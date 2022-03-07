Терористичне бомбардування Харкова 47-м авіаполком ВКС РФ: окупанти знищили 16-поверховий будинок. ВIДЕО
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Вчора окупанти розбомбили шістнадцятиповерховий будинок у Харкові.
Відео у Фейсбуку виклав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Черговий шістнадцятиповерховий будинок знищено прямим попаданням бомби. Очевидно, що мета нальоту – зруйнувати житловий будинок та вбити харків'ян, щоб змусити залишити рідне місто. Російські льотчики не заслуговують на здачу в полон, це серійні вбивці і ставитися до них треба відповідно".
Топ коментарі
+54 Гыг с Вами
показати весь коментар07.03.2022 18:26
+30 Hanka Panyanka
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+16 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар07.03.2022 18:22
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ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
Я не был сторонником Зели, но тут он прав. Думаю надо ещё жёстче с ними говорить, т.к. западники хотят и рыбку съесть, и с пуйлом до конца не ссориться. А так не бывает.
лучше напишите жалобу на канал "добрый геолог"
тот реально выдает обстрел РФ за обстрелы ВСУ
брехня!!!
КОНВЕЄР, ****.
одно здохло, одно попала в полон.
а на їх місце зразу їдуть точно такі самі вбивці...
але ж вони не знають що вони на війні,
вони ж млять на навчаннях!!!!
Посмотрел два сюжета Игоря Белецкий. Рассказывает правду о том, как кацапы бомбят Харьков! Кацапы хотят положить канал с 500к подписчиками!
Админы! Забаньте этих **** кацапов к **** собачим
СССР называли империей зла. И сейчас РФ такая. А почему так?
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.