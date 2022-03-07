"Суки не розуміють, що ми українці, а не раби кацапські!" - мешканці Херсону мітингують проти російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
У мережі опубліковано відео виступу мешканців Херсону проти російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, відео опублікував Олександр Русін.
У підписі до відео зазначено "Суки не розуміють, що ми українці, а не раби кацапські! Слава Україні!".
На відео чути як люди вигукують "Суки, дамой", "Путін геть" на тлі пострілів.
Топ коментарі
+54 Maksym Kovalchuk
показати весь коментар07.03.2022 14:54
+40 Fernando
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+35 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар07.03.2022 14:58
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Чому я раніше там не бував?(((
Воно пєдофіл !
она на них и не вставала.
С глубин веков без перемен
она почти всегда лежала.
Лежала в сказках, на печи,
что сами ездили за щукой,
лежала в рвоте и мочи, -
она всегда была пьянчугой.
Россия не встает с колен, -
с земли не может приподняться.
А нам свое - не йти к ней в плен,
И об нее не спотыкаться.
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