"Суки не розуміють, що ми українці, а не раби кацапські!" - мешканці Херсону мітингують проти російських окупантів. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео виступу мешканців Херсону проти російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опублікував Олександр Русін.

У підписі до відео зазначено "Суки не розуміють, що ми українці, а не раби кацапські! Слава Україні!".

На відео чути як люди вигукують "Суки, дамой", "Путін геть" на тлі пострілів.

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