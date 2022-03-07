Мелітополь - це Україна! Містяни вийшли на мітинг. ВIДЕО

Сотні мелітопольців вийшли на мітинг та співають гімн України. Нас не перемогти!

Мелітопольці прямо зараз вийшли на мітинг. Про це пише Цензор.НЕТ пише, посилаючись на телеграм канал міністра цифрової трансформації.

Так, Михайло Федоров пише:

"Мелітополь, мітинг прямо зараз. Українці, ви неймовірні!"

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