Трупи російських десантників, знищених у бою під Миколаєвом 6 березня. ВIДЕО 18+

З'явилося відео мертвих російських десантників, знищених українськими захисниками вчора у бою під Миколаєвом.

Відео оприлюднив у своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Трупи російських десантників, знищених у бою під Миколаєвом 6 березня. Залишки роти втекли, залишивши 6 бойових машин БМД-2, 1 бронетранспортер БТР-Д, 4 самохідні знаряддя Нона-С. Відео зняв народний депутат Роман Костенко, Народний Герой, який бореться у складі спецпідрозділу та особисто бере участь у контактних боях із російськими військами", - повідомив Бутусов.