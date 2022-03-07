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Терористичне бомбардування Харкова 47-м авіаполком ВКС РФ: окупанти знищили 16-поверховий будинок. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора окупанти розбомбили шістнадцятиповерховий будинок у Харкові.

Відео у Фейсбуку виклав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Черговий шістнадцятиповерховий будинок знищено прямим попаданням бомби. Очевидно, що мета нальоту – зруйнувати житловий будинок та вбити харків'ян, щоб змусити залишити рідне місто. Російські льотчики не заслуговують на здачу в полон, це серійні вбивці і ставитися до них треба відповідно".
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Топ коментарі
+54
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07.03.2022 18:26
+30
люди не надо очеловечивать оккупантов, типо молодые им бы жить и жить, у них мамы-папы и пр... они достаточно взрослые, чтобы их отправили убивать и значит достаточно взрослые, чтобы отказаться от убийств и от участия в этой войне...
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07.03.2022 18:20
+16
Я думаю, що тих цапівських літунов падунов, уже достатньо для показань в Гаазі. А решту треба на землі після катапульти, різати на землі як свиней.
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07.03.2022 18:22
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в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 18:16 Відповісти
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07.03.2022 18:26 Відповісти
Вы НАТО боитесь обидеть? То самое, которое при огромном количестве слов поддержки Украины продолжает покупать нефтегаз у паРаши (имеется в виду, страны-члены). Те самые страны которые прекрасно видят геноцид в Украине, бомбёжки жилых кварталов и целенаправленное уничтожение инфраструктуры страны, и кроме небольшого количества оружия (за что спасибо) не осуществляют действий способных реально остановить агрессора. Запад дал ровно столько помощи, сколько необходимо для минимальной поддержки Украины - т.е. чтобы война продолжалась, но чтобы паРаша не отошла восвояси. Вероятно им эта война нужна, иначе закончили бы довольно быстро (см. Югославия, Ирак, и т.п.).
Я не был сторонником Зели, но тут он прав. Думаю надо ещё жёстче с ними говорить, т.к. западники хотят и рыбку съесть, и с пуйлом до конца не ссориться. А так не бывает.
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07.03.2022 19:42 Відповісти
ті как кацапі,путаешь отделніе страні ес и военній блок нато...разберись в определениях
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07.03.2022 19:45 Відповісти
та он вроде адекватный, это он так троллил.

лучше напишите жалобу на канал "добрый геолог"

тот реально выдает обстрел РФ за обстрелы ВСУ
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07.03.2022 18:44 Відповісти
Я дал отбой вторым письмом. круто тролить когда твой город стирают с лица земли...
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07.03.2022 18:46 Відповісти
Вы его видео вообще смотрели, прежде чем обвинять?
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07.03.2022 18:48 Відповісти
Навпаки,він обурюється рашистською брехнею про саміхсєбя. Передивіться уважніше відео!
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07.03.2022 19:09 Відповісти
я теж подав жалобу, але треба якось розкидати по харківским паблікам - вони вже одного сепара вичислили
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07.03.2022 18:26 Відповісти
Навпаки,він обурюється рашистською брехнею про саміхсєбя. Передивіться уважніше відео!
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07.03.2022 19:10 Відповісти
а хтось казав що в параші теж люди живуть.
брехня!!!
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07.03.2022 18:17 Відповісти
Може і живуть, як колись дисиденти ..
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07.03.2022 18:49 Відповісти
люди не надо очеловечивать оккупантов, типо молодые им бы жить и жить, у них мамы-папы и пр... они достаточно взрослые, чтобы их отправили убивать и значит достаточно взрослые, чтобы отказаться от убийств и от участия в этой войне...
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07.03.2022 18:20 Відповісти
Їм не по 14 років--ніякого панькання.., досить!
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07.03.2022 18:50 Відповісти
Наверное гордятся собой гамновоины вЯликой и дремучей..
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07.03.2022 18:21 Відповісти
і ця паскуда бачила відео своїх мертвих та полонених колег...
КОНВЕЄР, ****.
одно здохло, одно попала в полон.
а на їх місце зразу їдуть точно такі самі вбивці...
але ж вони не знають що вони на війні,
вони ж млять на навчаннях!!!!
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07.03.2022 18:22 Відповісти
Я думаю, що тих цапівських літунов падунов, уже достатньо для показань в Гаазі. А решту треба на землі після катапульти, різати на землі як свиней.
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07.03.2022 18:22 Відповісти
Прямо з язика зняв.
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07.03.2022 18:36 Відповісти
З літу нами так усюди поводяться, без церемоні
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07.03.2022 18:53 Відповісти
Я завжди вважав, що в полон беруть, а не здають.
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07.03.2022 18:28 Відповісти
Никаких больше видео с живыми кацапскими пилотами. Это будет шок-контент.
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07.03.2022 18:29 Відповісти
В усьому світі, коли таких пілотів беруть у полон, то селяне забивають іх сапками.....
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07.03.2022 18:35 Відповісти
К сожалению небо дорогами не закроешь. 😡
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07.03.2022 18:46 Відповісти
Разбомбили только что в Харькове 16-ти этажку..Суки
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07.03.2022 18:46 Відповісти
Вниманме! Пост Підлога Маккартні и Andy Fisher 67a9edc7 - фейк. Работают кацапы.

Посмотрел два сюжета Игоря Белецкий. Рассказывает правду о том, как кацапы бомбят Харьков! Кацапы хотят положить канал с 500к подписчиками!

Админы! Забаньте этих **** кацапов к **** собачим
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07.03.2022 18:47 Відповісти
Не знаю уже,что и сказать глядя на все это. По ту сторону границы живут человекообразные особи на двух ногах.
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07.03.2022 18:51 Відповісти
За класифікацією це вид примітивних приматів з латинською назвою ************ звичайний.
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07.03.2022 19:37 Відповісти
Терміново потрібні ПЗРК українського виробництва.
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07.03.2022 19:00 Відповісти
З їх льотчиками потрібно поводитись так як з їх артелеристами, путін зробив свою останню помилку яка призведе до розпаду ********* і суду над режимом путлера. Українці громадяни мають нерешті на століття запам'ятати що росіяни та росія це наші вороги котрі завжди хочуть нас фізично знищити, тому для нашого виживання нам потрібна стратегія як в Ізраілю
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07.03.2022 19:19 Відповісти
Не тратьте время и силы на россиян. Они ничего не изменят! https://youtu.be/zIgWppTXh4c
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07.03.2022 19:22 Відповісти
Да, согласен! Видел уже! Все правильно он про кацапов каже. А летчиков и артиллерию в плен не брать. А записывая на видео их стоны и прощения расстреливать. И отправлять видео родным!
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07.03.2022 19:34 Відповісти
Можно еще так:
СССР называли империей зла. И сейчас РФ такая. А почему так?
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.
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07.03.2022 21:35 Відповісти
Зараз всі накинуться але мені здається що потрібно забути про толерантність і садити збитих льотчиків на палю.... особливо тих в яких в льотному завданні будуть цивільні обєкти
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07.03.2022 19:30 Відповісти
Ни знал, что в Украине, думал , что учения, командование обмануло ко-ко-ко
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07.03.2022 19:42 Відповісти
***... какие учения на 12 день,уже вся планета гудит ,а они косят под дурачков -типа были в запое,ничего не знали,вышли с запоя и поехали на учения
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07.03.2022 20:20 Відповісти
 
 