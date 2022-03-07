"Слава нації, п#зда Російській Федерації": у Чаплинці відбувся проукраїнський мітинг. Окупанти відкрили вогонь. ВIДЕО

У Чаплинці, що на межі з окупованим Кримом, відбувся проукраїнський мітинг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал Оперативний ЗСУ, зібралося понад 3000 людей.

Окупанти відкривали вогонь. Двоє протестувальників поранено.