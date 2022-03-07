Javelin. Правила користування. ВIДЕО

Відеоінструкція від Командування Сил спеціальних операцій ЗС України до протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Як пвідомляє Цензор.НЕТ, відео розмістив на своєму Телеграм-каналі Мустафа Найєм.



"Вививчаємо, можливо буде нагода використати даний вид озброєння", - сказано в дописі.