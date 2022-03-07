"ДжаВолина": у Луцьку розробили катапульту для коктейлів Молотова. ВIДЕО
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Мешканці Луцька активно готуються оборонятися від російських окупантів.
Про це інформує УНІАН із посиланням на військового журналіста Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
Луцьк рішуче готується до оборони від російських загарбників. Найвинахідливіші містяни створили катапульту для коктейлів Молотова - "ДжаВолину".
Завдяки цьому пристрою в Луцьку сподіваються відбивати атаки ворога. Катапульта влучно й далеко жбурляє коктейль Молотова.
Наразі невідомо, скільки екземплярів такого винаходу вже створили у місті.
Топ коментарі
+27 ВячеславVID
показати весь коментар07.03.2022 11:57
+22 Підлога Маккартні
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+11 V 2af7597c
показати весь коментар07.03.2022 12:10
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Так що реально коктейль має суто допоміжну роль, якщо їм закидувати техніку з мертвої зони, насамперед зверху
наша зброя та організація війська закатані в асвальт
Тільки ствол один, не чотири. І щоб напалм не розлітався, а прилипав. І не реактивна граната, а повноцінна ракета, з прямою траєкторією метрів на 200.
Якби таким озброїти тероборону, бронетехніка не мала б шансів вижити у місті.
данні Голоса Америки
так що немає чого Абрахашці і ЗЕлі гавкати на союзників - без них ми би вже давно лягли
Краще вдосконалюйте горючу суміш й робіть запалом ампулу с відповідною хімією.