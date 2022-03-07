"Слава нації, п#зда Російській Федерації": у Чаплинці відбувся проукраїнський мітинг. Окупанти відкрили вогонь. ВIДЕО
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У Чаплинці, що на межі з окупованим Кримом, відбувся проукраїнський мітинг.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал Оперативний ЗСУ, зібралося понад 3000 людей.
Окупанти відкривали вогонь. Двоє протестувальників поранено.
Топ коментарі
+23 Гыг с Вами
показати весь коментар07.03.2022 13:29
+13 Алексей Технолог
показати весь коментар07.03.2022 13:27
+10 Олександр Матисякевич 02a71434
показати весь коментар07.03.2022 13:49
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После третьего подрыва дамбы на Северо-Крымском канале в Херсонской области оккупанты вдруг поняли, что вода вверх не течёт.
Заваривая варево крутое,
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