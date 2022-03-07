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"Попали, сука!", - захисники України гатять по ворожих кораблях під Одесою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В районі Одеси захисники України дали відсіч кораблям російського флоту.
Відповідне відео опублікував у фейсбуці Артем Вітко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російському кораблю відомий лише один напрямок", - написав він.
Топ коментарі
+89 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.03.2022 11:02
+58 Олексій Панкратов
показати весь коментар07.03.2022 11:02
+42 Zelya Vsyo
показати весь коментар07.03.2022 11:08
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Будь ласка, зачекайте...
що горить- то не потонуло ))
За його словами, нагорода - це заслуга кожного харків'янина, волонтерів, військових, медиків, лікарів та комунальників.
Ми вистояли. Ми стоятимемо. Ми стоятимемо до перемоги,
- наголосив Терехов.
Він зауважив, дуже радий, що гідно оцінили подвиг усіх харків'ян. "На нас дивиться вся Україна. На нас дивиться весь світ. Ми ніколи не здамося, ми будемо разом, ми переможемо. Ми - харків'яни!", - додав він.
Написано сьогодні.
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.
В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.
Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.
Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.
Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.
07.03.2022
Я у шоці та мені сумно.
Зеленського за саботаж програми "Нептун" потрібно розстріляти.
Вони так раділи, що мабуть це ПЕРШЕ влучення, за всі 10 діб війни.
Градом попасти по кораблю можно лише ВИПАДКОВО!
У тебе дуже багато ракет?
Дівати нікуди?
"Градами" по кораблях?!
Я у шоці та мені сумно.
Зеленського за саботаж програми "Нептун" потрібно розстріляти.
07.03.2022 11:09 Відповісти Керування спамом Мені подобається 7
ВІдновив тебе! Бо "гниль зелена" на війну не дивиться - береже сраку "ГоловБлазня" (Видно, дали команду спамить "нападки", щоб люди забулися, що саме ця гнида розвалювала армію і оборону майже три роки!)
Где Нептун? Было бы хоть пару десятков.
Якщо він буде висаджувати десант, він все одно має підійти на таку відстань, що градом по ньому можна буде лупити прямою наводкою