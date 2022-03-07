36 384 22
Javelin. Правила користування. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відеоінструкція від Командування Сил спеціальних операцій ЗС України до протитанкового ракетного комплексу Javelin.
Як пвідомляє Цензор.НЕТ, відео розмістив на своєму Телеграм-каналі Мустафа Найєм.
"Вививчаємо, можливо буде нагода використати даний вид озброєння", - сказано в дописі.
Топ коментарі
+48 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар07.03.2022 18:00
+40 svoroncov
показати весь коментар07.03.2022 18:00
+21 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар07.03.2022 18:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.
Дешевле было бы стугнами П оснастить,там граната в 5 раз дешевле,да и дальность 5,5 км и боеприпас намного мощнее (типа американского TOW-2) ,и управление дистанционное есть и кроме лазерного наведения есть теленаведение.
NLAW-только для партизанщины и городских боев (ракета там не управляемая полностью,а только стабилизированная в полете).Дорого (2 стугны примерно)