03.2022 11:28 Відповісти
Град не може лупити прямою наводкою...
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07.03.2022 11:46 Відповісти
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07.03.2022 11:50 Відповісти
Может. При нужде и наличии двух рук и одной головы можно и РПГ-7 использовать как миномет.
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07.03.2022 16:06 Відповісти
Поклон нашим мужчинам, которые умеют не только в смартфоне "резаться"
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07.03.2022 11:17 Відповісти
Добро пожаловать в гостеприимные воды черного моря, суки
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07.03.2022 11:19 Відповісти
умнички
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07.03.2022 11:22 Відповісти
Одесса, давай рекорд!
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07.03.2022 11:22 Відповісти
Нам би хоч кілька дивізіонів Нептуна, пілять, але ж...
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07.03.2022 11:23 Відповісти
хто знає, яка доля цього ******кого корита?
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07.03.2022 11:25 Відповісти
Пишаюся вами брати!!!
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07.03.2022 11:28 Відповісти
Пацани, я вас обожнюю! Ви чудові!!!
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07.03.2022 11:30 Відповісти
Парни, слов нет !!!!!! ТОПИТЕ ТВАРЕЙ !!!!
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07.03.2022 11:41 Відповісти
Пошли за своим хором.....
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07.03.2022 11:41 Відповісти
Oh mein liebe Augustin!
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07.03.2022 11:45 Відповісти
Пока идет война, я ни на что не намекаю, а просто спрашиваю, от чего больше польза для нашей страны, от противокорабельных ракет "Нептун", которые валят врага на расстоянии до 300 км или дороги, по которым дикая лапотная орда двигает свою технику, которая нас убивает?
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07.03.2022 11:45 Відповісти
Нептун до кінця так і не допилили. Гроші замість оборонки направляли на шляхи.
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07.03.2022 12:15 Відповісти
да, ты прав. НО! вроде он понял куда нужно вкладывать деньгу.
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07.03.2022 12:53 Відповісти
Только что смотрел на него. К сожалению ещё на плаву,но догорает.
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07.03.2022 13:30 Відповісти
фотку запости
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07.03.2022 14:13 Відповісти
Да уже делал и фото и видео, своим показать. Но не видно ничего,далеко слишком и дымка на море.
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07.03.2022 14:20 Відповісти
"Василий Быков"
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07.03.2022 14:13 Відповісти
Как я понимаю наши ПКР "Нептун" были уничтожены не сделав ни одного выстрела. Жаль , расчитывали утопить несколько вражеских корыт..
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07.03.2022 14:56 Відповісти
Какой "Нептун"? Ни одной ракеты для него заказано не было - все на стройку пошло. Вот так вот бывает: комплекс на вооружение приняли, но не заказали.
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07.03.2022 16:51 Відповісти
Не хтілось би зара підіймати питання про "Нептун"(це поки точно не на часі) - але після Перемоги хтось таки ОБОВ'ЯЗКОВО повинен за те відповісти... Думаю не треба нікому доводити те шо дивізіон ПКР "Нептун" - НАЙКРАЩИЙ "посилач *****" усіх ************** шкаралуп на усіх морях. Та то таке, то трохи "нєрви" ... а взагалі - пофіг чим їх ******* наші рідні ЗСУ, головне шоб результат був той самий: "рюзгєкарабль - ІДЕ *****!!"💥🔥💀🦀
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07.03.2022 17:43 Відповісти
Британія дала протикорабельні ракети. Поки, що ждуть часу.
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07.03.2022 19:53 Відповісти
Вам бы накрыть кресер "Москва", дай вам Бог, и море в принципе ваше. Больше ничего толкового у них нет
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13.03.2022 20:35 Відповісти
 
 