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Загін тероборони захопив та знищив новітній російський ЗРК Тор-М2, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2 знищено загоном тероборони.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Фейсбуку.

"Друзі, вітаю із цим успіхом, така машина коштує на експорт до 15 мільйонів доларів. Але якщо є можливість вивезти до нас у тил – будь ласка. У нас є фахівці з Тор, ми можемо таку машину застосувати. І такі машини дуже цікаві для наших союзників у США", - написав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські ракетники завдали точного удару по базі з пальним російської армії у Луганську, - Бутусов. ВIДЕО

Дивіться: Українські ракетники завдали точного удару по базі з пальним російської армії у Луганську, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Радянська армія і ******* російська - близнючки: бомжовата форма,воюють не вмінням,а числом,до загиблих - нуль поваги і шани...Більше того,скажу: не маю жодного сумніву,Другу світову для СРСР виграли українські воїни.
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07.03.2022 14:14
+8
Такі комплекси НІВЯКОМУ РАЗІ НЕ ЗНИЩУВАТИ!!!! ТІЛЬКИ У КРАЙНЬОМУ МВИПАДКУ! Ми їх експлуатуемо, можемо застосувати проти ворога. Терміново повідомляти військовим
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07.03.2022 13:48
+7
Лучше конечно забрать и использовать но тут есть очень серьезная угроза дружественного огня, так что если нет возможности быстро забрать то все же лучше сжечь
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07.03.2022 13:48
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Якщо захопили, навіщо ж знищувати? Нема можливості вивезти? Так заховайте десь та замінуйте.
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07.03.2022 13:42 Відповісти
Навіщо ви це постійно це викладаєте? Це вже усе усі побачили.
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07.03.2022 13:45 Відповісти
Це ви з США мені поради даєте?
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07.03.2022 13:52 Відповісти
Мені цікаво, ти звідки такий ...? Ти в рядах тероборони, чи може зі зброєю в руках. Може ти журналіст чи знімаєш відео? А може ти кацапська г ни да?
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07.03.2022 15:30 Відповісти
Я з України, а ви мабуть з придурків шароварних. І мені 64 роки та маю життєвий досвід та тямлю в техніці. Зрозуміло, г ни до ?
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07.03.2022 15:53 Відповісти
"з придурків шароварних" - Я так і знав, що ти корисний для кацапів ідіот.
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07.03.2022 15:58 Відповісти
Та пішло ти услід за кораблем...
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07.03.2022 16:02 Відповісти
Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊
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07.03.2022 14:48 Відповісти
А якщо наступ, а як що нема часу. Вважаєш що ЗСУ приймають помилкові рішення?
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07.03.2022 15:07 Відповісти
Це не ЗСУ, це тероборона, мабуть Тор без соляри був та розрахунок втік, та його й захопили. Але каністру соляри у селі знайти вважаю можна знайти, щоб його перегнати.
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07.03.2022 16:00 Відповісти
Той каністри вистачить доїхати... аж до кінця поля
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07.03.2022 17:32 Відповісти
Витрати палива танка Т-72 приблизно 2.6 - 4.5 л/км, але Т-72 важить 46 т., а ця штука тільки 32 т. Тобто приблизно буде 1.8 - 3.13. На 20 л проїде 11- 6 км. Так що не мели дурниць.
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07.03.2022 18:04 Відповісти
заправка 1140л. дізеля. 500км. запас ходу.
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07.03.2022 20:38 Відповісти
Кари, москалям, кари!!
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07.03.2022 13:42 Відповісти
Та які вони новітні? Розробляти їх почали ще в середині 70-х років.Кацапська армія-це 90 відсотків совкового хламу.
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07.03.2022 13:43 Відповісти
Тор М2 - це новітній комплекс - вдвічі збільшена кількість ракет з 8 до 16, нова ракета , 9М338К, нова РЛС, може працювати з ходу.
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07.03.2022 13:50 Відповісти
Бред. М2 начали поставлять в армию только в 2016-м году.
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07.03.2022 15:47 Відповісти
Лучше конечно забрать и использовать но тут есть очень серьезная угроза дружественного огня, так что если нет возможности быстро забрать то все же лучше сжечь
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07.03.2022 13:48 Відповісти
Такі комплекси НІВЯКОМУ РАЗІ НЕ ЗНИЩУВАТИ!!!! ТІЛЬКИ У КРАЙНЬОМУ МВИПАДКУ! Ми їх експлуатуемо, можемо застосувати проти ворога. Терміново повідомляти військовим
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07.03.2022 13:48 Відповісти
І військові в наступному селі отримають джавелін в борт.
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07.03.2022 13:51 Відповісти
Зв'язок навіщо існує?
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07.03.2022 13:54 Відповісти
Кажемо дякую теробороні, що хоть такі героїсні речі роблять.
Чи ти ше хочеш, щоб тобі тероборона цю ***** кацапську ще до дівана притягнула?
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07.03.2022 14:09 Відповісти
Радянська армія і ******* російська - близнючки: бомжовата форма,воюють не вмінням,а числом,до загиблих - нуль поваги і шани...Більше того,скажу: не маю жодного сумніву,Другу світову для СРСР виграли українські воїни.
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07.03.2022 14:14 Відповісти
по рюськи ***** на
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07.03.2022 14:30 Відповісти
Ведь ОЧЕНЬ просили передавать подобную технику ВСУ , ТЕМ БОЛЕЕ РАБОЧУЮ !
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07.03.2022 14:29 Відповісти
свiй чужый окрема робота кожної батареї,
Станція виявлення цілей (СВЦ)
Станція наведення, передати ВСУ
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07.03.2022 14:40 Відповісти
не перемещать !!! перерезать провода, повредить силовую установку , заминировать, вполне возможно там установлены маячки .
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07.03.2022 14:30 Відповісти
ЕСЛИ ОНИ СЕБЯ ДАЛЬШЕ БУДУТ ТАК ВЕСТИ, ТО ХЙЛО ЛИШИТСЯ ЖИЗНИ !)
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07.03.2022 14:32 Відповісти
їх потрібно було передати на ЗАХІД для вивчення--хоча після вивчення почався б сміх-а ми отримали б щось взамін необхідне!!!
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07.03.2022 19:09 Відповісти
Не треба знищувати, якщо можна використати.
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Альо, зкажіть тим безголовим командирам щоб солдати не спали в казармах. Їх ракетами накривають- братська могила. Розселіть їх десь по району! Дибіли цеж перші цілі військові казарми і бази. Башка зовсім у вас не варить.
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07.03.2022 20:45 Відповісти
та вже урок був, коли біля Охтирки бомбою вбило 70 наших вояків
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07.03.2022 21:20 Відповісти
 
 