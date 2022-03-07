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Трупи російських десантників, знищених у бою під Миколаєвом 6 березня. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З'явилося відео мертвих російських десантників, знищених українськими захисниками вчора у бою під Миколаєвом.

Відео оприлюднив у своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Трупи російських десантників, знищених у бою під Миколаєвом 6 березня. Залишки роти втекли, залишивши 6 бойових машин БМД-2, 1 бронетранспортер БТР-Д, 4 самохідні знаряддя Нона-С. Відео зняв народний депутат Роман Костенко, Народний Герой, який бореться у складі спецпідрозділу та особисто бере участь у контактних боях із російськими військами", - повідомив Бутусов.
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Топ коментарі
+88
Слава ЗСУ!!!
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07.03.2022 11:08
+75
Російський пропагандист Анатолій Шарій тепер не може розповсюджувати свою мову ворожнечі в Україні. Його канал на ютубі заблокували в Україні.
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07.03.2022 11:08
+75
они пришли нас убивать, на войне как на войне, они могли сдаться или отказаться идти убивать...
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07.03.2022 11:09
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Слава ЗСУ!!!
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07.03.2022 11:08 Відповісти
Дуже дуже гарне відео, дякую панове
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07.03.2022 11:08 Відповісти
Російський пропагандист Анатолій Шарій тепер не може розповсюджувати свою мову ворожнечі в Україні. Його канал на ютубі заблокували в Україні.
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07.03.2022 11:08 Відповісти
мне пришла благодарочка от ютуба за репорты
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07.03.2022 11:10 Відповісти
шарик со своей ******** идёт на х*й
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07.03.2022 13:36 Відповісти
они пришли нас убивать, на войне как на войне, они могли сдаться или отказаться идти убивать...
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07.03.2022 11:09 Відповісти
ну так, відрубав собі палець на нозі і все. До кінця життя ліпше шкульгати ніж ось так через божевільного ..... загинути.
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07.03.2022 11:27 Відповісти
Устали, болезные. Прилегли отдохнуть.
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07.03.2022 11:09 Відповісти
Ага, навіть кушають ноги один одному від голодухи.
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07.03.2022 11:11 Відповісти
Гарний кацап - дохлий кацап ! Смерть оркам ! Героям Слава ! 🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦
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07.03.2022 11:09 Відповісти
Потерь нет!
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07.03.2022 11:09 Відповісти
Свято продовжається, свято продовжається,
Столик накривається, сало нарізається,
Пляшка відкривається, пляшка розливається,
Свято наближається, свято наближається!
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07.03.2022 11:10 Відповісти
ГАРНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ЗАГАРБНИК-ЦЕ ЛИШЕ ДОХЛИЙ КАЦАПАСЬКИЙ ЗАГАРБНИК...
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07.03.2022 11:10 Відповісти
За такое можно и тост поднять
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Анипростазаблудились
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07.03.2022 11:11 Відповісти
Это учения. Отрабатывают навычки прикидываться жмурами.)
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07.03.2022 12:27 Відповісти
...Поховали москаля край дороги ....
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 11:11 Відповісти
пораскинули, одни мозгами, другие ногами, третьи кишками,...
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07.03.2022 11:11 Відповісти
Такими темпами у кацапских свиней не останется мяса для удержания Херсона.
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07.03.2022 11:11 Відповісти
российские мамаши убитых пацанов ещё больше будут любить и поддерживать ху*ло
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07.03.2022 11:11 Відповісти
Канєшно, кожна ж тепер заробила аж по 7 лямів дерев'яних .
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07.03.2022 11:14 Відповісти
ні, щоб отримати гроші терба свідоцтво про смерть, щоб мати свідоцтво про смерть треба мати тіло, а це проблем, росіяни не хочуть забирати, на компенсацію можуть розраховувати тільки родини офіцерів.
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07.03.2022 11:30 Відповісти
Да и класть на них. Те свиноматки уже старые, приплод не принесут. Пусть медленно выгорают изнутри от своей желчной злобы и безысходности.
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07.03.2022 11:14 Відповісти
білорасєйські свиноматки допоможуть, вони більш родючі, ********* расєянам нависирають...
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07.03.2022 11:46 Відповісти
Главное, чтоб Durex не ушёл с рассейского рынка.
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07.03.2022 15:31 Відповісти
Шоб ЗСУ з ТрО руки не боліли прибираючи то сміття.
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07.03.2022 11:12 Відповісти
Мамки скажут.....
Усе вы врете фашисты.... Сынок просто лёг отдохнуть.
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07.03.2022 11:12 Відповісти
собакам-собачья смерть !!!
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Еще и жалеет тварей. Ето же те самые *************** которые расстреливают и бомбят наши города и убивают мирных жителей, женщин и детей которых встречают на улицах. Поймите уже, ето не туристы. Их прислали нас убивать и сравнивать наши города с землей.
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07.03.2022 11:14 Відповісти
та всі все розуміють, але не ставати же тепер через це кацапами.
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07.03.2022 11:31 Відповісти
Да, надо не жалеть! За Иловайск и другие преступления мстить!
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07.03.2022 11:32 Відповісти
Надо разместить в одноклассниках!
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Фууу.... яка гидота. А є ще?
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07.03.2022 11:14 Відповісти
якийсь ти кровожерливий
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07.03.2022 13:09 Відповісти
Буде.
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07.03.2022 18:32 Відповісти
Бутерброд с кацапом:
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07.03.2022 11:14 Відповісти
"Ученія",це не жарт...Більш розумні дослухались,та здались у полон...
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07.03.2022 11:17 Відповісти
Я раньше на такое смотреть не мог... А щас кайфую!
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07.03.2022 11:17 Відповісти
Никогда и в страшном сне не мог представить, что буду радоваться массовой гибели людей, а потом споймал себя на мысли, что это ж не люди а твари, и вроде как ничего страшного, можно дальше радоваться.
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07.03.2022 11:17 Відповісти
пан не тішиться массовій загибелі людей, тільки массовій загибелі потенційних убивць пан тішиться. Чому? Ну бо чим більше загине потенційних убивць, тим меньше потенційних жертв серед наших людей.
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07.03.2022 11:36 Відповісти
наверно на росії цензор заблоковано. уже б давно тут гавкали ''вивсьоврьотье''
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07.03.2022 11:18 Відповісти
ні. читають. тут просто модери на своїх місцях.
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07.03.2022 13:10 Відповісти
Чого ж ви ,суки , не співаєте --- Чёрный ворон, весь я твой... Заціпило ???
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07.03.2022 11:21 Відповісти
Важно такое размещать в одноклассниках и контакте. А то там до си пор верят, что "потерьнет".
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07.03.2022 11:21 Відповісти
Щось блідненьки. Засмагають.
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07.03.2022 11:21 Відповісти
"За ВДВ" уже не кричать не хочется, суки? Это вам не в фонтанах пьяные рыла окунать
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07.03.2022 11:22 Відповісти
яка чудова картина!
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07.03.2022 11:23 Відповісти
знаете --чем мы Украина отличаемся что не Россия... приведу пример видео вверху увы не повод для сарказма насмешек мертвые сраму не имут .....все согрешения убитых солдат с любой стороны ложатся грехом на их правителя царя императора президента. на тех кто зная заведомо о самоубийстве посылает солдат на верную смерть. так вот в чем должна быть разница между нами и орками.. вчера КМУ определил порядок сбора (уж и слово то не подобрать) тел погибших военных России их доставка их идентификация хранение выдача и так далее... а россияне по своей Инструкции закону всех скопом в складируемый ряд общей могилы в Крыму!!!!! без обозначения имен и так далее...и засыпать боюсь вперемешку с гашенной известью и хлоркой для невозможности в дальнейшей провести эксгумацию и перезахоронение.... и в закуску вот прочитал занятную статью о русской офицере Кодексе чести....

https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1241359

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
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07.03.2022 11:24 Відповісти
Згадуються слова командира партизанської роти Карпенка з "Думи про Ковпака" (фільм 2) сказані на полі бою де поклали в сніги німецьких вояк : "А кто вас звал сюда?!"
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07.03.2022 11:26 Відповісти
Українська земелька і не таке гімно приймала)
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07.03.2022 11:27 Відповісти
нічого так не надихає з самого ранку як фото і відео путінських дохляків..
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07.03.2022 11:30 Відповісти
Класс!
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07.03.2022 11:30 Відповісти
Окупант не має право на життя!
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07.03.2022 11:33 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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07.03.2022 11:34 Відповісти
Смерть ворогам
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07.03.2022 11:35 Відповісти
Спят усталые игрушки
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07.03.2022 11:39 Відповісти
Ща выпью за АД в котором ЭТО будет жариться, а то с утра кусок не лез в глотку....
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07.03.2022 11:43 Відповісти
(с)

Фарш невозможно провернуть назад

И мяса из него не восстановишь...
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07.03.2022 11:43 Відповісти
Потрібно скоріше їх прикладати край дороги, бо в теплу погоду смороду буде.
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07.03.2022 11:45 Відповісти
Ці кацапи стали хорошими.
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07.03.2022 11:51 Відповісти
Слава Украине! Слава ЗСУ!!!
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07.03.2022 12:13 Відповісти
Ну шо, гандони, накосили укропів?
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07.03.2022 12:14 Відповісти
Хлопці викладайте ще таких відосів! Ну прямо бальзам на душу)))
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07.03.2022 12:15 Відповісти
Маловато будет! Давай еще! Мочи мразей!
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07.03.2022 12:27 Відповісти
К нелюди нету жалости
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07.03.2022 12:33 Відповісти
Хоть один из немногих реально НАРОДНЫЙ депутат.
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07.03.2022 12:36 Відповісти
Десантники... Ылита! Форма новая, обученные, это не то пушечное мясо из 20-летних дебилов
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07.03.2022 12:37 Відповісти
так...так....але вже не скупаються у фонтані на день ведеве
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07.03.2022 13:11 Відповісти
a kak praviljno vedeve ili vedefe - posledneje slovo federasti.
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07.03.2022 15:44 Відповісти
Гарно. Пірнають в землю думають фонтан. В одного навіть вата з голови полізла. Розішлю по кацапським ресоранам нове блюдо
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07.03.2022 13:12 Відповісти
Чим це їх так погостили?
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07.03.2022 14:07 Відповісти
Vo pervih, pokazivajet kak sruskije svoih ne brosajet i vo vtorih otvet na to , kto ubegal ot nemcov - a zhirik rusnjje razskazival vsio s tochnostju da naoborot. Ubegali vse toljko ne ruskije, a ja vas uveraju - pervije vsegda drapajet ruskije, boleje boljshih sikunov ja nevidel.
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07.03.2022 15:43 Відповісти
УКРАИНСКАЯ МЯСОРУБКА РАБОТАЕТ!
ВЕЗИТЕ ЕЩЕ МЯСА!
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07.03.2022 16:28 Відповісти
Ви зробили мій вечір !!! Робіть фарш з балалаїв , чорнозем буде добре родити хліб ! ...
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07.03.2022 19:31 Відповісти
Немає до них жалю

Смерть окупантам-кацапам
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07.03.2022 23:45 Відповісти
Рада, очень рада их смертям. Так им и надо.
Еще надо по рос. телевиденю показать, чтоб другим неповадно было.
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08.03.2022 03:41 Відповісти
Полонених використати для збору рашистського падла. Звернутися до їхніх ще поки живих щоб в кишені крім насіння ще клали записки з адресами і іменами - щоб могли їхні тушки ідентифікувати. Невже 7 років в"язниці гірше могили? Та й то не факт що доведеться сидіти
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08.03.2022 03:59 Відповісти
Доки, фотки з доків, та одразу в нет до відео! Огласітє вєсь спісок і по порядку з фотками. Я не дотошний, то для науки!Іншим. А взагалі дякую!
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08.03.2022 15:22 Відповісти
В мене ще зосталися фотки мертвих Айдарівців після того як дрг Русіч шкіру з мертвих обличь здирав.
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08.03.2022 15:24 Відповісти
земля цьому генетичному сміттю скловатою...
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08.03.2022 18:46 Відповісти
 
 