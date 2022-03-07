"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже" , - полонений росіянин про масштаби дезертирства серед військ РФ. ВIДЕО

Дезертирство серед окупантів стає масовим – загарбники тікають з війська навіть по дорозі в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ розповів полонений російський технік. Його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ із української території.

Він здійснив декілька "ходок" із Криму в Херсонську та Миколаївську області і чудово бачив масштаби дезертирства.

"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає", - зізнається полонений окупант.

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За його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальонно-тактичної розвідувальної групи, безсила: "Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку".

Що більше таких "прозрінь" в головах окупантів – то ближчим є кінець війни.

А закінчиться вона перемогою України!