"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже" , - полонений росіянин про масштаби дезертирства серед військ РФ. ВIДЕО
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Дезертирство серед окупантів стає масовим – загарбники тікають з війська навіть по дорозі в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ розповів полонений російський технік. Його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ із української території.
Він здійснив декілька "ходок" із Криму в Херсонську та Миколаївську області і чудово бачив масштаби дезертирства.
"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає", - зізнається полонений окупант.
За його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальонно-тактичної розвідувальної групи, безсила: "Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку".
Що більше таких "прозрінь" в головах окупантів – то ближчим є кінець війни.
А закінчиться вона перемогою України!
Будь ласка, зачекайте...
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Возможно. А у путлеровской ******** - так себе...
Не поширюйте рашистські прісказкі, ще й погано перекладені!
Конфискация - это "сбережение".
Украинцы - это "нацисты".
Интересно, что за грибы они курят... 0_0
- Куда?
(с)
все они знали, что едут в Украину убивать украинцев..
Получает кацап пи*дюлей"
Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)
Главными составляющими РАШИЗМА являются:
- признание особой миссии в мире российского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";
- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;
- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;
- тоталитарный характер политического режима;
- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…
Убито только 11 тысяч из 150. Это даже не 10%.
Настраивайтесь на долгую войну! У оккупанта есть резервы и не стройте иллюзий, что Уйло остановится, послав только 150 тысяч.
Готовьтесь морально, физически и материально. Думайте уже сейчас как, где и чем уничтожать врага.
И когда угроза жизни останавливала монголо-татар?
Вы серьезно считаете, что один Адоьф Владимирович жаждет войны, а народ наРФии на самом деле не такой, как мне кажется!?
Это ведь не он управляет самолетом, сбрасывая бомбы на головы нашим детям, а народ, что избирает этого фюрера 21 века!
Десь у бункері на Раші
Сидить Путін у параші
Ліпить бомби із гівна
І реве як сатана :
-" Генералы!!!Вашу мать!!!
Кто учил вас воевать??
20 лет мы всех кошмарим
"Русский мир" мы возрождаем
Грузию, Чечню мы взяли!
Африку, Сирийцев давим!
Чтоб теперь хохлов не взять???
- Как всё это понимать??
Я ж плацдарм для вас создал:
Крым оттяпал!! Донбасс взял !!
Сколько лет хохлов кошмарю -
Чтоб теперь нам дали в ХАРЮ??"
Генерали жують соплі,
Щоб не чути його воплі
Вати в вуха закладають
Самі нишком прокленають
"-Йди до біса ти - урод
Сам в норі сидить задрот,
На всіх чхати він хотів,
Йди шукай нових - КАТІВ!!
Ми своє відвоювали
- Нас у дупу там запхали
Українців - не здолать
Нефіг було й починать!!!
(P.S Трохи народного фольклору для доброго настрою🤗🇺🇦)