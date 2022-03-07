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"ДжаВолина": у Луцьку розробили катапульту для коктейлів Молотова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Мешканці Луцька активно готуються оборонятися від російських окупантів.

Про це інформує УНІАН із посиланням на військового журналіста Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

Луцьк рішуче готується до оборони від російських загарбників. Найвинахідливіші містяни створили катапульту для коктейлів Молотова - "ДжаВолину".

Завдяки цьому пристрою в Луцьку сподіваються відбивати атаки ворога. Катапульта влучно й далеко жбурляє коктейль Молотова.

Наразі невідомо, скільки екземплярів такого винаходу вже створили у місті.

Також дивіться: Коктейлі молотова показали ефективність у захисті Києва від російської армії. ВIДЕО

Також дивіться: Затримано зрадника, який передав ворогу інформацію для обстрілу Луцького військового аеродрому, - СБУ. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
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07.03.2022 11:57
+22
Вы меня конечно извените, но пока с этого пальнешь, тебя расстреляют три раза. Несет скорее всего психологический эффект. Ничего эффективней чем рука для молотова еще не придумали.
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07.03.2022 11:58
+11
Які ще катапульти? РПГ-7 повинні вже давно видати у тероборону. Їх же повно було на складах. Де це все?
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07.03.2022 12:10
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07.03.2022 11:57 Відповісти
а що є інформація напад на Луцьк?
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07.03.2022 11:57 Відповісти
Вы меня конечно извените, но пока с этого пальнешь, тебя расстреляют три раза. Несет скорее всего психологический эффект. Ничего эффективней чем рука для молотова еще не придумали.
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07.03.2022 11:58 Відповісти
Все у пригоді стане. Зараз немає неважливих речей!
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07.03.2022 12:00 Відповісти
Якщо вже й робити такий девайс, то за принципом катапульти й стріляти з закритої позиції
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07.03.2022 12:02 Відповісти
Тут смесь рогатки с арбалетом, но это никак не катапульта
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07.03.2022 12:04 Відповісти
В СРСР юзався ампуломет, але там були до нього кулі з рідиною, яка сама запалюється при контакті з повітрям. На жаль, це рівень спеціального обладнання на хімзаводі.
Так що реально коктейль має суто допоміжну роль, якщо їм закидувати техніку з мертвої зони, насамперед зверху
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07.03.2022 12:11 Відповісти
Якщо з укриття може
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07.03.2022 12:03 Відповісти
Можно закрепить на крыше "жигуля".
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07.03.2022 12:06 Відповісти
Якшо хлопці відпрацюють такі постріли через перешкоди навісом, то буде біль-меньш толковий ефект. Звісно, використовувати його в зоні прямої видимості без перешкод дуже небезпечно.
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07.03.2022 12:04 Відповісти
Якщо управляти дистанційно (за мотузку ), то цілком годний варіант. Правда в такому разі цілитись і попадати буде складно. Але має право на життя.
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07.03.2022 12:05 Відповісти
Толковый девайс!
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07.03.2022 11:59 Відповісти
звісно, результат Великого крадівництва

наша зброя та організація війська закатані в асвальт
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07.03.2022 12:51 Відповісти
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07.03.2022 12:52 Відповісти
Та невже. Україна та ЗСУ помножила на нуль "бліц-кріг" кацапів та дає їм добрих песдюлєй, коли, скоріш за все, ЄС та США не дуже вірили що Україна втримається. Я не намагаюсь виправдати до-воєнну поведінку влади, але зараз її критика недоречна імхо.
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07.03.2022 13:07 Відповісти
Красотища !!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 12:01 Відповісти
я рукой быстрее кину и на тоже расстояние. бесполезная хрень!
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07.03.2022 12:02 Відповісти
Швырять с окна 5 этажа тоже нормально летит.
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07.03.2022 12:04 Відповісти
Нет нету. Солдаты голые босые, броников нету, касок нету. Усе пропало. Кацапским богатырушкам нечего бояться. Можете вылазить из курятника и идти в наступление.
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07.03.2022 12:11 Відповісти
В нас вся тероборона озброєна гранатометами та стрілецькою зброєю? І що це курятник? ти русскій?
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07.03.2022 12:16 Відповісти
Щось таке потрібно: https://www.youtube.com/watch?v=mkFU7o3IAaM
Тільки ствол один, не чотири. І щоб напалм не розлітався, а прилипав. І не реактивна граната, а повноцінна ракета, з прямою траєкторією метрів на 200.
Якби таким озброїти тероборону, бронетехніка не мала б шансів вижити у місті.
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07.03.2022 12:09 Відповісти
Які ще катапульти? РПГ-7 повинні вже давно видати у тероборону. Їх же повно було на складах. Де це все?
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07.03.2022 12:10 Відповісти
печеньки від дядьки Сема: серед всього іншого 17 тис. гранатометів починаючи від Джави до LAW-72

данні Голоса Америки

так що немає чого Абрахашці і ЗЕлі гавкати на союзників - без них ми би вже давно лягли
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07.03.2022 13:03 Відповісти
У нас своїх РПГ-7 було хоч дупой їж. Де це усе? Чому люди дурньою займаються, а не тренуються з справжньою зброєю?
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07.03.2022 13:09 Відповісти
Мисливські ружа, пляшки з бензином..Ну що ща хрєнь проти ******** армії?..Або озбройте нормально або не вбивайте людей..Ніхто з цим воювати не буде..
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07.03.2022 12:14 Відповісти
Таким воюють, коли нема іншого.
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07.03.2022 12:17 Відповісти
KACAPPULTA
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07.03.2022 12:19 Відповісти
коктейли молотова хороши только для боя в городе, хорошо палить технику кидая из окон и крыш. А так это достаточно опасная штука . Но есть довольно простой состав промышленного ВВ который можно использовать для закладки фугасов, изготовления ручных гранат, минирования будущего поля боя, в общем всё что подскажет воображение, состав как я сказал простой - на сто % Аммиачной селитры 85-90% и дизтоплива 10-15%. Изготовление данного состава довольно безопасно и его могут делать те кто сейчас крутит коктейли. Единственная сложность здесь это то что эта смесь не взрывается без детонатора, механические детонаторы для гранат, электро или радио детонаторы для фугасов.
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07.03.2022 12:19 Відповісти
То все добре, але подивіться на невдалу спробу тероборони Херсона підпалити кацапську техніку й не наступайте на ті ж граблі.
Краще вдосконалюйте горючу суміш й робіть запалом ампулу с відповідною хімією.
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07.03.2022 12:31 Відповісти
Щось дуже подібне було у Call of Duty: Black Ops, епізод із повстанням в'язнів у концтаборі на Воркуті 💥🔥🔥🔥
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07.03.2022 12:49 Відповісти
P.S.: власне воно.
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07.03.2022 13:51 Відповісти
 
 