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Javelin. Правила користування. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відеоінструкція від Командування Сил спеціальних операцій ЗС України до протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Як пвідомляє Цензор.НЕТ, відео розмістив на своєму Телеграм-каналі Мустафа Найєм.

"Вививчаємо, можливо буде нагода використати даний вид озброєння", - сказано в дописі.
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Топ коментарі
+48
Це має бути в шкільній програмі!
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07.03.2022 18:00
+40
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.
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07.03.2022 18:00
+21
Инструкция по Джавику - это конечно замечательно, но всё-таки эти аппараты должны быть у самых опытных и подготовленных бойцов, и применяться по наиболее ценным целям, а не по каждому грузовику лупить сдуру. Простому пиплу надо Калаков изучать и гранатомёты желательно
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07.03.2022 18:02
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І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.
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07.03.2022 18:00 Відповісти
Це має бути в шкільній програмі!
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07.03.2022 18:00 Відповісти
Й на "п'ятірку" кожен учень має підбити кацапський танк
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07.03.2022 18:01 Відповісти
А можно еще и внеклассное чтение. И потом сочинение как я провел лето...
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07.03.2022 18:13 Відповісти
на 12 !!!
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07.03.2022 18:20 Відповісти
З кацапами.
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07.03.2022 18:58 Відповісти
До речі. Не можу знайти інфу, на якій дистанції чути вибухи. Наприклад у нас на блокпосту їх чути дуже віддаленими і глухими. Думаю, може 50 км, а може й усі 100. Якщо хто має інфу, поділяться
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07.03.2022 18:06 Відповісти
Инструкция по Джавику - это конечно замечательно, но всё-таки эти аппараты должны быть у самых опытных и подготовленных бойцов, и применяться по наиболее ценным целям, а не по каждому грузовику лупить сдуру. Простому пиплу надо Калаков изучать и гранатомёты желательно
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07.03.2022 18:02 Відповісти
Звичайно спочатку на полігонах навчають, але вже американські експерти відзначають, що ефективність висока у українців, краще ніж в американців, вони їх по випас відстежують: що, де, коли, як!!!
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07.03.2022 19:54 Відповісти
іди і здобуть зброю в бою, сопляк.
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07.03.2022 18:13 Відповісти
Для партизанщины не подходит, сильно сложно.
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07.03.2022 18:30 Відповісти
Нахрена выдавать это в интернете???? Вас читают не только в Украине. Удаляйте такие видео. Русскому солдату не нужно такое видеть
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07.03.2022 18:57 Відповісти
Потрібні легкі протитанкові ракетні комплекси українського виробництва.
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07.03.2022 19:05 Відповісти
Почти как мой пылесос.
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07.03.2022 19:08 Відповісти
Нафіг це в інтернет виклали ???
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07.03.2022 19:40 Відповісти
nu i nahrena eto vistavljatj, kacap naidjot javelin i budet znatj chto i kak delatj
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07.03.2022 19:52 Відповісти
jesli chestno, mustafe nikogda ne doverjal, slishkom skoljzkij tip, net doverija k takim.
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07.03.2022 19:55 Відповісти
джавелин конечно штука неплохая,но уж дороговато.(Если конечно их бесплатно не получать от сша ,а покупать)
Дешевле было бы стугнами П оснастить,там граната в 5 раз дешевле,да и дальность 5,5 км и боеприпас намного мощнее (типа американского TOW-2) ,и управление дистанционное есть и кроме лазерного наведения есть теленаведение.
NLAW-только для партизанщины и городских боев (ракета там не управляемая полностью,а только стабилизированная в полете).Дорого (2 стугны примерно)
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07.03.2022 20:12 Відповісти
Даешь джавелин в кожну українську хату!
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08.03.2022 06:27 Відповісти
 
 