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"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже" , - полонений росіянин про масштаби дезертирства серед військ РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дезертирство серед окупантів стає масовим – загарбники тікають з війська навіть по дорозі в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ розповів полонений російський технік. Його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ із української території.

Він здійснив декілька "ходок" із Криму в Херсонську та Миколаївську області і чудово бачив масштаби дезертирства.

"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає", - зізнається полонений окупант.

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За його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальонно-тактичної розвідувальної групи, безсила: "Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку".

Що більше таких "прозрінь" в головах окупантів – то ближчим є кінець війни.

А закінчиться вона перемогою України!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
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07.03.2022 14:21
+45
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07.03.2022 14:27
+39
Так вы ж, руснявые *****, сильны только безоружных убивать, та бомбить безнаказанно, а в непосредственном боевом соприкосновении ваша епаная "вторая в мире армия" проигрывает украинским селянам с берданками... ШО Б ВИ ВСЕ ПОИЗДЫХАЛИ ОТ КАМЧАТКИ ДО КЕНИГСБЕРГА
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07.03.2022 14:27
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07.03.2022 14:21 Відповісти
Нам в обличча, кацапам в сраку, здува їх з історії та ставить раком
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07.03.2022 14:36 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 14:38 Відповісти
Пєравая па сілє армія в мірє...дажє не вміє а мєжгалактвчєскам прастранствє
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07.03.2022 14:22 Відповісти
По яким ознакам вона хороша?
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07.03.2022 14:25 Відповісти
Хорошо горить
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07.03.2022 14:38 Відповісти
По телевізору
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07.03.2022 15:00 Відповісти
У России хорошая армия.

---

Возможно. А у путлеровской ******** - так себе...
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07.03.2022 14:48 Відповісти
Бро,з ротації замість мене вийдеш- тоді вякнеш( сорь за прямому)
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07.03.2022 14:59 Відповісти
"россия" - это где?
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07.03.2022 15:15 Відповісти
это на картиноко а так мля- олени просто их много
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07.03.2022 15:17 Відповісти
Как дела, Пане коллега?
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07.03.2022 15:18 Відповісти
нормально- орков гоняли стрелковкой теперь у нас в бригаде есть печенег и куча всякого раздолбали опять колону снабжения горело красиво- теперь её пехота лутает так что война идёт по типу большая Чечня с поправкой на вооружение у нас и нашу территорию так что орки слегка прифигели косплеят зимнюю войну 1939
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07.03.2022 15:24 Відповісти
Такое впечатление, шо русня вас пытается своим мясом закидать. *****, они действительно отстали от Украины века на 2-3.
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07.03.2022 15:30 Відповісти
Мурза они реально воюют как во второй мировой в 1942м их просто овер докуа налезло а то что по сети проходит то там десантуру побили то там побили мы элиту их реально за первую неделю на 0 помножили Сумские себе уже роту танков затрофеили на ходу а сколько спалили тер оброна в Буче уже с ак 100й серии бегает тут букет пзрк игла я выкладывал а это 2-3 взвода пво на 0 корабль градом подпалили ночью а утром он ещё горел Они гроты из вархамера 40к которых их вар босы на убой гонят
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07.03.2022 15:38 Відповісти
Ну, все равно расслабляться не варто - мяса у них много. Главное, шоб у вас боеприпасов хватило все это утилизировать.
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07.03.2022 15:46 Відповісти
пока хватает ну и залутали не плохо теперь наши их же рпг 30 крюк зафигачили в их коробку
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07.03.2022 15:48 Відповісти
Ремингтон вам послал миллион патронов, Сьерра тоже скоро столько же отправит. Все бесплатно. Наш местный оружейный магазин тоже донаты собирает (ну, не без моей подачи, скажу без лишней скромности), тоже будут патроны.
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07.03.2022 15:54 Відповісти
Ну Вам видніше
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07.03.2022 15:01 Відповісти
Хлопцы, если уж не хочется делать их двухсотыми, хер@чьте их не только в левый, но и в правый глаз. Для симметрии.
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07.03.2022 14:22 Відповісти
Неееее, двухсотыми таки надежнее.
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07.03.2022 14:34 Відповісти
*****, погрожують тюрьмою. Ви *******? Що краще, здохнути у канаві чи 7 років на нарах?
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07.03.2022 14:22 Відповісти
Це вчергове підтверджує, що воювати там бажають лише невеликий відсоток ординського війська
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07.03.2022 15:09 Відповісти
Тем более, что очень не факт, что ***** эти 7 лет протянет.
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07.03.2022 15:47 Відповісти
Ідіоти! Ліпше 7 років в тюрмі чим сгнити в чужій землі чи сгоріти на прах.
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07.03.2022 14:24 Відповісти
тебе кацап Малышенко повезло - ты уже калека...!\тебя сюда не отправят...\
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07.03.2022 15:29 Відповісти
Той випадок,коли героїзм - це утікати
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07.03.2022 14:24 Відповісти
Не утікати, а відмовлятися виконувати злочинні накази на вбивство невинних людей
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07.03.2022 15:11 Відповісти
Це дуже вишукане трактування для орди
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07.03.2022 15:15 Відповісти
Яке однак збільшило б кількість ординських дезертирів на користь ЗСУ
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07.03.2022 16:05 Відповісти
Почти ничего не слышно((
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07.03.2022 14:25 Відповісти
і я мусів через навушники. Херой, а говорить наче обісраний.
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07.03.2022 14:46 Відповісти
Бреше , тварюка !
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07.03.2022 14:25 Відповісти
Частково так, але це все аля радянська техніка, ремонтується на колінці, але й ламається так само. Наші бригади теж висувались з 20 відсотковими втратами в техніці.
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07.03.2022 14:31 Відповісти
Не на ка-Лєнкє - на коліні!
Не поширюйте рашистські прісказкі, ще й погано перекладені!
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07.03.2022 17:51 Відповісти
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07.03.2022 14:27 Відповісти
Война - это "мир".

Конфискация - это "сбережение".

Украинцы - это "нацисты".

Интересно, что за грибы они курят... 0_0
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07.03.2022 14:53 Відповісти
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07.03.2022 15:39 Відповісти
Храните деньги в сберегательной кассе!
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07.03.2022 15:52 Відповісти
Кращого подарунку і не потрібно.
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07.03.2022 17:16 Відповісти
Так вы ж, руснявые *****, сильны только безоружных убивать, та бомбить безнаказанно, а в непосредственном боевом соприкосновении ваша епаная "вторая в мире армия" проигрывает украинским селянам с берданками... ШО Б ВИ ВСЕ ПОИЗДЫХАЛИ ОТ КАМЧАТКИ ДО КЕНИГСБЕРГА
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07.03.2022 14:27 Відповісти
Чогось орки дуже слабо побиті на відео.
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07.03.2022 14:27 Відповісти
Більше бобитий орк, то вже дохлий орк.
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07.03.2022 14:35 Відповісти
Так ще не вечір, надолужать.
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07.03.2022 14:36 Відповісти
- Сбежать хотел? Один?
- Куда?
(с)
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07.03.2022 14:28 Відповісти
З фашистами.
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07.03.2022 14:35 Відповісти
******* ти евакуатор!
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07.03.2022 14:34 Відповісти
Хоть один честно признался, что месяц назад у них собрали подписи на согласие в участии в операции. А рассказывают, не знали, не ведали
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07.03.2022 14:36 Відповісти
Признался лишь потому .,что техник,а не боевой ,то есть понимает, что не расстреляют уж точно и на обмен все шансы есть быть в первых рядах
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07.03.2022 14:51 Відповісти
Сидить божевільне падло в бункері, яке боїться тіні своєї, і по своїй забаганці руйнує світ.
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07.03.2022 14:36 Відповісти
В одном из бункеров, возможно даже на Алтае там ближе всего до иновского севкара
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07.03.2022 14:53 Відповісти
..получается.. - и получится!!!
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07.03.2022 14:36 Відповісти
шото кацапы медлят с заградотрядами.
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07.03.2022 14:38 Відповісти
Не тікають, а засідають по селах і тероризують населення!!
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07.03.2022 14:42 Відповісти
И где вторая армия мира??????Ссыкуны и тупорылые второсортные отбросы общества .....Завоеватели хреновы.Быдлотня и алкашня хочет править миром 😅😅😅😅
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07.03.2022 14:48 Відповісти
Столько брошенной техники и оружия! Почему оперативно не отбуксируете? Мелкий ремонт, перекраска и Московский "Военторг" по факту станет основным поставщиком бесплатного вооружения и перевооружения Украины вместо "демилитаризации"!
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07.03.2022 14:50 Відповісти
А кто тебе сказал что не буксируют? Некоторую и буксировать не надо, сама едет )
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07.03.2022 15:18 Відповісти
**** дауна !!
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07.03.2022 14:55 Відповісти
рубати руки і к мамє в рашку!
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07.03.2022 14:56 Відповісти
А за брехню... окремо... виривать язика.
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07.03.2022 17:30 Відповісти
им даже не стыдно врать.. орки так хотят жить, поехать к маме с папой, они не чувствуют вины, они просто выкручиваются..
все они знали, что едут в Украину убивать украинцев..
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07.03.2022 15:00 Відповісти
Военнослужащие РФ ***** шизофреник послал Вас на убой как скотину! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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07.03.2022 15:04 Відповісти
Так почему не все кацапы из армиисбегают ? Кто-то едет мародерить ?
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07.03.2022 15:05 Відповісти
"От тайги до британских морей
Получает кацап пи*дюлей"
Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)

Главными составляющими РАШИЗМА являются:

- признание особой миссии в мире российского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";

- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;

- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;

- тоталитарный характер политического режима;

- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…
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07.03.2022 15:14 Відповісти
Так ось по яким параметрам вона друга в світі... Хоча хто цих орків зрозіміє?
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07.03.2022 15:17 Відповісти
Не нужно поддаваться радужным мечтам, что победа у нас в кармане и враг бежит.
Убито только 11 тысяч из 150. Это даже не 10%.
Настраивайтесь на долгую войну! У оккупанта есть резервы и не стройте иллюзий, что Уйло остановится, послав только 150 тысяч.
Готовьтесь морально, физически и материально. Думайте уже сейчас как, где и чем уничтожать врага.
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07.03.2022 15:30 Відповісти
Это хоть и орки, но все равно человекообразные, и чувство самосохранения у них присутствует. Так что никто из них до последнего солдата воевать не будет, тем более, что дохнуть за тараканы в голове престарелого ***** - не самая сильная мотивация.
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07.03.2022 15:54 Відповісти
Посмотрите как эти орки живут на своем Севере и как им нравится в Крыму жить.
И когда угроза жизни останавливала монголо-татар?
Вы серьезно считаете, что один Адоьф Владимирович жаждет войны, а народ наРФии на самом деле не такой, как мне кажется!?
Это ведь не он управляет самолетом, сбрасывая бомбы на головы нашим детям, а народ, что избирает этого фюрера 21 века!
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07.03.2022 16:36 Відповісти
Які резерви, кацапчік? Ви не те що на дні, ви його пробили.
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07.03.2022 16:06 Відповісти
Слава Україні !Героям Слава!

Десь у бункері на Раші
Сидить Путін у параші
Ліпить бомби із гівна
І реве як сатана :
-" Генералы!!!Вашу мать!!!
Кто учил вас воевать??
20 лет мы всех кошмарим
"Русский мир" мы возрождаем
Грузию, Чечню мы взяли!
Африку, Сирийцев давим!
Чтоб теперь хохлов не взять???
- Как всё это понимать??
Я ж плацдарм для вас создал:
Крым оттяпал!! Донбасс взял !!
Сколько лет хохлов кошмарю -
Чтоб теперь нам дали в ХАРЮ??"

Генерали жують соплі,
Щоб не чути його воплі
Вати в вуха закладають
Самі нишком прокленають
"-Йди до біса ти - урод
Сам в норі сидить задрот,
На всіх чхати він хотів,
Йди шукай нових - КАТІВ!!
Ми своє відвоювали
- Нас у дупу там запхали
Українців - не здолать
Нефіг було й починать!!!

(P.S Трохи народного фольклору для доброго настрою🤗🇺🇦)
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07.03.2022 16:49 Відповісти
 
 