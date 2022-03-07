Окупанти зайшли в аеропорт Миколаєва, ми їх вип#здуємо звідти, - голова ОВА Кім. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники зайшли у миколаївський аеропорт. Українська армія під Миколаєвом перейшла у контрнаступ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Ми переходимо в наступ. Засранці зайшли на наш Миколаївський аеропорт, все інше повідбивали. Але ми і звідти їх вип#здуємо. Все буде добре!", - сказав він.
Приблизно за годину Кім записав друге відео, в якому сказав, що українська артилерія - найкраща, а окупанти розбігаються під вогнем ЗСУ.
Топ коментарі
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штурм, це втрати людей.
хай сидять та радіють.
а коли туди прилетять 20-30 гелікоптерів
накрити їх як під Миколаєвим сьогодня.
30 штук мінус ще й мокшів докуя.
https://t.me/mykolaivskaODA/526
це теж стратегія наземної війни.
почули спокій, зібралися в купку, получили кіздюлей від тої самої арти...
головне щоб пачками, цілими полками, бригадами...
А-а-а-а, Кім красівчик! В нього стільки енергії і оптимізму!
Молодчина!