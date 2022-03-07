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"Слава нації, п#зда Російській Федерації": у Чаплинці відбувся проукраїнський мітинг. Окупанти відкрили вогонь. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Чаплинці, що на межі з окупованим Кримом, відбувся проукраїнський мітинг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал Оперативний ЗСУ, зібралося понад 3000 людей.

Окупанти відкривали вогонь. Двоє протестувальників поранено.
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Топ коментарі
+23
Гуго Карлович ™






После третьего подрыва дамбы на Северо-Крымском канале в Херсонской области оккупанты вдруг поняли, что вода вверх не течёт.
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07.03.2022 13:29
+13
"Зеленский молодец, а путину пи*дец!"- це Запоріжжя.
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07.03.2022 13:27
+10
Крим це Україна!!!
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07.03.2022 13:49
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Не-не, писта это не про касапов.. куй и ж0па, или куй в ж0пе - это их всё.. прошу прощения..
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07.03.2022 13:26 Відповісти
"Зеленский молодец, а путину пи*дец!"- це Запоріжжя.
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07.03.2022 13:27 Відповісти
Слава Героям! Тримайтесь! Скоро будемо!
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07.03.2022 13:29 Відповісти
Гуго Карлович ™






После третьего подрыва дамбы на Северо-Крымском канале в Херсонской области оккупанты вдруг поняли, что вода вверх не течёт.
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07.03.2022 13:29 Відповісти
Героям слава !!!
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07.03.2022 13:30 Відповісти
Проукраїнський = антиросійський.
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07.03.2022 13:30 Відповісти
Крим це Україна!!!
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07.03.2022 13:49 Відповісти
МоSSковській *********
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07.03.2022 14:39 Відповісти
***** понимает, что ***** империи придет с Украины, но не догадывался, что так скоро и именно из-за него самого (он все для этого сделал).
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07.03.2022 15:10 Відповісти
Які молодці і не побоялись озброєних варварів такий народ переможе.
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07.03.2022 15:36 Відповісти
Слава нації, п#зда націстській Федерації!!!
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07.03.2022 16:02 Відповісти
"Пугая мир масштабом перемен,
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее вы@бут, но стоя!" (И.Губерман)
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07.03.2022 17:26 Відповісти
Какого х@ра безоружные идут на митинги. ?Надо всех вооружить в украине . Надо чтобы каждый дом стрелял. В сша никто не сунеться. Тут у каждого мужика арсенал в доме . А в украине поэтому рашисты и насилуют женщин и мужчин украинских фильтруют.были бы вооружены то раша и не сунулась бы. в сша и женщины вооружены и мужчины. Уж сейчас то в украине обязаны узаконить право на ношение оружия.
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27.04.2022 12:05 Відповісти
 
 