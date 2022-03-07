Загін тероборони захопив та знищив новітній російський ЗРК Тор-М2, - Бутусов. ВIДЕО
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Новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2 знищено загоном тероборони.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Фейсбуку.
"Друзі, вітаю із цим успіхом, така машина коштує на експорт до 15 мільйонів доларів. Але якщо є можливість вивезти до нас у тил – будь ласка. У нас є фахівці з Тор, ми можемо таку машину застосувати. І такі машини дуже цікаві для наших союзників у США", - написав Бутусов.
Топ коментарі
+17 Наталка Науменко 17b185cf
показати весь коментар07.03.2022 14:14
+8 Олександр Сизов
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+7 Aleksey NotBad
показати весь коментар07.03.2022 13:48
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Чи ти ше хочеш, щоб тобі тероборона цю ***** кацапську ще до дівана притягнула?
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